Как менялся Белый дом каждый раз, когда появлялась новая Первая леди Америки

Белый дом всегда являлся образцом консерватизма и американской классики. И обязанность по наведению порядка и уюта в нем отдается заботам Первой леди. При этом каждая из 46 хозяек постаралась оставить о своем пребывании какой-либо заметный след не меняя основы стилистики, ведь она сохранилась с позапрошлого века. Как же этим женщинам удавалось оставить частичку себя, и при этом не прослыть вульгарной нарушительницей традиций? Об этом, а также о самых заметных новшествах интерьера, расскажем в статье.
Жаклин Кеннеди, хозяйка с 1961 по 1963 год
Жаклин Кеннеди/Фото источник:amedeya.com
Эта Первая леди стала не только образцом для подражания в плане выбора одежды, но и женщиной, на чей вкус и чувство стиля принято ориентироваться и в дизайне интерьера. Именно с ней, с легендой из шестидесятых, сравнивали каждую последующую хозяйку Белого дома. Жаклин Кеннеди смогла вдохнуть в главную резиденцию президентов США дух истории, возродив у американцев любовь к старине. Масштабные перемены превратили каждую из комнат в напоминание об определенной исторической эпохе: о временах империи Наполеона, правлении королевы Виктории, о феодальном периоде в истории Америки.
Вместе с дизайнерами и специалистами по антиквариату она собрала самые примечательные предметы искусства своего времени. Так, парадную столовую Первая леди перекрасила из темного цвета в белоснежный, что значительно добавило света, и украсила ее канделябрами и вазами, изготовленными во Франции в 70-х годах 19 века. В интервью Жаклин призналась, что вдохновителем этой идеи стали фотографии интерьеров, сделанные во времена Теодора Рузвельта.
Для небольшой семейной столовой леди Кеннеди припасла классический стиль с темной мебелью, шторами с изысканными складками и подхватами, а разнообразили этот интерьер фрески с американскими пейзажами. А вот в интерьере комнаты переговоров, хоть он и делает отсылку к началу 19 века, использованы приемы, свойственные эклектике и поп-арту.
Нэнси Рейган, хозяйка с 1981 по 1989 год
Нэнси Рейган/Фото источник:piluli.kiev.ua
Семейство Рейган перебралось в Вашингтон с Западного побережья, с самого солнечного и жизнерадостного штата Калифорния. Поэтому и не удивительно, что в пасмурные дни Нэнси Рейган захотелось обновить интерьер некоторых комнат, придав им больше свежести и уюта. К тому же новые владельцы прихватили с собой много мебели из своих поместий. В итоге спальня супругов облачилась в светло-желтые обои ручной работы, напоминающие об интерьерах Китая 18 века.
Также вместо тяжелых деревянных классических панелей по нижней части стен Нэнси Рейган использовала лепнину. Рокировке подвергся интерьер еще одной комнаты: огромной картине во всю стену Первая леди предпочла множество небольших панно.
Хиллари Клинтон, хозяйка с 1993 по 2001 год
Хиллари Клинтон, США./Фото исчтоник:katehon.com
Первая Леди, которую обвиняли в любви к дизайнерским подаркам и неуплате более миллиона налогов на них, запомнилась как раз таки огромной коллекцией картин и изделий из глины и стекла. Причем все это, надо отдать должное хозяйке, впоследствии так и осталось в Белом доме и стало частью экспозиции. Конец двадцатого века не стал исключением - Клинтоны продолжили традицию оформления исторических интерьеров. Для Голубой комнаты они предпочли стиль времени президентства Джеймса Монро, а для Комнату карт наградили духом Второй мировой войны.
А вот место, где предпочитали проводить большее количество совместного времени - столовую - Хиллари оформила по-домашнему тепло и уютно. Это классический американский интерьер с делением стен на верхнюю покрашенную часть стен и нижнюю отделанную деревом. Это и портал с камином, и стол для приема пищи с двумя видами стульев, и классическое оформление шторами окон. О том, что это семейная столовая, говорит еще и картина над камином - на ней изображена женщина, играющая с малышом.
Лора Буш, хозяйка с 2001 по 2009 год
Лора Буш: abc7.com
Дизайнерские переделки Лоры Буш связаны с элементами, присущими богатым домам штата Техас, откуда родом и была президентская чета. Отсюда и спокойная элегантность интерьеров, роскошь и шик. В качестве основной гаммы одной из комнат выбраны оттенки солнца - горчичный для стен, песочный -для ковра, золотая россыпь листьев на желтом фоне - для обивки кресел, картины в золоченых рамах, золотые вазы, а также натуральное дерево и изумрудная зелень букета. А вот Овальному кабинету достался нейтральный бежевый. Однако ощущение исторической ценности достигается за счет сохранения “родной” роскошной лепнины и ценных артефактов.
Мишель Обама, хозяйка с 2009 по 2017 год
Мишель Обама, США./Фото исчтоник:marieclaire.ua
Как бы не корили журналисты Мишель Обама за отсутствие вкуса в одежде, тем не менее ее “переделки” привнесли новый дух и “живость” в интерьеры Белого дома. Она смогла дополнить классику современными деталями, при этом не побоявшись расставить яркие акценты. Первым делом Мишель взялась за семейную столовую. Она сменила цвет стен с желтых на светло-серый, выделила деревянные двери белыми порталами, подобрала для штор густо-винный цвет и более простую драпировку, а также заменила старый ковер на новый с абстрактным рисунком.
Но самым революционным новшеством стало использование во многих интерьерах картин не классической тематики, а абстракции. Например, спокойный интерьер одной из комнат дома делает отсылку к ассоциациям на природную тему: текстура обоев и обивки дивана напоминают домотканое полотно, Торшер удивляет золоченой ножкой в виде ветки дерева, а абстрактная картина воскрешает в памяти краски земли.
Мелания Трамп, хозяйка с 2017 по 2021 год
Мелания Трамп, США./Фото источник:almode.ru
Супруга миллиардера дополнила классические интерьеры Белого дома роскошью, присущей пентхаусу супругов Трампов в Нью-Йорке. Этот стиль журналисты сразу окрестили “китчевым рококо” за обилие позолоты и помпезных завитушек. Причем, как поговаривают злые языки, в апартаментах высотки Трамп-тауэра, что на Пятой авеню, европейский стиль 18 века куда более не сдержан в стремлении показать богатство и власть владельцев.
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