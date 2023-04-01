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Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

  • Пчела должна облететь почти два миллиона цветов, чтобы сделать один килограмм мёда.

  • Кошки производят примерно сто различных звуков для общения с сородичами и людьми, а собаки — лишь десять.



Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

  • В Австралии на каждые десять жителей приходится девять кошек.

  • На протяжении всей своей жизни человек тратит четырнадцать дней на поцелуи.


Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

  • В восемнадцатом веке в английских игорных заведениях были работники, единственная задача которых заключалась в том, что они должны были проглотить игральные кости в случае прихода полиции.

  • Большинство белых медведей — левши.


Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

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Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

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Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивлениеПодписаться на мой Instagram
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