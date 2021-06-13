В каких домах живут Леди Гага, Джон Траволта и другие знаменитости наших дней

Вы можете любить или ненавидеть современных знаменитостей, однако следует отдать им должное, у них самые невероятные и даже фантастические дома, что поражают наше воображение, а также обладают стоимостью в несметное количество нулей. Но у каждого свои причуды, и кому-то подавай золотой унитаз, а кто-то хочет чего-то более изысканного. Вашему вниманию – самые дорогие и странные вещи в домах знаменитостей, а также их странные причуды и желания.
1. Селин Дион: Невероятные летние развлечения
Домашний аквапарк. \ Фото: lifeglobe.net.
Многие задаются вопросом о том, как одна из самых популярных вокалисток отдыхает в своём домике в Лас-Вегасе в перерывах между концертами и турне. Ответ прост: она наслаждается поездками на водных горках! В доме Селин Дион присутствует двухъярусная конструкция, что включает в себя не только витые горки с виражами, но и милые беседки. Также стоит отметить, что горки – это только часть целого развлекательного комплекса водных чудес, построенных на её участке.
2. Леди Гага: Шары на дорожке и не только
Необычный интерьер в доме Леди Гаги. \ Фото: repaireasily.ru.
В доме у Леди Гаги найдётся всё необходимое, чтобы порадовать даже самых требовательных гостей, в том числе и мужчин, что без ума от боулинга. А всё потому, что суперзвезда обладает собственной боулинговой дорожкой, а также площадкой для игры в бочче, способной порадовать гостей-игроманов.
3. Паула Дин: Безумства морского дна
Экзотические ракушки в интерьере. \ Фото: factinate.com.
Знаменитая на весь мир телеведущая Паула Дин славится тем, что обожает коллекционировать морские и океанские ракушки всех форм и размеров. Она искренне верит в то, что они оказывают лечебный эффект, а также создаёт из них целые инсталляции, которые демонстрирует после своим друзьям и коллегам на своём ранчо в штате Джорджия.
4. Джейн Фонда: Оригинальное искусство
Дом-музей. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Джейн Фонда, известная американская актриса и модель, обладает уникальной коллекцией предметов искусства, которые выставляются в её особняке в Беверли-Хиллз. Однако главной жемчужиной этой коллекции являются шесть полотен, которые, как утверждает сама Джейн, для неё нарисовал сам Энди Уорхол.
5. Чета Кардашьян: Вино «Кардашьян-Уэст»
Виноградная плантация семейства Кардашьян. \ Фото: factinate.com.
Даже если вы не слишком богаты и не можете лично пойти в ресторан с четой Кардашьян-Уэст, вы вполне можете насладиться бокальчиком прекрасного вина, выращенного их руками. А всё благодаря тому, что их особняк, находящийся в Скрытых холмах, имеет собственный виноградник, где ежегодно производится потрясающее белое вино.
6. Маркус Перссон: Майнкрайфт-особняк
Чем бы человек не тешился... \ Фото: pinterest.ch.
Уникальный в своём роде особняк Маркуса Перссона в Лос-Анджелесе был создан и разработан умельцами из Gamecraft. Сам же Маркус является известным гейм-дизайнером и просто большим игровым гиком, а потому не удивительно, что его поместье имеет собственный лифт, точную копию мотоцикла, как у Джеймса Дина, конфетную комнату и 15 помещений с туалетами, стоимость которых насчитывает 6000 долларов за каждый.
7. Деен Сандерс: Тренировки всегда и везде
Крытое футбольное поле. \ Фото: beonservice.com.
Бывший игрок НФЛ Деен Сандерс совсем недавно выехал из своего особняка, что располагался в штате Техас. В этом доме было обнаружено много всего интересного, включая личные дорожки для боулинга, театр, парикмахерскую и, конечно же, крытое футбольное поле. По всей видимости, спортсмен никогда не отдыхал и занимался, тренировал свои навыки даже в домашней обстановке.
8. Джон Траволта: Дом-аэропорт
А как вам дом-аэропорт? \ Фото: remkasam.ru.
Джон Траволта обладает уникальным в своём роде особняком, находящимся во Флориде. В чём же заключается его уникальность? В том, что это действующий аэропорт, который ежедневно принимает и отправляет несколько частных рейсов. Видимо, самому Траволте нравится шум и гам, если он согласился оборудовать свой дом взлётными полосами.
9. Майли Сайрус: Историческое культурное наследие
Переносное жилище кочевых индейцев. \ Фото: factinate.com.
На заднем дворе особняка Майли Сайрус присутствует небольшой, но яркий типи – переносное жилище кочевых индейцев, что обошлось ей в хорошую копеечку – примерно в 25 000 долларов. И многие задаются вопросом, использует ли его Майли по назначению или же это просто предмет домашнего декора?
10. Нил Патрик Харрис: Потайные ходы и волшебные штучки
В гостях у Нила Патрика Харриса. \ Фото: amlu.com.
Нил Патрик Харрис хорошо известен своей любовью ко всему необычному, фантастическому и даже магическому. А потому вовсе не удивительно, что в его особняке построили настоящую скрытую комнату, где он хранит безумные, порой даже странные вещички для магических трюков и остальной реквизит. Говорят, что дверь, ведущую в эту комнату, можно открыть специальной кнопкой, спрятанной на одной из стен.
11. Кристи Бринкли: Принцесса в башне
Дом с башней. \ Фото: bigbucks.com.ua.
Кристи Бринкли была хозяйкой невероятного особняка, который находился в Хэмптоне и имел одну очень яркую достопримечательность, а именно – 50-футовую смотровую башню, сохранившуюся с исторических времён. Возможно, Кристи использовала её как место, где можно скрыться от папарацци, почувствовать себя принцессой и попросту подсматривать за приезжими людьми.
12. Крис Мелони: Призрачная охота на жильцов
Дом с привидениями. \ Фото: factinate.com.
Крис Мелони, звезда сериала «Закон и порядок», буквально недавно въехал в типичный голливудский дом, в котором на первый взгляд нет ничего примечательного. Раньше его хозяевами была семья Нельсон, а именно – Оззи и Гарриет. Поговаривают, что дух Оззи, умершего в 1975 году, и по сей день преследует жильцов. Многие стали свидетелями того, как в доме хлопают двери, открываются ящички, появляется странная, радужная, призрачная дымка. И, что самое страшное, Гарриет утверждала, что во время сна простыни разлетались по всей комнате, стоило ей только коснуться подушки.
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