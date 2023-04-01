Десятка ошеломительных фактов, вызывающих искреннее удивление

- Пчела должна облететь почти два миллиона цветов, чтобы сделать один килограмм мёда.
- Кошки производят примерно сто различных звуков для общения с сородичами и людьми, а собаки — лишь десять.
- В Австралии на каждые десять жителей приходится девять кошек.
- На протяжении всей своей жизни человек тратит четырнадцать дней на поцелуи.
- В восемнадцатом веке в английских игорных заведениях были работники, единственная задача которых заключалась в том, что они должны были проглотить игральные кости в случае прихода полиции.
- Большинство белых медведей — левши.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии