6 продуктов, которые нужно держать подальше от морозильной камеры

Морозилка - удивительно полезная штука на кухне, ведь она помогает очень надолго сохранить множество продуктов, и в первую очередь, скоропортящихся. Вот только нередко в погоне за экономией или страхом, что какая-то еда испортится, столь низким температурам подвергают буквально всё подряд. Но это нельзя назвать правильным подходом, потому что отдельные образцы продовольствия как раз лучше туда вообще не класть. Вашему вниманию «шестёрка» продуктов, которые нужно держать подальше от морозильной камеры.
1. Куриное филе и морепродукты
Не все белковые продукты остаются вкусными и сочными после заморозки. /Фото: moreprodukt.info
Стоит признать, что это довольно неожиданные продукты, которые профессионалы в кулинарии категорически не рекомендуют замораживать. Ведь многие из нас заполняют морозилки куриным филе, грудинкой или различными морепродуктами, чтобы они хранились подольше - ещё и в магазин лишний раз бежать не придётся. Вот только такой подход вреден для самих продуктов - так как они представляют собой скопление постного белка, а когда его подвергают длительно низким температурам, его структура рушится, и во время приготовления мясо становится более сухим, чем могло бы быть.
2. Зелень и ароматные травы
Самая полезная зелень - только свежая. /Фото: simply4joy.ru
Ещё одна довольно распространённая практика - это заморозить зелень, а потом использовать её при приготовлении блюд, особенно в холодные месяцы, когда свежей на полках магазинов становится меньше, а цена её растёт. Но и в этом случае шеф-повара советуют брать хотя бы сушёные травы, потому что после разморозки зелень теряет практически все свои полезные элементы. А ещё можно начать выращивать собственную свежую зелень на балконе - так и под рукой она всегда будет, и в магазине переплачивать не придётся.
3. Хлеб и сдобные изделия
Заморозка хлеба - не лучшее решение. /Фото: pulse.mail.ru
Несмотря на столь популярный лайфхак - морозить хлеб и некоторую другую сдобу - в действительности это не самое лучшее решение. Оказывается, если продлевать таким способом срок хранения того же любимого хлебушка, то низкие температуры в корне влияют на его консистенцию. В первую очередь, это касается крахмалов, которые не способны вернуться в первоначальное состояние, а это не лучшим образом влияет как на вкус продукта, так и на способность организма усвоить такую сдобу.
4. Клубника
Клубничка из морозилки подойдёт разве что на компот. /Фото: freepik.com
Заморозка ягод - дело также довольно повсеместное, и у специалистов зачастую нареканий не вызывает. Впрочем, из любого правила найдутся исключения, и в этом случае таковым внезапно оказалась клубника. Вся загвоздка в том, что клубника, обладая пористой структурой, сильно деформируется в результате воздействия минусовых температур, поэтому, когда её размораживают, она не способна больше держать форму и обладает весьма малопривлекательным видом. Но, справедливости ради, повара всё-таки дают послабление этому запрету: замороженную клубнику стоит держать подальше выпечки и смузи, но в случае, если она предполагается ингредиентом для компота, тогда её вполне можно использовать.
5. «Кондитерка» из заварного теста
Булочки шу и другое заварное тесто стоит держать подальше от морозилки. /Фото: iamcook.ru
На самом деле, выглядит странно самое решение - замораживать какие-нибудь пирожные из заварного теста. Однако тем, кто это по различным причинам делает, следует всё же отказаться от такого решения. Особенно, если имеются ввиду эклеры и булочки шу: по утверждению кондитеров, в результате заморозки структура теста меняется настолько, что сохранить его воздушность и хрустящую корочку попросту не получится. Кроме того, их придётся дольше выпекать, потому что размороженные пирожные будут труднее готовится, а конечный продукт и вовсе может оказаться прелым.
6. Брокколи
Брокколи - неожиданно худшая позиция для морозилки. /Фото: kupi-rakushku.od.ua
На первый взгляд, может показаться, что вот что-что, а брокколи, которые есть чуть ли не в каждой упаковке миксов замороженных овощей, заморозку переносят отлично. Вот только в реальности это не совсем так: профессиональные шеф-повара сходятся в убеждении, что именно этот тип капусты представляет собой едва ли не худший продукт для хранения в морозилке. По мнению специалистов, после разморозки брокколи нередко теряет мягкость и форму, но что самое важное - она теряет и значительную часть вкусовых качеств, и фактически все те полезные вещества, за которую этот овощ вообще ценится. Поэтому капусту также лучше готовить свежую - тогда и польза для организма будет максимальной.
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