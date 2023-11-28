Как вырастить грибы

Хотите всегда быть со свежими, ароматными грибами в любое время года? Научитесь выращивать их самостоятельно в пластиковой бутылке или пакете! Технология максимально простая и доступная.

Грибница будет радовать вас долгое время. Урожая хватит и вашей семье, и всем знакомым!







Что понадобится:



большая пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет;



солома; зерновой мицелий грибов; ножницы, скотч, паяльник (или просто нагретый гвоздь).



Выращивание грибов: пошаговый процесс

Для выращивания грибов прекрасно подходит солома. Её нужно утрамбовать в большую кастрюлю, залить водой и прокипятить минимум полчаса. После этого дать стечь лишней жидкости и остудить.Солома остаётся слегка влажной, но при сжатии выделяется всего пара капель воды. Это идеальная среда для засева мицелия.В чистой пластиковой бутылке паяльником или горячим гвоздём проделайте отверстия через каждые 10 см. Отсюда будут расти грибы. Дно бутылки отрежьте.Все инструменты, бутылка и руки должны быть стерильны (хоз. мыло + спирт).Подготовьте мицелий вешенки. Удобно пользоваться зерновым мицелием. На соломе он приживается за 2-3 недели.Переверните бутылку. Уложите слоями влажную солому и пересыпьте зерновым мицелием.Верните отрезанное дно бутылки на место, приклейте скотчем. Расставьте бутылки в помещении, где температура будет поддерживаться на уровне +18…+24 градуса.Влажность воздуха должна составлять 80%. Тогда мицелий быстро и качественно приживётся. Для поддержки такой влажности достаточно сбрызгивать бутылки из пульверизатора 1-2 раза в день.Дополнительно проветривайте помещение и не допускайте застаивания влаги в соломе.На этапе образования грибов необходим неинтенсивный свет (естественный или искусственный) на 10-12 часов в сутки, максимум 5 Вт на 1 кв. м. Комфортная температура будет составлять +11…+28 градусов. Влажность тоже должна повыситься — до 90-95 %.Вешенка прорастает довольно быстро и без проблем. Мицелий заполняет собой всю солому и начинает формировать грибы, которые вылазят из заранее вырезанных отверстий в бутылке. Самое опасное — поражение плесневыми грибами (субстрат стал чёрного, синеватого оттенка). Как правило, это происходит вследствие отсутствия стерильности. Такую грибницу нужно сразу выбросить.Обрезать грибы нужно с ножкой — тогда грибница даст урожай ещё 2-3 раза.Пожалуй, главным условием успеха в выращивании грибов является качественный посевной материал + стерильность. От момента засева мицелия до сбора урожая проходит в среднем 1,5 месяца. Попрактикуйтесь выращивать вешенки на нескольких бутылках и, в случае успеха, переходите на большие мешки!