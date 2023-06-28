Коллекция автомобилей Михаила Красинца
Официально это место называется музей ретро-автомобилей «Авто-СССР», но в реальности оно больше похоже на кладбище автомобилей. В следующем году этой коллекции, в которой на данный момент насчитывается более 320 автомобилей, исполнится 20 лет. Этот самый большой автомобильный музей в России под открытым небом находится в деревне Черноусово Тульской области, всего в 300 километрах от Москвы.
Едем!
Михаил Красинец в прошлом профессиональный автомеханик гоночной команды Москвич, увлекся коллекционированием автомобилей в конце 1980х годов. Сначала собирал коллекцию в Москве, в Сокольниках, но когда автомобили перестали помещаться во дворе — продал квартиру и переехал в Тульскую область.
Музей под открытым небом появился в 1996 году. Почти за 20 лет Михаилу удалось собрать огромную коллекцию автомобилей, производившихся в СССР.
По словам Михаила в настоящий момент у него в коллекции находится 320 автомобилей и осталось собрать еще около 60 моделей.
Основу коллекции составляют автомобили производства АЗЛК — многочисленные Москвичи во всех возможных модификациях, включая редчайшие модели с правым расположением руля.
Большую часть автомобилей Михаил фактически спас от уничтожения, их собирались резать на металлолом.
Хранение под открытым небом не лучшим образом сказывается на состоянии автомобилей, но в целом за последние 10 лет состояние автомобилей хуже не стало. Наоборот, некоторые из них были заново покрашены, пусть и обычной кисточкой с масляной краской.
Михаил невероятно увлеченный человек, он может часами рассказывать про каждый автомобиль из своей коллекции.
Есть и редчайшие экспонаты, как например этот Buick Eight, выпускавшийся с 1931 по 1935 год.
У Михаила огромное количество завистников, преимущественно из среды реставраторов-коллекционеров. Они считают, что Михаил губит автомобили и никому их не отдает.
Здесь возникает закономерный вопрос, а почему Михаил кому-то должен отдавать свои автомобили? Это его собственность, он их купил на свои собственные деньги.
Коллекция постоянно пополняется, некоторые новые экспонаты он либо покупает, либо меняется (у него много одинаковых моделей).
Конечно у Михаила есть проблемы с менеджементом. Ему удалось собрать огромнейшую коллекцию автомобилей, а вот управлять ей не получается.
Да и уследить за всеми автомобилями крайне тяжело. А еще недобросовестные посетители, включая тех же самых реставраторов, которые приезжают чтобы своровать ценные детали с некоторых экспонатов.
Представьте каково это, одному владеть коллекцией из 320 автомобилей. Помощники иногда появляются, но к сожалению надолго не задерживаются.
Вероятно, что многих пугает колоссальный объем работы.
Михаил с помощником Сергеем пытаются привести в порядок правительственный ЗИМ.
Государство музей не финансирует, Михаил фактически живет и продолжает коллекционировать автомобили на пожертвования от посетителей.
Хотя конечно, здесь нужно как минимум отсыпать гравием площадку и сделать навесы, т.к. палящее солнце, дождь и снег беспощадны к кузовам, резинкам и стеклам автомобилей.
Добраться к Михаилу очень просто: из Москвы по трассе М2 (Крым) до поселка Чернь. Далее повернуть налево на улицу Ленина и ехать ориентируясь по схеме. Красным обозначен маршрут пригодный для кроссоверов только в сухую погоду (спуск и подъем к мосту через реку около деревни Уготь во время дождей становится непроезжим). Зеленый маршрут доступен для проезда даже для легковых автомобилей, но он немного длиннее. Точные координаты – 53,397936 36,922462.
На самом деле стоит всё это увидеть собственными глазами и лично познакомиться с Михаилом. Уверен, вам понравится!
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