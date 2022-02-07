Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей

Белые вещи имеют тенденцию желтеть и даже сереть со временем. Устранить пожелтение можно с помощью простого аптечного средства за 50 рублей!



В тазу с 2 л горячей воды растворить порошок из 2 таблеток гидроперита (из аптеки). Сделать порошок из таблеток легко с помощью пакета и кухонного молотка. Если вещь сильно жёлтая, даже серая, то гидроперита можно взять побольше — 3-4 таблетки.



Сюда же добавить 2 ст. л. нашатырного спирта.



Также необходима любая мыльная основа — 2 ст. л. Используйте обычный порошок, гель для стирки или жидкое хозяйственное мыло.

Замочите в полученном растворе пожелтевшую вещь и оставьте на 1 час. Если вещь сильно пожелтевшая, то можно оставить и на более долгое.

Теперь в этом же растворе постирайте вещь вручную. Можно добавить больше жидкого мыла или порошка при необходимости и стирать с помощью щётки.



Прополощите вещь в чистой воде и высушите. Оцените результат отбеливания — лучше, чем с магазинным средством!



Подробнее о том, как отбелить пожелтевшие белые вещи с помощью гидроперита, смотрите в видео ниже:

