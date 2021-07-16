Рыцарский баклер: почему кулачный щит считался универсальной защитой в Средневековье

Эпоха Средневековья была временем, когда буквально десятилетия не проходило без очередного военного конфликта и полноценной войны. Поэтому на век рыцарства в Европе пришлось немало трансформаций доспехов и вооружения. Менялось все: от веса лат до длины клинков. И лишь одна деталь в обмундировании средневековых воинов оставалась неизменной на протяжении более пяти столетий. Речь идет о баклере - маленьком кулачном щите, который оказался надежным спутником и для закованного в металл рыцаря, и в одетого налегке фехтовальщика.
Маленький, но универсальный элемент средневековых воинов. /Фото: bezogr.ru
О месте и времени появления баклера судить довольно сложно, ведь щиты подобного размера или формы уже давно сопровождали воинов в бою или на дуэли. Первые упоминания о круглых щитах можно найти еще у армии древней Ассирии, позже - у византийцев. Отдельного упоминания достойна защита викингов. Их щиты, как и у средневековых франков, имели нечто вроде металлического набалдашника посередине, который укрывал кулак воина, именуемый умбон. Именно от французского названия последнего - bocle - и произошло известное нам «баклер», появление которого датируется 12 веком.
Интересный факт: а вот у германских народов название для небольшого щита типа баклера было свое - Faustschild, что в дословном переводе означает «кулачный щит».
Щиты викингов могли быть одними из прародителей баклера. /Фото: artstation.com
Конечно, баклер имел разительное отличие от викингского щита как минимум по размеру - его диаметр составлял 20-40 сантиметров. Не было у кулачного щита и дополнительного ремня для распределения веса на плечо, каким обладала защита скандинавских воинов. К тому же викинги предпочитали только укрываться за своими щитами, баклер же активно взаимодействовал с оружием противника в руке средневекового рыцаря.
Однако есть и общие черты. Так, например, рукоятка и баклера и щита викинга пересекала центральную часть защиты. Кроме того, одинаковую роль играл умбон - он защищал кисть руки воина от прямых ударов по щиту. Сложно сказать, насколько вдохновлялись средневековые оружейники видом круглого щита викингов, однако ряд схожих черт они все же имеют.
Тыльная сторона баклера. Современная реплика. /Фото: free3D.com
Внешний вид баклера не был однородным. Так, на некоторых экземплярах можно было найти выступы рукоятки в форме своеобразных «усов», которые давали дополнительное преимущество в бою: с их помощью появлялась возможность блокировать большее количество ударов противника. Однако щитом с таким «апгрейдом» могли управляться только опытные бойцы.
Форма кулачного щита также была различной. Подавляющее большинство баклеров круглые однако были и другие. Так, например, среди иллюстраций из знаменитого в Средневековье фехтбуха Ханса Тальхоффера, опубликованного в 1459 году, можно найти изображения баклера других форм - квадратные, трапециевидные и даже восьмиугольные.
Иллюстрация фехтовальщиков с баклерами из фехтбуха. /Фото: liveinternet.ru
Материалы же для изготовления кулачного щита зачастую ограничивались деревом, кожей или металлом. Особенности использования того или иного компонента носили сразу две практические функции: для улучшения защитных характеристик и для контроля за массой щита. В отношении последнего наблюдается определенная тенденция - в среднем вес одного баклера не превышал одного килограмма, чтобы его можно было без проблем удерживать вытянутой рукой.
Изготовлялись кулачные щиты по-разному. Чаще всего из делали из дерева, окаймляли края кожей, а металлическим был лишь умбон. Однако можно найти у другие виды щитов, как, например, полностью кожаные с добавлением отдельных элементов из железа или наоборот, цельнометаллические.
Баклеры могли выглядеть по-разному. /Фото: wargearshop.ru, livemaster.ru
Применяли баклер в различных ситуациях - от войн до уличных боев. Поэтому кулачный щит считается одним из самых универсальных элементов обмундирования. Средневековые воины пехоты останавливали свой выбор на нём в основном по причине его небольшого веса и легкости в обращении. К тому же он не стеснял движения, как это было с более громоздкими щитами.
Баклер был идеальным защитным элементов во время ближнего контактного боя. Поэтому его предпочитали использовать и рыцари в битвах, и просто взрывные горожане во время уличных столкновений. Более того, особую популярность кулачный щит снискал у тех, кто желал овладеть искусством фехтования, которое как раз зарождалось с 13 века. Там баклер использовался и как защитный элемент, и как
оружие для нападения.
Фехтование с баклером. Миниатюра из книги Tacuinum Sanitatis, Ломбардия, 1390 г.
Постепенно техника фехтования мечом и баклером стала приобретать популярность в странах средневековой Европы. Но наивысшей точки расцвета это искусство получило в Испании и Италии. Уже в начале 16 века баклер стал неотъемлемым атрибутом не только обмундирования представителя дворянства, но даже его повседневного образа, наряду с мечом. Кулачный меч также был обязательным элементом в дуэльных поединках между дворянами.
В Испании особенно активно баклеры применяли во время ведения боевых действий. Частые упоминания о таких битвах можно и сегодня найти в исторических источниках. Так, например, Никколо Макиавелли приводил подробности об использовании баклеров в победном для испанцев бою со шведскими наемниками. Отметилось применение кулачного щита и в легендарной битве при Равенне в 1512 году.
Баклеры помогали испанским воинам и в одной из самых известных битв Средневековья. /Фото: homsk.com
В общей сложности баклер сумел продержаться в военных «трендах» вплоть до начала 17 века. Тогда, к примеру, французские мушкетеры уже расстались с ними, а итальянские воины заменили кулачный щит еще одним оружием - кинжалом-даге. Дольше всех баклер продержался у англичан, которые всегда отличались своей консервативностью.
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