10 удивительных драгоценностей, которые поражают своей красотой

Бриллиантовые переливы, блеск сапфиров и изумрудов, нежная красота жемчуга – всё это испокон веков привлекало человека. Из года в год ювелирные дизайнеры оттачивают своё мастерство с большим азартом, и спешат удивить своими талантами. На их произведения хочется любоваться, не отрывая глаз. Именно обзор таких драгоценностей мы подготовили сегодня!
Солнечный манжет от Piaget
Браслеты-манжеты завоевали небывалую популярность в последние несколько лет, мимо этого тренда не прошёл и знаменитый швейцарский бренд Piaget. Мастера компании создали солнечный браслет из жёлтого золота. Его декор поражает своей необычайной красотой. Он выполнен из натуральных перьев райских птиц, шпинели, розовых и жёлтых сапфиров и солнечного граната.
Голубое крыло от Stephen Webster
Стоит только взглянуть на украшение, как сразу становится понятно, что его автором является британский дизайнер Стивен Вебстер. Его произведения имеют один подчерк, все они в меру женственны и характерны. Не даром драгоценности этого ювелира обожают Мадонна и Анжелина Джоли.
Кольцо выполнено из белого золота в виде крыла (этот символ мастер очень часто использует в своих коллекциях), а инкрустировано прекрасными аквамаринами и загадочными танзанитами.
Кольцо-древо от Lydia Courteille
Француженку Lydia Courteille смело можно считать королевой эпатажного ювелирного искусства. Она без страха бросает вызов ювелирному делу и общественности, создаёт очень смелые и яркие работы. Наряду с чрезмерно авангардными работами она делает и поразительно реалистичные украшения. Например, на создание этого кольца её вдохновили эфиопские деревья и их красоту ювелир решила запечатлеть в кольце. Для этого она использовала коричневое радированное золото, цавориты и зелёные турмалины.
Бриллиантовые колосья Tiffany
Тема плодородия актуальна в осенний период, возможно именно поэтому сразу несколько известных ювелирных домов выпустили украшения, в которых явно просматриваются драгоценные колосья. Не исключением стала и американская компания Tiffany. Для пополнения своей «Синей книги» ювелиры изготовили браслет-манжет из белого золота и бриллиантов разной огранки. И у них получилось очень эффектное и красивое произведение ювелирного искусства.
Жемчужный воротник от YOKO
Японский бренд YOKO не скрывает своей привязанности к жемчугу, поэтому в портфолио компании постоянно появляются драгоценности с этим удивительным ювелирным материалом. На этот раз матера YOKO создали стильное ожерелье-воротник из белого золота, который украсили белыми бриллиантами и жемчугом Южных морей.
Пузырьки шампанского от Madstone Design
Любовь дизайнеров Madstone Design к шампанскому вдохновила на создание этой пары серёг. Они выполнены из жёлтого золота и дополнены турмалинами параиба, белыми бриллиантами и голубыми топазами. Именно топазы украсили так называемыми «пузырьками шампанского». Их вырезали прямо в самих камнях, чтобы создать такой необычный эффект.
Радужное ожерелье de Grisogono
Ожерелье de Grisogono переливается всеми цветами радуги благодаря разноцветным сапфирам и фантазийным бриллиантам. От него сложно отвести взгляд – магическое действие драгоценных камней!
Асимметричные серьги от Michael John
Чёрные опалы смотрятся, как минимум, необычно и загадочно, а когда они обрамлены в белое золото и дополнены бриллиантовой и сапфировой россыпью, то им просто нет равных. Их красоту воспевает ювелир Michael John, который дополняет чёрными опалами все свои произведения.
Восхитительный браслет Arunashi
Индийские ювелиры считаются одними из лучших в мире, они хранят и передают традиции своего искусства более 5000 лет. Возможно именно поэтому произведения индийского бренда Arunashi получаются особенными. Взять, к примеру, браслет из голубого титана и золота, украшенный опалами, турмалинами и бриллиантами.
Драгоценная стрекоза от Fred Leighton
Насекомые постоянно вдохновляют ювелиров на создание великолепных украшений. Брошь от Fred Leighton в виде стрекозы можно считать настоящим произведением ювелирного искусства. Она выглядит, как живая, если не учитывать, что её украшает большое количество бриллиантов и красной шпинели, а крылья выполнены из белого полупрозрачного нефрита.
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