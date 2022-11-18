Новогоднее украшение окон

Новогодние хлопоты всегда приятны. Дело не ограничивается тем, чтобы нарядить елку и приготовить подарки для друзей и близких. Хочется создать праздничную атмосферу и украсить каждый уголок.



Особое внимание уделяется окнам и зоне подоконника. Украшения здесь могут быть самыми разными. В ход идут гирлянды и елочные игрушки, мишура и фольга, вата, бумага, зубная паста, природный материал и многое другое. На окнах появляются удивительные зимние пейзажи, узорчатые снежинки, сказочные персонажи. В общем, все здесь зависит исключительно от фантазии, желания и наличия тех или иных навыков. Одни предпочитают рисовать на окнах самостоятельно, другие используют шаблоны и трафареты, а кто-то решает создать парящие в воздухе или размещенные на подоконнике объемные композиции. В любом случае получается красиво и оригинально. Вот уже реализованные удачные идеи. Смотрите, наслаждайтесь, заряжайтесь позитивом и решайте, как будут украшены окна в вашем доме.











































































































































































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