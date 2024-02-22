6 продуктов, которые нужно держать подальше от морозильной камеры

1. Куриное филе и морепродукты

Не все белковые продукты остаются вкусными и сочными после заморозки. /Фото: moreprodukt.info

2. Зелень и ароматные травы

Самая полезная зелень - только свежая. /Фото: simply4joy.ru

3. Хлеб и сдобные изделия

Заморозка хлеба - не лучшее решение. /Фото: pulse.mail.ru

4. Клубника

Клубничка из морозилки подойдёт разве что на компот. /Фото: freepik.com

5. «Кондитерка» из заварного теста

Булочки шу и другое заварное тесто стоит держать подальше от морозилки. /Фото: iamcook.ru

6. Брокколи

Брокколи - неожиданно худшая позиция для морозилки. /Фото: kupi-rakushku.od.ua