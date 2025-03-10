Почему «величайший актер наших дней» работал сапожником и как получил рекордное число «Оскаров»

Чаще всего признаком востребованности актера является обширная фильмография, однако Дэниел Дэй-Льюис между количеством и качеством всегда выбирал второе, поэтому почти за полувековую карьеру снялся всего лишь в двадцати фильмах. Неоднократно собирался он уходить из этой сложной профессии, один раз даже уехал в Италию и жил несколько лет в полной неизвестности, работая сапожником, пока все-таки не вернулся. Однако именно этого человека часто называют «величайшим актером наших дней», и рекордные три «Оскара» за лучшую мужскую роль подтверждают эту оценку. Рассказы о том, насколько серьезно Дэй-Льюис подходит к подготовке каждого образа, превращаются в настоящие легенды.
Дэниел Дэй-Льюис родился в 1957 году в Лондоне в семье прославленного писателя и известной актрисы. Несложно представить, что мальчик вырос развитым и тонко чувствующим. Однако родители, занятые каждый своим творчеством, вероятно, не уделяли ребенку должного внимания, в результате чего первые уроки актерской игры будущий покоритель «Оскаров» получил на улице. По словам актера, выглядел он в юности слишком прилично, а говорил слишком правильно: «Меня пару раз избивали, а родители словно не замечали этого. Поэтому я научился копировать говор бедных уличных детей, чтобы сойти за своего».
«Перевоплощение» в роль хулигана настолько захватило Дэниела, что через несколько лет его даже выгнали из школы, и родители не придумали ничего лучше, как отдать сына в интернат для трудных подростков. Именно там он впервые оказался перед съемочной камерой – снялся в массовке в роли уличного бандита:
«Я получил 2 фунта за то, что разбил в кадре стекло машины бейсбольной битой. Я тогда подумал, что это классная работа, можно кем-то притвориться, еще и денег дадут».
Дэниел Дэй-Льюис
Однако, прежде чем прийти к пониманию своего призвания, у молодого хулигана был еще период «творческого кризиса» - в приступе юношеского нигилизма, назло родителям, он решил выбрать профессию столяра, но судьба распорядилась иначе. В технический колледж его почему-то не приняли, а вот в театральном институте, куда несостоявшийся мастер пошел с горя, на экзамене предложили: «Вот вы сын поэта, а изобразите что-нибудь из жизни обычных людей. Например, вы плотник и вам заказали стол…»
Четыре года спустя все критики заговорили о Дэй-Льюисе как об открытии года и самом многообещающем актере своего поколения. Очень быстро ему стали предлагать главные роли, и первым серьезным фильмом стала лента «Невыносимая лёгкость бытия», вышедшая на экраны в 1988 году. А буквально год спустя его ожидали сразу две высочайшие награды от заслуженных киноакадемий: Британской (BAFTA) и Американской («Оскар»). В фильме «Моя левая нога», перевоплотившись в больного церебральным параличом, актер впервые по-настоящему показал, на что он способен, а также продемонстрировал свой «особый подход» к работе.
Кадр из к/ф «Моя левая нога», 1989 год
Много дней провел актер в клинике «Sandymount School Clinic», общаясь с инвалидами. Он по-настоящему освоил невеселую науку жизни в инвалидном кресле, и на время съемок полностью перевоплотился в парализованного человека. После команды «Снято!» Дэй-Льюис продолжал оставаться в роли, - на несколько месяцев он добровольно приковал себя к инвалидному креслу и, ходят слухи, даже сломал два ребра, перегнувшись однажды слишком сильно в неудобной позе.
Кадр из к/ф «Последний из Могикан», 1992 год
Следующий фильм – экранизация романа Фенимора Купера «Последний из Могикан» - стал полной противоположностью предыдущему. Актер не торопился с новой работой и подошел к будущему образу только спустя три года, однако и в этот раз отнесся к подготовке не менее серьезно. Теперь он наращивал мышечную массу и, как настоящий Соколиный глаз, учился жить в единении с природой, уходя в длительные походы. Еще актер не расставался с винтовкой и приобрел необычное для жителя Лондона умение – освоил свежевание животных.
Дэниел Дэй-Льюис в роли Мясника Билла в фильме «Банды Нью-Йорка»
В дальнейшем уже никто не удивлялся, когда Дэй-Льюис на время поселился в тюремной камере, потребовал подвергнуть себя 9-часовому допросу и настаивал, чтобы вся съемочная группа оскорбляла его между съемками – так актер вживался в роль ирландца, несправедливо обвиненного в терроризме (фильм «Во имя отца»); на протяжении двух месяцев носил аристократическую одежду XIX века («Эпоха невинности»); работал мясником в одном из мясных магазинов Лондона («Банды Нью-Йорка») ну, или просто требовал, чтобы к нему обращались не иначе как «мистер президент», ведь было бы нелепо слышать от окружающих что-либо другое, если ты – Авраам Линкольн (фильм «Линкольн», 2011 года).
Авраам Линкольн и Дэниел Дэй-Льюис в его роли
Всем творческим личностям бывает нужен творческий отпуск. Для слишком талантливых он может растянуться на несколько лет - именно такой перерыв в работе устроил себе знаменитый оскароносец, сбежав от всего мира в Италию. Там он жил в полной тайне, достоверно перевоплотившись в обычного человека и кормился трудом сапожника, но затем все-таки вернулся в кино.
Сейчас, снявшись в последний раз в 2017 году (фильм «Призрачная нить»), один из величайших актеров современности опять удалился от дел. Он ведет уединенный образ жизни, почти не давая интервью и редко появляясь на публике. От мира, правда, убегать не стал – известно, что живет он попеременно то в Америке, то в Ирландии, и слово свое пока держит. Хотя никто не поручится, что еще через некоторое время Дэниел Дэй-Льюис не появится опять на киноолимпе, совершит очередной актерский подвиг и получит за него еще массу престижнейших наград.
Дэниел Дэй-Льюис
«Я уже несколько раз в жизни говорил себе и всем окружающим, что больше никогда не буду сниматься в кино. Однако каждый раз возвращаюсь, играю, и вновь мне дают все эти дурацкие статуэтки и призы за «Лучшую мужскую роль». Но никогда я не возвращался с мыслью о том, что должен сыграть, чтобы получить «Оскар». Это не обо мне.» (Дэниел Дэй-Льюис)
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