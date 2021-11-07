Как выглядит внутри бронепоезд вождя Северной Кореи, подаренный когда-то Сталиным

Ким Чен Ын личность достаточно скрытная и в силу объективных обстоятельств – параноидальная. Стоит ли удивляться тому, что у лидера Северной Кореи есть свой собственный бронепоезд, на котором глава государства ездит в заграничные политические туры. Не так давно бронированный состав отправился во Вьетнам.
Безопасность вождя на первом месте. /Фото: piratbit.org.
Когда Ким Чен Ыну нужно покинуть Северную Корею и отправиться в какую-нибудь страну для политической встречи, северокорейский лидер использует свой личный поезд с бронированным вагоном. Состав перешел к нынешнему секретарю от его отца. Когда-то на этом же составе в Китай и Вьетнам ездил и Ким Ир Сен. Кстати, бронированный вагон ему подарил Иосиф Виссарионович Сталин. Само собой разумеется, что и тягач, и вагоны неоднократно модернизировались за последние десятилетия.
Выглядит поезд весьма скромно. /Фото: yandex.ru.
Итак, состав лидера включает в себя от 10 до 17 вагонов, каждый из которых бронирован. Без охраны северокорейские лидеры никогда не путешествовали, а потому такой железнодорожный состав представляет собой настоящую крепость. Хотя внешне поезд выглядит весьма скромно, внутри это настоящий дворец на рельсах. Вагоны в составе есть самые разные. Здесь и ресторан, и кухня, и так называемый «экономический» вагон, который лидер КНДР использует для совещаний прямо во время поездки. Предусмотрены отдельные вагоны для охраны, свиты и обслуживающего персонала.
На нем ездили все Кимы. /Фото: mir24.tv.
Каждый вагон надежно бронирован, с использованием современных технологий. Броню обычного вагона не возьмёт даже выстрел из РПГ. Личный вагон Кима, конечно же, защищен еще лучше. Если пассажирский вагон состава весит около 60 тонн вместе с броней, то вагон лидера КНДР все 80 тонн. Подобное бронирование есть еще у 3-4 вагонов.
Внутри есть даже кабинет для работы. /Фото: pikabu.ru.
Еще одной интересной особенностью поезда вождя является то, что он использует специальные материалы для маскировки от спутников-шпионов. По всей видимости, верхушка КНДР опасается наблюдения со стороны Японии и США. Подробностей об используемом покрытии «стелс» на составе само собой не много. Совершенно точно, в конструкции поезда есть средства защиты от тепловых, звуковых и радиолокационных средств разведки. Вся каналы связи состава несколько раз шифруются для защиты от перехвата и прослушивания.
Вот какой он, состав вождя. /Фото: pikabu.ru.
Наконец у поезда чучхе имеется система полной герметизации и принудительной вентиляции. Эти средства должны помочь выжить лидеру в случае ядерного удара, химической или бактериологической атаки.
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