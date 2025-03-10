Почему «величайший актер наших дней» работал сапожником и как получил рекордное число «Оскаров»

Дэниел Дэй-Льюис

Кадр из к/ф «Моя левая нога», 1989 год

Кадр из к/ф «Последний из Могикан», 1992 год

Дэниел Дэй-Льюис в роли Мясника Билла в фильме «Банды Нью-Йорка»

Авраам Линкольн и Дэниел Дэй-Льюис в его роли

Дэниел Дэй-Льюис