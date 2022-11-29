7 русских мест силы

Мы расскажем о местах, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания.
Аркаим: Челябинская область
В Челябинской области на возвышенном мысу находится Аркаим — место, притягивающее людей со всей России вот уже почти 30 лет. Он был обнаружен в июне 1987 года отрядом Урало-Казахстанской экспедиции случайно — обследовали земли, планируемые к затоплению. После археологических изысканий выяснилось, что здесь еще в бронзовом веке существовало укрепленное поселение. Древний город (III–II тысячелетия до н. э.) имел форму круга, наружный диаметр 170 м и был окружен рвом с водой. Здесь найдены стоянки каменного века, могильники эпохи ранних кочевников (точнее сказать нельзя, так как раскопками их не занимались). Чудовищно, но найденный памятник археологии в 90-е чуть не затопили под Больше-Караганское водохранилище. Одумались. А позже Аркаим вошел в состав Ильменского заповедника.
В народе Аркаим давно стал местом силы. Сюда за магической помощью приезжают ежегодно до нескольких тысяч человек. В Аркаиме есть гора Любви (сопка Грачиная), где обитают грачи — в иные годы до тысячи пар. Паломники поднимаются сюда, чтобы переосмыслить жизнь и обрести душевную гармонию. Здесь же расположена знаменитая Шаманка (гора Прощения). Тут часто можно видеть людей, которые ходят по спирали вдоль выложенных у вершины камней, воздев руки кверху, и просят милости у высших сил. Надо сказать, спирали на Аркаиме появились уже в новейшее время. Как сообщают сотрудники музея на официальном сайте, они относятся к легенде о месте силы как к «неизбежному веянию современности», обращая внимание посетителей прежде всего на историко-археологическую и естественнонаучную ценность объекта.
Добраться можно из Челябинска либо Магнитогорска, а также станции Бреды: на такси, автобусе, автомобиле до знака «Поворот на Аркаим».
Гора Белуха: Алтай
Гора Белуха, названная так за круглогодично покрытую снегами двуглавую верхушку, — самая высокая в Горном Алтае (4509 и 4435 м) и самая красивая. С древних времен она почитается как священное место не только алтайцами, но и народами Индии и Тибета. Считается, что именно здесь находится вход в загадочную страну Шамбалу (она же — Беловодье). Вход в нее тщательно охраняют духи, а помогают им шаманы. Так или иначе, гора своей мощной энергетикой притягивает множество людей со всей планеты: альпинистов, почитателей живописи Николая Рериха, который бывал здесь не единожды, и, конечно, верующих. Кстати, Рерих в Шамбалу искренне верил, и среди его картин немало алтайских пейзажей.
Тогда как альпинисты покоряют вершины, местные жители избегают подниматься высоко на склоны Белухи без особой необходимости (наверху живут боги). Алтайцы считают, что поклонение Великой горе следует совершать внизу, у подножия, предварительно подвергнув себя посту и очистив ум от скверны. На место силы человек должен идти с благоговейным настроением. К горе нужно относиться с должным почтением, и только тогда она одарит вас божественной созидательной энергией.
Доехать до поселка Тюнгур, откуда начинаются пешие маршруты к горе, добираются из Барнаула, Горно-Алтайска, Бийска, Новосибирска — на автобусах или автомашинах. Затем многокилометровый пеший трип по девственной тайге. Уменьшить маршрут можно, заказав у местных ГАЗ-66 «до трех берез», но дорога через перевал, говорят, страшная. Еще один вариант не идти на своих двоих — кони. И кстати, так как популярный туристический маршрут проходит в приграничной зоне, российские граждане обязаны иметь при себе паспорт. А иностранные — еще и разрешение от пограничников (получается в Горно-Алтайске).
Село Дивеево: Нижегородская область
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области является четвертым уделом Богородицы после Иверии, Афона и Киева и единственным в России, находящимся под ее особым покровительством.
Предание говорит о том, что 25 ноября 1823 года батюшке Серафиму случилось явление Божией Матери, указавшей место в Дивееве, где надо устроить обитель. Обитель следовало обнести рвом и валом. Так был создан Дивеевский монастырь. Двухметровой глубины ров, окружающий его по периметру, известен на весь мир как Святая канавка.
Также в Дивееве находятся святые источники.
Вдоль рва (его длина 777 м) нужно пройти, читая молитву «Богородица Дево, радуйся» 150 раз (так делали каждый вечер сестры монастыря), чтобы излечиться от недуга или просто ощутить благость и набраться жизненных сил. Как отмечают верующие, именно после посещения канавки случаются чудеса.
Как добраться: из Арзамаса на автомашине или такси, а также автобусом (ходит до Дивеева каждый час).
Менгиры: Республика Хакасия
Менгиры — это отдельно стоящие каменные изваяния (некоторые весят до 50 т), у которых 4000–5000 лет назад совершались культовые обряды и жертвоприношения. Находят таковые во многих местах, например в Бретани, Англии, Ирландии, Азии и Африке. На территории России самые известные — менгиры Хакасии, которые волнуют ученых не одно столетие. Первые исследования проводились еще в XVIII веке. Современные ученые выяснили, что менгиры установлены в районах тектонических разломов земной коры. Много веков люди приходили сюда, чтобы излечиться от недугов и получить желаемое.
Нужно выбрать одну каменную глыбу, трижды обойти ее по часовой стрелке, дотронуться до камня и мысленно представить загаданное. Самые известные хакасские менгиры — Большие ворота — расположены в преддверии Царской долины. Среди этой группы самый особенный — менгир Улус-Хуртуях-Тас («Каменная старуха»). Люди верят, что он исполняет желания: бездетные женщины ходят к нему вымаливать детей, мужчины просят о плодовитости земли, скотины. Несут подарки, оставляя у подножия. Менгир для наибольшей сохранности заключен в стеклянную юрту, а ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия.
Менгиры в Республике Хакасия находятся на 34-м километре трассы Абакан — Аскиз, в 50 м с восточной стороны от шоссе. Доехать до них можно на личном автотранспорте или такси.
Озеро Светлояр: Нижегородская область
Озеро Светлояр нередко называют «русской Атлантидой». Оно имеет форму практически правильного овала. Природа его происхождения учеными до сих пор не определена: вулканическое, ледниковое, тектоническое — версии называются разные.
Между тем со Светлояром связано сказание о невидимом граде Китеже, будто бы опустившемся на дно, но не сдавшемся врагу во времена татаро-монгольского нашествия. По мнению ученых, Китеж вполне мог существовать. Но исчез отнюдь не таинственно, а провалившись под землю в результате тектонической деятельности, пришедшейся как раз на батыевы времена. Аквалангисты обследовали Светлояр и обнаружили в нем подводные террасы — береговой склон уходит под воду уступами.
Но самая его главная особенность — исключительная чистота воды: озеро не покрывается тиной и не загрязняется от купальщиков. Исследования показали, что вода из Светлояра действительно может храниться много дней и не портиться.
Паломники на озеро едут круглый год. 6 июля вокруг озера христиане совершают крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. А в ночь на 7 июля уже язычники устраивают праздник Ивана Купалы с кострами, венками и обходами Светлояра. Считается, что если обойти озеро три раза, то загаданное в эту ночь желание сбудется непременно.
На автотранспорте проще всего добираться из Нижнего Новгорода. Необходимо выехать по трассе Р-159 на север, до деревни Боковая, далее по направлению на село Владимирское, где и находится озеро.
Остров Ольхон: Иркутская область
Озеро Байкал — священное место бурятского народа. Сакральным центром считается остров Ольхон, который своей формой напоминает очертания Байкала и как бы является его уменьшенной копией. Первый человек здесь жил еще в палеолите. С тех времен остались наскальные рисунки, древние поселения, стоянки, погребения, культовые и оборонительные сооружения. Хозяином Байкала и Ольхона является белый орел. Шаман-скала на мысе Бурхан — одна из главных святынь Азии. В ближней к берегу части скалы есть Шаманская пещера. Невысокая и неглубокая: длина хода пещеры около 12 м, ширина от 3 до 4,5 м. Она была наиболее почитаемым местом на Байкале, ей приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов. Потом в Шаманской пещере располагалась буддийская молельня, а по свидетельству посетителей пещеры в 1902 году — находились подвешенные буддийские иконы на полотне, медные чашечки и курительные свечи.
На Ольхон издавна приезжали бездетные буряты с просьбой о даровании детей. Можно посетить еще и урочище Песчаное. Находится оно в 20 км от поселка Хужир. Там нужно найти редкое растение — астрагал ольхонский, взять отросток и посадить дома: если приживется, в семье обязательно наладится достаток.
Добраться до Ольхона летом можно по паромной переправе из поселка Сахюрта. Зимой функционирует дорога по льду Байкала, а весной пассажиров перевозит катер на воздушной подушке. Туристическим центром Ольхона является поселок Хунжим, где расположены частные гостиницы и турбазы, есть экскурсионный центр и краеведческий музей.
Сейдозеро: Мурманская область
Сейдозеро — священное место саамов. Сейды — это священные камни, в которые превращались люди после смерти. Таких многотонных овальных камней, стоящих, вопреки законам физики, на скалах и не падающих, вокруг Сейдозера довольно много. А одно из самых загадочных и таинственных мест Ловозерских тундр — скала Куйва, больше похожая на человека, чем на скалу. В конце XIX века появилось мнение, что именно здесь, в центре Кольского полуострова, была когда-то древняя цивилизация Гиперборея. Ученый Александр Барченко, возглавлявший исследования в начале XX века, в 1937 году был расстрелян, все архивы уничтожены. В конце 90-х исследования возобновились. В 1997 году здесь обнаружили остатки древних укреплений, святилищ, культовых и навигационных объектов. Для изучения дна озера в 2001 году была организована группа водолазов, но исследования пришлось прервать: начиная с двух-трехметровой глубины аквалангисты столкнулись с плотными отложениями ила, исключившими всякую возможность визуального наблюдения. Кто-то называет теорию Гипербореи псевдонаучной, но есть люди, которые готовые верить и в Гиперборею, как расстрелянный Барченко, и в священные камни. Так или иначе, сейчас эта территория охраняется государством.
Говорят, всех, кто находится рядом с фигурой Куйвы, охватывает трепет и даже страх, а измерительные приборы начинают жить отдельной жизнью. Так или иначе, проверить можно только самим. В любом случае внакладе вы не останетесь — природа здесь невероятно красива: и озеро, зажатое с трех сторон высокими скалами, и скалы, уступами вздымающиеся в небо.
Из Мурманска можно доехать автотранспортом через Оленегорск и Ревду до села Ловозеро. Или от Оленегорска через Ревду до одноименного села. Далее попасть к этому озеру можно пешком из поселка Ревда, а самый короткий путь лежит через горный перевал Эльморайок (либо на вертолете).
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