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Как вырастить грибы

Хотите всегда быть со свежими, ароматными грибами в любое время года? Научитесь выращивать их самостоятельно в пластиковой бутылке или пакете! Технология максимально простая и доступная.
Грибница будет радовать вас долгое время. Урожая хватит и вашей семье, и всем знакомым!



Что понадобится:

большая пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет;

солома; зерновой мицелий грибов; ножницы, скотч, паяльник (или просто нагретый гвоздь).

Выращивание грибов: пошаговый процесс



Для выращивания грибов прекрасно подходит солома. Её нужно утрамбовать в большую кастрюлю, залить водой и прокипятить минимум полчаса. После этого дать стечь лишней жидкости и остудить.

Уточнение Солома остаётся слегка влажной, но при сжатии выделяется всего пара капель воды. Это идеальная среда для засева мицелия.



В чистой пластиковой бутылке паяльником или горячим гвоздём проделайте отверстия через каждые 10 см. Отсюда будут расти грибы. Дно бутылки отрежьте.

Уточнение Все инструменты, бутылка и руки должны быть стерильны (хоз. мыло + спирт).



Подготовьте мицелий вешенки. Удобно пользоваться зерновым мицелием. На соломе он приживается за 2-3 недели.



Переверните бутылку. Уложите слоями влажную солому и пересыпьте зерновым мицелием.



Верните отрезанное дно бутылки на место, приклейте скотчем. Расставьте бутылки в помещении, где температура будет поддерживаться на уровне +18…+24 градуса.



Влажность воздуха должна составлять 80%. Тогда мицелий быстро и качественно приживётся. Для поддержки такой влажности достаточно сбрызгивать бутылки из пульверизатора 1-2 раза в день.
Совет Дополнительно проветривайте помещение и не допускайте застаивания влаги в соломе.



На этапе образования грибов необходим неинтенсивный свет (естественный или искусственный) на 10-12 часов в сутки, максимум 5 Вт на 1 кв. м. Комфортная температура будет составлять +11…+28 градусов. Влажность тоже должна повыситься — до 90-95 %.



Вешенка прорастает довольно быстро и без проблем. Мицелий заполняет собой всю солому и начинает формировать грибы, которые вылазят из заранее вырезанных отверстий в бутылке. Самое опасное — поражение плесневыми грибами (субстрат стал чёрного, синеватого оттенка). Как правило, это происходит вследствие отсутствия стерильности. Такую грибницу нужно сразу выбросить.

Совет Обрезать грибы нужно с ножкой — тогда грибница даст урожай ещё 2-3 раза.



Пожалуй, главным условием успеха в выращивании грибов является качественный посевной материал + стерильность. От момента засева мицелия до сбора урожая проходит в среднем 1,5 месяца. Попрактикуйтесь выращивать вешенки на нескольких бутылках и, в случае успеха, переходите на большие мешки!
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Ссылка на первоисточник
выращиваниеГрибы

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