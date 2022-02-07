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Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей

Белые вещи имеют тенденцию желтеть и даже сереть со временем. Устранить пожелтение можно с помощью простого аптечного средства за 50 рублей!
Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей
В тазу с 2 л горячей воды растворить порошок из 2 таблеток гидроперита (из аптеки). Сделать порошок из таблеток легко с помощью пакета и кухонного молотка. Если вещь сильно жёлтая, даже серая, то гидроперита можно взять побольше — 3-4 таблетки.
Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей
Сюда же добавить 2 ст. л. нашатырного спирта.
Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей
Также необходима любая мыльная основа — 2 ст. л. Используйте обычный порошок, гель для стирки или жидкое хозяйственное мыло.
Замочите в полученном растворе пожелтевшую вещь и оставьте на 1 час. Если вещь сильно пожелтевшая, то можно оставить и на более долгое.
Теперь в этом же растворе постирайте вещь вручную. Можно добавить больше жидкого мыла или порошка при необходимости и стирать с помощью щётки.
Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей
Прополощите вещь в чистой воде и высушите. Оцените результат отбеливания — лучше, чем с магазинным средством!
Дешёвое аптечное средство для отбеливания вещей
Подробнее о том, как отбелить пожелтевшие белые вещи с помощью гидроперита, смотрите в видео ниже:


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отбеливаниеВещи
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