Наверное, это мой рай: названы города с самым дешевым алкоголем в Европе

Что в заграничной поездке главное? Тут мнения людей разнятся. Кто-то скажет, что главное — прекрасные ландшафты, кто-то — что удобство и уровень развития инфраструктуры, для кого-то на первом месте стоит красота архитектурных шедевров, но вряд ли можно поспорить с тем, что сравнительно низкие цены при приемлемом качестве обслуживания — важный фактор для многих из нас.
Почтовая служба Великобритании (Post Office) опубликовала рейтинг городов с самым дешевым алкоголем в Европе. Расчеты велись исходя из средней стоимости 12 разных алкогольных напитков: бутылки пива, бокала вина, бокала шампанского, коктейля (лонг-дринк), шота текилы, бокала бренди, рюмки ликера, бокала джин-тоника, бокала рома с колой, бокала водки с апельсиновым соком, стаканчика виски с содовой и бокала мартини. Результаты впечатляют. Заинтригованы? Список чуть ниже.
10. Лондон
В столице Соединенного Королевства пинта пива в среднем обойдется вам в 5,48 доллара, а, к примеру, стаканчик ром-колы — в 7,31 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 88,4 доллара.
9. Барселона
Если вы захотите выпить бокальчик вина в Барселоне, ориентируйтесь в среднем на цену в 4,5 доллара. Водка с соком обойдется в 10 долларов. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 88 долларов.
8. Амстердам
Если после велопрогулки про набережным многочисленных каналов вам захочется зайти в бар и тяпнуть шотик текилы, это обойдется в 3,5 доллара. Виски с содовой будет стоить 5,8 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 85 долларов.
7. Берлин
Пиво в Берлине в среднем обойдется в 4,1 доллара, бокал бренди — в 5 долларов, а мартини — в 10 долларов. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 84 доллара.
6. Пальма-де-Мальорка
Джин-тоник в столице Балеарских островов будет стоить 8,4 доллара, а, например, бокал вина — 3,5 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 83 доллара.
5. Таллин
Бутылка пива в Таллине обойдется вам в 3,8 доллара, а бокал шампанского — в 5,9 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 77,6 доллара.
4. Рига
В Риге алкоголь еще дешевле: шот текилы — 4 доллара, ром с колой — 7 долларов, а пиво — всего 3,5 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 73,03 доллара.
3. Краков
Следующая на очереди — Польша. В древней столице Польши, городе Кракове, бокал вина стоит 4,4 доллара, водка с соком — 3,5 доллара, а стакан бренди — 4,85 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 49,44 доллара.
2. Будапешт
О эти руинные пабы Будапешта! Столица Венгрии занимает в рейтинге второе место (в этом году ее сместил с вершины пьедестала другой замечательный город), и цены в ней следующие: пиво — 2,2 доллара, бокал вина — 1,7 доллара, водка с соком — 4,74 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 44 доллара.
1. Прага
Первое место в рейтинге занимает столица Чехии, лучезарная Прага. Знаменитое чешское пиво здесь в среднем стоит 1,8 доллара, ром-кола — 4,14 доллара, а шот текилы — 2,53 доллара. Общая стоимость набора из 12 алкогольных напитков — 42 доллара.
