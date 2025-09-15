Не только для чая и кофе: скрытые возможности применения сахара в быту

Сахар - домашний помощник / Фото: lenta.ru
Сахар – это один из самых любимых подсластителей, который добавляют в чай, кофе, пироги и прочее. Однако, как ни странно это звучит, он может быть использован не по прямому назначению. Белый песок способен заживлять ранки, уничтожать различных вредителей и это далеко не все, на что он способен.
1. Ловушка для ос и пчел
Простая ловушка для ос / Фото: zefirka.net
Лето радует не только фруктами, овощами и ягодами, но и обилием ос и пчел. Когда хочется отдохнуть вместе со своими друзьями на природе, на пикнике, насекомые будут постоянно беспокоить и тем самым раздражать. Особенно, когда ешь что-то сладкое.
Кроме того, у некоторых людей бывает сильная аллергическая реакция на насекомых, их укусы, которая опасна для жизни. В такой ситуации выручит сахарный песок. Можно сделать простую ловушку. Для этого понадобится обычная пластиковая бутылка, а также вода и, конечно же, сахар. Необходимо разрезать бутылку на две равные части. При этом верхняя переворачивается и горлышком вставляется в нижнюю часть. Таким образом, должна получиться воронка. Закрепить все, используя скотч. Внутрь кладется приманка с маслом и мылом. Насекомым не составит труда забраться в ловушку, но выйти из нее они уже не смогут.
2. Кофемолка станет, как новенькая
Сахар очистит кофемолку / Фото: dekoriko.ru
Кофемолка имеет свойство со временем забиваться, пачкаться и неприятно пахнуть. Время от времени важно ее очищать для того, чтобы она прослужила дольше. Чистящее средство и губка – это далеко не единственные помощники, которые справятся с проблемой.
Следует просто насыпать в чашу кофемолки сахарный песок в количестве четверти стакана и включить прибор. Мало того, что сладость уберет все молотые зерна, которые застряли в деталях кофемолки, так еще удалит масло и устранит неприятный запах. Далее необходимо протереть сухой чистой губкой и можно снова молоть кофейные зерна, чтобы насладиться ароматным бодрящим напитком.
3. Поможет цветам долго цвести и приятно пахнуть
Сахар продлит жизнь цветам / Фото: funart.pro
После того, как срываешь цветы и отправляешь их в вазу, долгое время они уже не смогут красоваться, к сожалению. Зачастую они быстро вянут и перестают радовать. Однако вполне можно решить эту проблему и помочь цветам оставаться свежими и приятно пахнущими долгое время. Поможет в этом сахарный песок.
Для наилучшего эффекта необходимо соединить сладкий песок с уксусом. Необходимо взять порядка двух столовых ложек столового 9 % уксуса и смешать его с тремя чайными ложками сахара. Такой микс будет отличной подпиткой для сорванных цветов. В полученную смесь необходимо добавить порядка одного литра теплой воды и хорошенько перемешать все. Влить полученный раствор в чистую вазу и поставить в нее цветы. Таким образом, растения будут достаточно долгое время радовать глаз и при этом приятно пахнуть.
4. Если язык обожгли, поможет сахар
Сахар успокоит обожженный язык / Фото: autogear.ru
Порой не терпится выпить горячего чая или кофе, в результате чего обжигается язык. Ощущения от этого далеко не самые приятные. Успокоить язык поможет сахарный песок. Для этого достаточно положить себе в рот кусочек сахара или же небольшую щепотку, если кубиков нет в наличие.
Такой прием мгновенно уменьшит болевые ощущения, хотя и звучит сомнительно. Экспресс метод весьма эффективный. Однако не стоит забывать о том, что обожженный язык требует лечения в виде травяных настоев, например, и прочих манипуляций.
5. Вылечить укусы насекомых
Сахар от укусов насекомых / Фото: www.zdorovieinfo.ru
Когда кусает оса или пчела, начинаешь испытывать невероятно сильную боль. У многих людей место укуса начинает воспаляться и краснеть. В такой ситуации может помочь экспресс-метод с сахарным песком.
Необходимо просто сделать смесь их сахара и воды в равных количествах. Полученную массу приложить к проблемному месту и подержать так на протяжении 20 минут. Раздражение будет снято довольно быстро. Сахарный метод поможет не только от укусов ос или пчел, но также муравьев. Кроме того, травмированное место важно смазать специальным кремом от укусов насекомых. Не помешает принять таблетку с антигистаминным эффектом, если есть аллергия.
6. Сахарный песок может убрать сложные пятна от травы
Сахар выведет травяные пятна / Фото: tkan.club
Пятна от травы не так легко удалить, как кажется. Даже качественный и дорогой порошок не всегда справляется с этой задачей. Особенно часто появляются травяные пятна на одежде детей в летний период года. Но не важно, откуда они взялись, зато нужно удалить их, чтобы не выбрасывать одежду.
Сахар содержит в своем составе энзимы, способные разрушать пятна и тем самым возвращать красивый вид вещам. Для того, чтобы сделать «домашний сахарный порошок», необходимо сделать микс из половины чашки теплой воды и сахара в таком же количестве. Полученная паста наносится на проблемное место, где травяное пятно. Оставить на один час, а затем постирать, как обычно. Пятно исчезнет, а одежда будет чистой.
7. Сахар победит тараканов
Сахар победит тараканов / Фото: ru.wikipedia.org
Тараканы – это нежелательные гости в каждом доме и вряд ли они могут у кого-то вызвать улыбку на лице. Они могут появиться откуда угодно и в темноте начинают искать пищу и воду в доме. Обычно люди пытаются избавиться от насекомых при помощи различных средств с химией в составе, как гели, порошки, брызгалки и прочее. Однако есть более безопасная, но при этом эффективная альтернатива.
Следует взять крышки от обычных пластиковых бутылок и заполнить их смесью из соды и сахара, взятых в равных частях. Затем расставить «мини-ловушки» по всем местам в доме, где обитают нежелательные «соседи». Сахар для тараканов – это вкусное лакомство, от которого они не откажутся. Однако сода при этом будет действовать, словно яд. Перед приготовлением сладкой отравы, важно хорошенько измельчить сахар и перемешать средство. Кстати, если домашнее животное съест такое «лакомство», ничего плохого не произойдет, в отличие от средств с химией.
8. Сахар как отличный розжиг
Сахар отличный розжиг / Фото: shashlikin.ru
Порой случается так, что розжига нет под рукой. Без этой необходимой вещи разжечь огонь для того чтобы приготовить ароматные крылышки на гриле, барбекю, шашлыки и прочие лакомства, будет весьма сложно.
В такой ситуации снова спасет сахарный песок. Сахар необходимо просто посыпать прямо на угли, а затем поднести спичку, чтобы поджечь. Таким образом, белый песок довольно быстро воспламенится и огонь перейдет на угли. Стоит подчеркнуть, что вредных химических веществ при этом не выделяется, а неприятного запаха вовсе нет.
9. Сахар для дачников и огородников, как спасательное средство
Сахар очистит руки / Фото: pikabu.ru
Тем, кто занимается огородом и садом, часто копается в земле, выращивает цветы, фрукты, овощи, ягоды и прочий урожай, стоит завести у себя дома такого помощника, как сахар. Ведь белый песок помогает не только почистить руки, но даже справляется с грязью под ногтями.
Следует добавить немного сахара прямо в жидкое мыло перед мытьем рук, в результате чего получится настоящий скраб. Помимо того, что он уберет грязь, так еще и не навредит коже. Необходимо просто намылить руки и оставить пену на две минуты. Затем смыть проточной водой.
10. Сахарный песок помогает продлевать срок годности продуктов
Рафинад для продуктов / Фото: www.openbusiness.ru
Продукты имеют свойство портиться, а некоторые из них очень даже быстро. Начинает появляться плесень, поэтому шансов у еды никаких нет. Единственным выходом из такой ситуации является отправка пищи в мусорное ведро.
Для того, чтобы продлить срок годности продуктов, можно прибегнуть к маленькой хитрости. Следует знать, что сахар имеет свойство впитывать влагу. При этом плесень и грибки жить без нее не могут. Иными словами, необходимо положить в контейнер с продуктами кусочек сахара и менять его каждый раз, когда он раскиснет. Таким образом, шансов у грибков и плесени не будет, а еда будет дольше храниться.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии