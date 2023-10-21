Любопытная история торговых карточек: какой была реклама в XIX веке, и как её коллекционировали

Реклама конца XIX – начала ХХ века.
В конце XIX века в повседневную жизнь людей стала пробираться реклама. В то время к навязчивым объявлениям многие еще не привыкли, и они вызывали неподдельный интерес, а карточки с продукцией и вовсе стали объектом коллекционирования.
Этот мужчина употребляет сельтерскую воду в течение 30 лет и еще ни разу не болел. | Фото: rare.library.cornell.edu.
Сто лет назад невольным коллекционером рекламы мог стать практически каждый. Многие люди из среднего и высшего класса собирали так называемые «товарные карточки». Эти картонки с рисунками часто прилагались к купленным вещам, особенно к продуктам. Для оформления коллекции даже выпускались специальные альбомы, и коллекционеры обменивались недостающими экземплярами.
Если выпечку делать из муки Sea Foam, то сон будет хорошим, а пищеварение – в полном порядке. | Фото: rare.library.cornell.edu.
Что общего между маленькими детьми и пивом? Здоровье! | Фото: rare.library.cornell.edu.
Современным исследователям известны более 6500 карточек различных товаров. Многие из них приписывают рекламируемым продуктам полезные и даже целебные свойства. Завлекательные лозунги утверждают, что можно даже лечить болезни и пьянство. А реклама корневого пива Hires Root Beer обещает, что оно «очищает кровь».
Карточка, обещающая посетителю хорошо проведенное время, а также блюда из моллюсков в ресторане Downer Landing. | Фото: rare.library.cornell.edu.
«Роскошь в открытом море» в рекламе пива Pabst. | Фото: rare.library.cornell.edu.
Объявления викторианской эпохи не ограничивалась обещанием здоровья. Карточки 100-летней давности также сулили приятный отдых, как, например, реклама пива Pabst, изображающая «роскошь в открытом море».
Знаменитый художник Рембрандт рекламирует муку. | Фото: rare.library.cornell.edu.
Людям викторианский эпохи также нравилось искусство, поэтому авторы рекламных объявлений аккуратно заимствовали у художников, поэтов и писателей элементы их произведений. Вот почему потрет Рембрандта, умершего в 1669 году, украсил торговую карточку муки Enterprise.
Реклама томатного супа Хайнца. | Фото: rare.library.cornell.edu.
Реклама напитка Coca-Cola, 1890-е годы. | Фото: memory.loc.gov.
Высокой популярности торговых карточек способствовала технологическая новинка: цветная печать. Выходящие на тот момент журналы, даже самые дорогие, были черно-белые, реже двухцветные. Именно поэтому цветные приложения в виде карточек и получили распространение. По иронии судьбы, торговые карточки вышли из моды, когда журналы начали сами печатать цветные рекламные объявления.
Эссенция из овса доктора Бакленда. | Фото: rare.library.cornell.edu.
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