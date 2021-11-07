Как выглядит внутри бронепоезд вождя Северной Кореи, подаренный когда-то Сталиным

Безопасность вождя на первом месте. /Фото: piratbit.org.

Выглядит поезд весьма скромно. /Фото: yandex.ru.

На нем ездили все Кимы. /Фото: mir24.tv.

Внутри есть даже кабинет для работы. /Фото: pikabu.ru.

Вот какой он, состав вождя. /Фото: pikabu.ru.