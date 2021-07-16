Рыцарский баклер: почему кулачный щит считался универсальной защитой в Средневековье

Маленький, но универсальный элемент средневековых воинов. /Фото: bezogr.ru

Щиты викингов могли быть одними из прародителей баклера. /Фото: artstation.com

Тыльная сторона баклера. Современная реплика. /Фото: free3D.com

Иллюстрация фехтовальщиков с баклерами из фехтбуха. /Фото: liveinternet.ru

Баклеры могли выглядеть по-разному. /Фото: wargearshop.ru, livemaster.ru

Фехтование с баклером. Миниатюра из книги Tacuinum Sanitatis, Ломбардия, 1390 г.

Баклеры помогали испанским воинам и в одной из самых известных битв Средневековья. /Фото: homsk.com