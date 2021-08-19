Как 8 недель тренировок меняет людей

Как восемь недель тренировок сказываются на фигуре? Мужчины и женщины продемонстрировали удивительные внешние преображения, после того как присоединились к повальному увлечению F45 Challenge.













Николь Крэкнел



Челлендж F45, который включает в себя высокоинтенсивные интервальные тренировки, достиг культового статуса во всем мире. Официально он был запущен в 2014 году. Только в Австралии работает 500 студий, где клиентам обещают «быстро достичь потрясающих результатов».







Ребекка Фаулер.







Лиза Янг.



25-летняя Лиза Янг приняла вызов F45, чтобы проверить, чего она сможет достичь. Позже она была названа победителем среди женщин. Лиза Янг ходила в зал четыре раза в неделю в течение почти двух месяцев, но после того, как приняла вызов, ее тренировки стали ежедневными. «Это было больше, чем вызов самой себе», — сказала она.





Люк Палмер.







Марк Хессон.



Лиза потеряла 6,3 килограмма. Она строго придерживалась диеты F45, которая включала две недели детокса, четыре недели на диете с высоким содержанием белка и последние две недели на диете с высоким содержанием жиров. Диета F45 — ключ к успеху, поскольку она дополняет тренировки.



Каждому участнику выдается личный план питания, который помогает нарастить мышцы и продержаться до конца, а также избежать удержания воды в организме и тяги к сладкому.

«Это прививает полезные привычки и очень хорошо структурирует жизнь, что мне нравится, — рассказала Лиза. — Мне нравится готовить, но я не могу решить, что именно приготовить, поэтому для меня действительно полезен план питания».Несмотря на то, что Лиза тренировалась шесть-семь раз в неделю, она обнаружила, что у нее больше энергии, чем когда-либо прежде. «Когда это стало привычкой, то было совсем не сложно», — говорит она.Йен Бейнбридж.Больше всего в течение этих восьми недель Лиза боролась не с желанием съесть что-то вредное или нежеланием тренироваться, а с неуверенностью в себе. «Я не думала, что мое тело сильно изменилось, потому что я смотрела на себя каждый день, — рассказала она. — Попытка преодолеть это психическое состояние, когда кажется, что ничего не происходит, далась труднее всего».Больше всего в F45 Лизе понравилась поддержка: всегда находился кто-то, кто мог подбодрить ее. Тренер F45 Джессика Салливан рассказала, что успех программы сводится к трем основным постулатам: «структура, мотивация и поддержка».Том Мишельски.Джессика рассказывает, что 8-недельный вызов дает всем занимающимся «супермотивацию». «Посещаемость растет, атмосфера в зале накаляется, все сосредоточены на результате, — говорит она. — Люди действительно приходят сюда, чтобы получить результат, и это дает им дополнительную мотивацию. И поскольку они чувствуют поддержку, то на самом деле поднимаются на новый уровень». По словам Джессики, очень помогает то, что новичков окружают люди, которые проходят программу не в первый раз и могут помочь советом.Найл Манро.Мотивация как раз и помогла 28-летнему Найлу Манро, который отправился на восьминедельный вызов с женой после медового месяца и потерял 10,5 килограмма. Позже его объявили победителем среди мужчин.«Когда я вернулся после длительного отдыха, я осознал, что много ел и пил, — рассказал Найл. — Я хотел вернуться в прежнюю форму и стать здоровым». F45 дал ему мотивацию , которую он не мог найти, самостоятельно занимаясь в тренажерном зале.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)