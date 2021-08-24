13 общеизвестных «истин», которые оказались полнейшим надувательством

Разрушение популярных мифов.
Все мы живем во власти навязанных стереотипов. И неважно, правдивы они или нет - человек все равно будет упорно продолжать в них верить. Сегодня мы развенчаем несколько устойчивых мифов, которые многие принимают за чистую монету.
1. Нельзя дважды кипятить воду
Повторно кипятить воду. | Фото: Русская семерка.
Многие люди уверены, что повторное кипячение воды и употребление ее крайне вредно для здоровья и может спровоцировать рак. Есть мнение, что при повторном кипении выделяется такое ядовитое вещество, как диоксин. Отчасти это верно, каждое повторное кипячение приводит к повышению дейтерия. Однако его количество нельзя назвать значительным и вредным для организма.
2. Остановка сердца при чихании
При чихании сердце останавливается. | Фото: Академия похудения.
Знакомо ли вам чувство, что когда чихаешь, все внутри замирает. В Средние века люди были уверены, что из-за чихания, в процессе которого мы выдыхаем слишком много воздуха, можно даже умереть. Также существует миф, что в этот момент работы всех органов, в том числе и сердца, останавливается. Данное утверждение в корне неверно. Сердечный ритм действительно меняется в этот момент, но все внутренние органы продолжают свою работу.
3. Тюрьма за измену
Уголовная ответственность за измену. | Фото: VistaNews.ru.
Корейцы настолько чтят семейные ценности, что до недавнего времени супружеская измена могла стать поводом для тюремного заключения. Такой закон действительно был, и в качестве наказания виновный мог получить 2 года тюрьмы. Однако в 2015 году власти признали, что такая политика нарушает право человека на частную жизнь и закон прекратил свое действие.
4. Венера вращается против часовой стрелки
Вращение Венеры. | Фото: 7wallpapers.net.
Люди, которые ничего не смыслят в астрономии, легко ведутся на байку о том, что Венера вращается против часовой стрелки. Это забавное заблуждение, ведь в отличии от большинства планет, Венера наоборот двигается по часовой. По информации Novate.ru, подобные вращения совершает и Уран.
5. Стрижка ускоряет рост волос
Стрижка кончиков ускоряет рост волос. | Фото: Nastroy.net.
По мнению Novate.ru, миф о том, что стрижка кончиков ускоряет рост волос, могли придумать только парикмахеры. Очевидно, что состояние кончиков волос ни в коей мере не влияет на скорость их роста. А вот, что действительно влияет на скорость роста вашей шевелюры, так это генетика и общее состояние организма. Регулярно состригать концы нужно лишь для того, чтобы волосы выглядели здоровыми и ухоженными.
6. После бритья волосы становятся жестче и гуще
Регулярное использование бритвы делает волосы жестче и гуще. | Фото: Cosmopolitan.
Миф о том, что регулярное использование бритвенного станка делает волосы жестче и гуще, довольно популярен. Тут все дело в визуальном эффекте: после бритья, отрастающий волос имеет притупленный кончик, из-за которого он и кажется толще. На самом деле количество и качество растительности на вашем теле определяется лишь генетикой и уровнем некоторых гормонов.
7. В процессе эволюции человеческий мозг увеличился
Эволюция человеческого мозга. | Фото: Pinterest.
С тем, что в процессе эволюции человеческий мозг изменился, невозможно поспорить. Однако то, что его размер увеличился - заблуждение. На самом деле все в точности до наоборот. Согласно исследованиям, мозг неандертальца был на 15 процентов больше, чем у современного человека.
8. Запрет на полеты над Антарктидой
Полеты над Антарктидой. | Фото: LoveOpium.
Внимание, следующая информация может вызвать у вас приступ истерического смеха, но несмотря на ее абсурдность, многие верят. Речь пойдет об Антарктиде и ее обитателях - пингвинах. Существует миф, что над Антарктидой запрещены полеты из-за того, что пингвины из любопытства задирают головы, а имея короткую шею, неизменно падают и могут травмироваться. На самом деле никаких запретов на полеты над материком нет. Просто погодные условия делают их крайне опасными.
9. Рыжие - обманщики
Рыжеволосые люди чаще обманывают. | Фото: Пикабу.
Существует мнение, что люди, чей натуральный цвет волос рыжий, чаще остальных хитрят и обманывают. Корни этого заблуждения прослеживаются еще в древности. Когда людей с таким оттенком волос считали представителями злых сил. Естественно, что это заблуждение. Люди обманывают независимо от натурального цвета их волос, все дело в характере и воспитании.
10. Мизинец - детектор лжи для спящего человека
Что будет, если взять спящего за мизинец. | Фото: Читать Библию онлайн.
Еще одно забавное заблуждение гласит: если спящего человека взять за мизинец и начать задавать вопросы, он правдиво ответит на них. Стоит ли говорить, что это утверждение - ложь? Человек может ответить на вопросы, находясь в определенных фазах сна и его ответы скорее будут зависеть от того, что ему снится в этот момент.
11. Адам и Ева съели яблоко
Адам и Ева съели яблоко. | Фото: cydecosse.com.
На сегодняшний день все уверены, что Адам и Ева откусили яблоко с дерева из райского сада. Однако, подлинно известно лишь то, что они сорвали с древа познания плод и вкусили его. Нигде в Библии не говорится, что это было яблоко.
12. Алкоголь разрушает клетки мозга
Алкоголь убивает клетки мозга. | Фото: Павел Зыгмантович.
Многим знакомо выражение «Алкоголь убивает клетки мозга». На самом деле никто и никого не убивает. Даже в мозгу хронических алкоголиков ничего не разрушено. Да, спиртное действительно блокирует и повреждает некоторые клетки, но они при этом не погибают.
13. Логика и эмоции
Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое - за эмоции. | Фото: Бердянск 24.
Многие наверняка сталкивались с утверждением, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое - за эмоции. Это полнейшая чушь, ведь человеческий мозг - это сложный и единый механизм, в котором нет четкого разграничения по функциям.
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