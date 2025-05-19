Советы по вертикальному озеленению сада

Ландшафтный дизайн — это одновременно сложная и простая вещь. Вроде бы и каждый может по учебнику создать у себя на дачном участке красивые клумбы, грядки и даже украсить забор, однако, делать это всё равно необходимо правильно, нужно знать основы и разбираться в сочетании самих растений и их цветотипов.

Это касается и такого дизайнерского приёма, как вертикальное озеленение. Кажется, что сделать его просто, но даже тут необходимо правильно подбирать растения, чтобы по итогу получилась красивая картинка.Девичий виноград на перголе.На многих дачах, кроме привычных клумб, можно увидеть множество подвесных кашпо в беседках и на террасах, а также множество вьющихся растений: плетистые розы, а также огромные заросли девичьего винограда, которыми можно полностью скрыть беседку или террасу от посторонних глаз. Всё это является элементами вертикального озеленения и может присутствовать даже у тех, кто делал это не специально, а основываясь лишь на визуальной, эстетической составляющей. Безусловно, сам приём создан для украшения всего садового ландшафта.Конечно, это касается только продуманных композиций, потому что просто одно кашпо для украшения не может в полной мере называться вертикальным озеленением, но оно часть его. Везде нужна завершенность и многослойность. Но, кроме украшения, вертикальные сады могут иметь и множество других полезных функций. К ним можно отнести зонирование территории, например, отделить летнюю кухню от основного дома, или зону барбекю от террасы. Декор не самых красивых зон участка, где ещё не высажены цветы, где находится компост, туалет или гора песка.Всё это отлично скроется за лианами или арками с плетистыми розами.Также растения могут выполнить роль живой изгороди, когда хозяевам не хочется ставить себе банальный забор, а также если хотят украсить морально устаревший. Но тут стоит помнить, что не все растения рассчитаны, чтобы быть посажены для украшения забора, некоторые из них вырастая в полной мере становятся слишком тяжелыми, и ветхий забор их может просто не выдержать. Благодаря растениям можно защитить свой участок от пыли, шума и грязи, если он располагается рядом с проезжей частью. И справится куда лучше любых иных видов ограждений. А также благодаря вертикальному озеленению, можно улучшить микроклимат в своём саду.Кобея на арке.Растений для вертикального озеленения условно можно разделить на две основные группы: лианы и ампельные цветы. Лианы есть как многолетние, так и однолетние, они также могут иметь вытянутые травянистые и древесные стебли, а также быть плетущимися. Однако, все они должны расти вверх только за наличием опоры, чтобы ветвями и побегами было за что цепляться.Девичий виноград — пожалуй, самое популярное растение для вертикального озеленения, которые присутствует у многих садоводов. Оно при хорошем росте может достигать до двадцати сантиметров в длину и очень живучее. Его побеги разрастаются быстро, а листва при этом густая, к тому же меняющая свою окраску в зависимости от сезона: весной и летом зелёная, а к осени становится алой. Побеги винограда могут образовывать собой плотную ширму, потому он отлично подходит для маскировки под собой как самих построек на участке, так и его малоприглядных зон. Оно отлично растёт в тени, не требует особого ухода и морозостойкое.Азарина в кашпоКобея — это однолетнее растение, которое имеет побеги до четырех метров в длину. Его цветки такой же продолговатой формы, чем то напоминают большие колокольчики, в основном фиолетовые и сиреневые тона, но бывают и белые. Для хорошего роста кобее необходимы солнечные и открытые места. Тогда оно будет хорошо цвести с июля по октябрь. Оно не слишком тяжелое и способно украсить арку, беседку и сам забор.Азарина — тоже однолетник, который крайне быстро растёт, он достигает четырёх метров и имеет пышную зелёную листву. Цветки трубчатые, пурпурные, белые и розовые. Его цветение приходится на август-сентябрь, но до этого растение будет радовать зелёной листвой. Стебли не особо толстые и прочная опора не требуется. Оно может быть использовано не только как лиана, но и как ампельное растение для кашпо.Декоративная фасоль после цветенияФасоль — такая лиана декоративная и вырастает до пяти метров. И особенно привлекательно смотрится когда цветёт и плодоносит, цветки у него красные и ярко оранжевые, а когда появляются плоды, то очень пёстрые. Есть также варианты подобных лиан, которые после цветения можно будет использовать как урожай, то есть съедобные. Отлично смотрится на больших перголах и заборах. Фасоль — растение неприхотливое, а цвести будет практически весь сезон.Горошек может выступать в роли лианы для вертикального озеленения. Оно травянистое, до четырёх метров высоту, цветки маленькие, но разнообразных оттенков. Начинает цвести с начала июня и продолжает до холодов. Отлично смотрится на трельяжах для сада и пирамидах. А карликовые сорта можно посадить и в горшки.Долихос.Зелень у этой долихоса роскошная, имеет фиолетовые прожилки на листве и относится к семейству бобовых. После того, как оно отцветает фиолетовыми, белыми и пурпурными цветами, появляются стручки. Растение выращивается через рассаду, а сеять его можно уже в феврале. Его побеги заплетаются против часовой стрелки.Ипомея — также достаточно популярное растение, цветки у него крупные, красные, белые, синие и розовые, а листья похожи на виноградные. Она прекрасно сморится на террасах, перголах и арках.Хмель на верандеХмель — мощное многолетнее растение, которое само по себе оплетает столбы, заборы и арки, потому отлично подходит для создания живой изгороди. Особого шарма этому растению добавляют его шишечки, которые растут на всех побегах.А вот ампельные цветы, тоже выполняющие роль вертикального озеленения, это те цветы, побеги которых свисают из кашпо. Но и среди них есть наиболее популярные.Композиция из настурции.Настурция — это однолетник, но крайне неприхотливый, его цветки в основном жёлтые или оранжевые, а красивая листва уже сама по себе украшение. Она может расти вверх, как лиана, если правильно закрепить, так и свисать, будучи ампельным, и произрастать в кашпо.Бакопа ещё не очень популярна, но это ампельное растение идеально подходит для того, чтобы посадить его в кашпо для создания композиции. Цветки у бакопы алые и очень пышные, словно шаровидные облака. Бывают сиреневыми, белыми и розовыми, а купить его можно в любом магазине, несмотря на то, что оно есть не у всех в саду.Бакопа в кашпо.Петуния — очень популярный для высадки в горшки и кашпо цветок, с ним вертикальное озеленение наполняется новыми красками. Сортов петунии очень много, потому и их окраска тоже многогранна. Для того, чтобы растение начало цвести на участке как можно раньше, его высаживают в горшки ещё в феврале или марте. А для формирования красивого шара из цветов его необходимо будет время от времени подрезать. Но срезанные части не нужно выбрасывать, они подойдут для выращивания новых цветов.Лобелия подходит не только для кашпоДиходра тропического происхождения и смотрится крайне экзотично. Однако, его уже можно найти на многих участках. Она выглядит как настоящий водопад из белых цветков, а в длину может достигать полутора метров. Для хорошего роста подходят как солнечные участки, так и находящиеся в полутени. А вот цвет листвы будет зависеть от сорта, может быть как обычная зелёная, так и серебристая, что будет смотреться ещё более декоративно. Такое ампельное растение точно никого не оставит равнодушным.Композиция из диходры