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Новогоднее украшение окон

Новогодние хлопоты всегда приятны. Дело не ограничивается тем, чтобы нарядить елку и приготовить подарки для друзей и близких. Хочется создать праздничную атмосферу и украсить каждый уголок. 

Особое внимание уделяется окнам и зоне подоконника. Украшения здесь могут быть самыми разными. В ход идут гирлянды и елочные игрушки, мишура и фольга, вата, бумага, зубная паста, природный материал и многое другое. На окнах появляются удивительные зимние пейзажи, узорчатые снежинки, сказочные персонажи. В общем, все здесь зависит исключительно от фантазии, желания и наличия тех или иных навыков. Одни предпочитают рисовать на окнах самостоятельно, другие используют шаблоны и трафареты, а кто-то решает создать парящие в воздухе или размещенные на подоконнике объемные композиции. В любом случае получается красиво и оригинально. Вот уже реализованные удачные идеи. Смотрите, наслаждайтесь, заряжайтесь позитивом и решайте, как будут украшены окна в вашем доме.

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон



Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон


Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон



Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон



Новогоднее украшение окон
Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон

Новогоднее украшение окон
Новогоднее украшение окон
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