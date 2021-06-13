В каких домах живут Леди Гага, Джон Траволта и другие знаменитости наших дней

1. Селин Дион: Невероятные летние развлечения

Домашний аквапарк. \ Фото: lifeglobe.net.

2. Леди Гага: Шары на дорожке и не только

Необычный интерьер в доме Леди Гаги. \ Фото: repaireasily.ru.

3. Паула Дин: Безумства морского дна

Экзотические ракушки в интерьере. \ Фото: factinate.com.

4. Джейн Фонда: Оригинальное искусство

Дом-музей. \ Фото: edinstvennaya.ua.

5. Чета Кардашьян: Вино «Кардашьян-Уэст»

Виноградная плантация семейства Кардашьян. \ Фото: factinate.com.

6. Маркус Перссон: Майнкрайфт-особняк

Чем бы человек не тешился... \ Фото: pinterest.ch.

7. Деен Сандерс: Тренировки всегда и везде

Крытое футбольное поле. \ Фото: beonservice.com.

8. Джон Траволта: Дом-аэропорт

А как вам дом-аэропорт? \ Фото: remkasam.ru.

9. Майли Сайрус: Историческое культурное наследие

Переносное жилище кочевых индейцев. \ Фото: factinate.com.

10. Нил Патрик Харрис: Потайные ходы и волшебные штучки

В гостях у Нила Патрика Харриса. \ Фото: amlu.com.

11. Кристи Бринкли: Принцесса в башне

Дом с башней. \ Фото: bigbucks.com.ua.

12. Крис Мелони: Призрачная охота на жильцов

Дом с привидениями. \ Фото: factinate.com.