Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Ученые не раз доказывали и убеждали, что курение негативно влияет на весь наш организм. Но порой избавиться от вредной привычки психически не так-то просто и, возможно, человеку просто не хватает мотивации, чтобы начать заботиться о своем здоровье.
Мы делимся с читателем информацией о том, что происходит, когда человек бросает курить:
Работники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследования и предоставили данные о состоянии организма после отказа от вредной привычки.
Спустя 20 минут после последней сигареты организм начнет серию изменений, которые будут длиться годами.
20 минут
Работа вашего сердца приходит в норму. Восстанавливаются капилляры и сосудистая сетка. Улучшается кровообращение и повышается чувствительность пальцев рук и ног.
12 часов
Снижается уровень угарного газа в крови, а уровень кислорода повышается. Состав крови приходит в норму.
От 2-х недель до 3-х месяцев
Риск сердечного приступа снижается. Исчезают симптомы табачной аддикции. Улучшается циркуляция крови в периферических сосудах. Восстанавливается легочная ткань и функция легких значительно улучшается.
От 1 до 9 месяцев
Уменьшаются кашель и одышка, это происходит не сразу, так как легким нужно время на выведение скопившихся вредных веществ.
1 год
Исчезает табачная потребность. Кожа приобрела здоровый оттенок и эластичность. Риск ишемической болезни сердца снижается на 50%.
5 лет
Кровообращение полностью восстановилось. Показания риска инсульта снижаются до уровня некурящих. Нервная и иммунная системы функционируют в разы лучше.
10 лет
Риск рака легких вдвое меньше, чем у курильщика. Риск развития рака полости рта, горла, пищевода, почек и поджелудочной железы уменьшается.
15 лет
Риск ишемической болезни сердца и вероятность возникновения раковых заболеваний становятся такой же, как у некурящего человека.
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