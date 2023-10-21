Любопытная история торговых карточек: какой была реклама в XIX веке, и как её коллекционировали

Реклама конца XIX – начала ХХ века.

Этот мужчина употребляет сельтерскую воду в течение 30 лет и еще ни разу не болел. | Фото: rare.library.cornell.edu.

Если выпечку делать из муки Sea Foam, то сон будет хорошим, а пищеварение – в полном порядке. | Фото: rare.library.cornell.edu.

Что общего между маленькими детьми и пивом? Здоровье! | Фото: rare.library.cornell.edu.

Карточка, обещающая посетителю хорошо проведенное время, а также блюда из моллюсков в ресторане Downer Landing. | Фото: rare.library.cornell.edu.

«Роскошь в открытом море» в рекламе пива Pabst. | Фото: rare.library.cornell.edu.

Знаменитый художник Рембрандт рекламирует муку. | Фото: rare.library.cornell.edu.

Реклама томатного супа Хайнца . | Фото: rare.library.cornell.edu.

Реклама напитка Coca-Cola, 1890-е годы. | Фото: memory.loc.gov.

Эссенция из овса доктора Бакленда . | Фото: rare.library.cornell.edu.