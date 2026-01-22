5 мировых достопримечательностей, которые построили на время, а они задержались насовсем

Достопримечательности, задуманные как недолговечные, но по\лучившие билет в долгую жизнь. /Фото: travelated.com, london-tickets.co.uk
Каждое здание или объект строят с определённой целью и на конкретный срок. И кажется, что знаковые сооружения для истории и культуры мира возводят, чтобы они стояли как можно дольше.
1. Театр «Янг Вик»
Вместо пяти лет работает больше полувека. /Фото: jackfinnis.com
В 1970 году из бюджета в мизерные 60 тысяч британских фунтов, вырос лондонский театр «Янг Вик», который предназначался только чтобы временно было где разместить Национальный театр. Согласно планам, срок службы этого объекта не превышал бы всего пять лет, но вышло совсем не так. В этом помещении была реализована программа по созданию доступных и недорогих спектаклей для подростков и молодёжи, и сделали это настолько успешно, что театр всё ещё стоит и работает даже сегодня. Более того, для любителей театра «Янг Вик» с его крошечными студиями и оригинальными постановками является настоящей жемчужиной искусства.
2. Дворец изящных искусств
Здание для выставки, которое стоит больше 100 лет. /Фото: en.wikipedia.org
Когда в Сан-Франциско готовили инфраструктуру для проведения Панамско-Тихоокеанской международной выставки 1915 года, то построили Дворец изящных искусств. Здание было интересным - его концепция заключалась изображении буквально руин классического здания древнего Рима.собой, объект должен был стать временным, поэтому архитектор Бернард Мейбек построил его из дерева и гипса. Но результат оказался настолько впечатляющим, что как только выставка закончилась, энтузиасты создали группа по сохранению дворца, чтобы не дать его снести. И им это удалось: по информации редакции novate.ru, его Дворец несколько раз реставрировали и укрепляли, что позволяет ему радовать глаз уже больше столетия.
3. Монреальский Биодом
Единственный сохранившийся объект Олимпиады 1976 года. /Фото: tripadvisor.com
Грандиозные, но потенциально временные здания строят не только для выставок, но и для Олимпиады. Вот и к играм 1976 года в Монреале построили так называемый Биодом, используемый как стадион для велоспорта. Объект выглядит как большой стеклянный купол с вместимостью в 2 600 зрителей, и именно там смотрели соревнования не только по велотреку, но и, например, по дзюдо. И если остальные сооружения в итоге демонтировали, то Биодом остался стоять. Справедливости ради, это был результат ошибки при возведении - его стальные конструкции случайно построили не для временной эксплуатации. Вот Биодом и стоит до сих пор, служа музеем и известной туристической достопримечательностью.
4. Надпись «Голливуд»
Бывшая реклама недвижимости стала бессмертным символом киноиндустрии. /Фото: travelated.com
Сегодня невозможно представить Голливуд без своего символа - огромных белых букв на горе Ли. Но мало кто сейчас помнит, что изначально они выглядели как «Hollywoodland» и были лишь частью рекламной кампании недвижимости соответствующего района в Лос-Анджелесе. Надпись «Hollywoodland» установили в 1923 году и планировали демонтировать максимум два года, однако расцвет американского кинематографа, известный как Золотой век Голливуда, буквально спас вывеску: она страдала от буйства погоды и грязи, и стала раздражать местных жителей. Тогда власти предложили оставить только слово «Голливуд», чтобы надпись ассоциировалась с мировым центром кино - и это сработало.
5. Лондонское колесо обозрения
Временный аттракцион, который слишком понравился лондонцам. /Фото: london-tickets.co.uk
Сегодня в это трудно поверить, но знаменитое британское колесо обозрения, известное как Лондонский глаз, давно должно было исчезнуть с лица земли. Дело в том, что его решили построить в лондонском Сити, чтобы символически отметить приход нового тысячелетия, и после открытия оно должно было работать только пять лет - именно на такой срок заключили договор аренды на землю, где его разместили. Но лондонцам потребовался всего год, чтобы безвозвратно влюбиться в колесо обозрения: мало того, что оно красивое, так ещё и стало культовой туристической достопримечательностью. Так что нет ничего удивительного в том, что Лондонский глаз в итоге стоит до сих пор.
