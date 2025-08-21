Самые глупые породы собак

Все собаководы считают, что порода их собак самая умная, благородная и чуть ли не святая. И действительно, собаки способны подарить своим хозяевам массу удовольствия и даже пользы. Некоторые исследования показали, что браки, заключенные между владельцами собак, крепче обычных. Кроме того, у собаководов в 4 раза больше шансов выжить после инфаркта.

Несмотря на то, что все они способны быть отличными домашними питомцами, не стоит считать их интеллектуально-равными. Канадский психолог Стэнли Корен при помощи сотен дрессировщиков и ветеринаров разработал специальный собачий IQ-тест, который позволил бы определить насколько умен ваш питомец. Он оценивал их способности и готовность выполнять команды и решать проблемы. Как показал один из его тестов, если собака не может понять, как избавиться от одеяла, наброшенного на ее голову, то она вообще вряд ли будет способна найти свой дом, если случайно сорвется с поводка.Согласно шкале, собаки, набравшие 54 балла и более, обладают блестящими интеллектуальными способностями. Но сегодня мы познакомим вас с теми породами, которые набрали 18 баллов и меньше, что демонстрирует их относительно неразвитые интеллектуальные и адаптивные способности. Однако, стоит отметить, что большинство таких пород были выведены ради целей, которые не требуют высокого интеллекта, таких как охота и миловидность.Американский клуб собаководства присудил этой породе собак 15 место по популярности в США. Ши-тцу входит в число собак, которым недостает ума и обучаемости из-за многовековой истории породы, которая долгое время считалась излюбленной породой королевских особ.Собаки породы ши-тцу принадлежали почти всем членам династии Мин, правившим с 1368 по 1664 года. Им нужна была лишь ласковая собачка, без никаких претензий на интеллект.Унылая морда, обвисшие уши, бесстрастное поведение и неуклюжие лапы делают эту породу собак невероятно милым домашним питомцем. Изначально выведенная во Франции порода была предназначена для выслеживания мелкой дичи, бассетов выводили ради их нюха, а не за интеллектуальные способности. На самом деле, охота — единственное занятие, где бассеты могут блеснуть талантами. В других ситуациях они беспомощны, более того, прогуливаясь по улицам, лучше следите, чтобы собака была на поводке, поскольку увлекшись каким-то интересным запахом, она может заблудиться и позабыть путь домой.Удивительно добродушный и обожающий детей, несмотря на свои огромные размеры и свирепый облик, мастиф — это нежнейший из гигантов собачьего мира. Мастифов использовали британские племена во время противостояния римлянам, в последствии эта порода собак была завезена в Рим и использовалась в гладиаторских боях в Колизее против львов и гладиаторов. Известные благодаря своей жестокости и мужеству, они были популярны в качестве сторожевых собак в сельской Англии. На сегодняшний день они широко известны своей покорностью и крайне слабой концентрацией внимания, поэтому изучение самых простых вещей занимает у них уйму времени, после чего усвоенная информация крайне быстро забывается.На самом деле, в отличие от стереотипов, гончие обладают отличным чутьем и прекрасным характером, но на этом список их талантов иссякает. По словам Стэнли Корена, упомянутого выше, он почти отчаялся, когда потратил целый год на попытки обучения гончей простым вещам, которым его ретривер обучился за 4 недели.Пекинесы — одна из тех пород собак, выведенных исключительно в качестве компаньонов. Как и ши-тцу, это одна из старейших ныне живущих пород собак. Пекинесы очень храбрые для своих размеров, или быть может это безрассудство? Процесс их обучения можно сравнить с обучением крайне упрямого и испорченного ребенка. В последнее время эта порода становится все менее и менее популярной, упав с 37 на 77 место по популярности в США по версии Американского клуба собаководства.Дабы отдать им должное, следует упомянуть, что бладхаунды — великолепные ищейки и собаки-спасатели. Их способность идти даже по самому слабому запаху не имеет себе равных. Прирожденная рабочая лошадка, эта порода развилась лишь в одном направлении, совершенствуя с годами и без того совершенный нюх.Такое название эта порода собак получила за свою скорость бега. С другой стороны, IQ этой собаки невероятно мал. Это атлетичная, приветливая, ласковая, экономная и крайне чистоплотная собака. Изначально эта порода собак выводилась для охоты и одной из ее важных черт была независимость.Эту породу собак выводили вовсе не для того, чтобы получить умного питомца. Изначально чау-чау были сторожевыми собаками, крайне требовательными, ревнивыми и трудно поддающимися дрессировке . На самом деле эта собака не глупа, но она крайне слабо поддается дрессировке из-за своего тяжелого характера.Название этой породы собак происходит от старого британского вида спорта, где собаками травили быков. В этом виде спорта преуспели бульдоги, обладающие значительной силой и упорством. Кроме того, они были чемпионами собачьих боев, пока их не запретили. Когда-то ценимые в качестве опасных сторожевых псов, на сегодняшний день они превратились в ласковых, нежных и глупых питомцев.Басенджи — экзотическая порода собак , пришедшая к нам из Африки. Любимец всех охотников еще со времен постройки пирамид, бассенджи славился своим обширным репертуаром воспроизводимых звуков. Помимо своего интересного внешнего вида, бассенджи являются крайне трудно дрессируемой породой собак, которая с трудом запоминает новое и в последствии быстро забывает изученное.Это еще одна милая мордашка, не обремененная интеллектом. Это элегантная порода, обладающая особым достоинством, но крайне трудно поддающаяся дрессировке. Они славятся крайне низким уровнем послушания, поэтому вам придется потратить некоторое время, чтобы ваш питомец все-таки пришел на зов. Их разводят в большей степени ради внешнего вида.