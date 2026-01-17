С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...
  • Светлана Кудрявцева
    В этом посте нет ни семьи, ни детей. Только жизнь как бесконечное приспособление непонятно к чему.10 вещей, которые...

Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Что в заграничной поездке главное? Тут мнения людей разнятся. Кто-то скажет, что главное — прекрасные ландшафты, кто-то — что удобство и уровень развития инфраструктуры, для кого-то на первом месте стоит красота архитектурных шедевров, но вряд ли можно поспорить с тем, что сравнительно низкие цены при приемлемом качестве обслуживания — важный фактор для многих из нас.

И цены на алкоголь в данном случае вовсе не исключение.

Почтовая служба Великобритании (Post Office) опубликовала рейтинг городов с самым дешевым алкоголем в Европе. Расчеты велись исходя из средней стоимости 12 разных алкогольных напитков: бутылки пива, бокала вина, бокала шампанского, коктейля (лонг-дринк), шота текилы, бокала бренди, рюмки ликера, бокала джин-тоника, бокала рома с колой, бокала водки с апельсиновым соком, стаканчика виски с содовой и бокала мартини. Результаты впечатляют. Заинтригованы? Список чуть ниже.

Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

10. Лондон


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

В столице Соединенного Королевства пинта пива в среднем обойдется вам в 5,48 доллара, а, к примеру, стаканчик ром-колы — в 7,31 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 88,4 доллара.

9. Барселона


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Если вы захотите выпить бокальчик вина в Барселоне, ориентируйтесь в среднем на цену в 4,5 доллара. Водка с соком обойдется в 10 долларов. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 88 долларов.

8. Амстердам


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Если после велопрогулки про набережным многочисленных каналов вам захочется зайти в бар и тяпнуть шотик текилы, это обойдется в 3,5 доллара. Виски с содовой будет стоить 5,8 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 85 долларов.

7. Берлин


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Пиво в Берлине в среднем обойдется в 4,1 доллара, бокал бренди — в 5 долларов, а мартини — в 10 долларов. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 84 доллара.

6. Пальма-де-Мальорка


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Джин-тоник в столице Балеарских островов будет стоить 8,4 доллара, а, например, бокал вина — 3,5 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 83 доллара.

5. Таллин


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Бутылка пива в Таллине обойдется вам в 3,8 доллара, а бокал шампанского — в 5,9 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 77,6 доллара.

4. Рига


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

В Риге алкоголь еще дешевле: шот текилы — 4 доллара, ром с колой — 7 долларов, а пиво — всего 3,5 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 73,03 доллара.

3. Краков


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Следующая на очереди — Польша. В древней столице Польши, городе Кракове, бокал вина стоит 4,4 доллара, водка с соком — 3,5 доллара, а стакан бренди — 4,85 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 49,44 доллара.

2. Будапешт


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

О эти руинные пабы Будапешта! Столица Венгрии занимает в рейтинге второе место (в этом году ее сместил с вершины пьедестала другой замечательный город), и цены в ней следующие: пиво — 2,2 доллара, бокал вина — 1,7 доллара, водка с соком — 4,74 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 44 доллара.

1. Прага


Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Первое место в рейтинге занимает столица Чехии, лучезарная Прага. Знаменитое чешское пиво здесь в среднем стоит 1,8 доллара, ром-кола — 4,14 доллара, а шот текилы — 2,53 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 42 доллара.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх