7 русских мест силы

С нами не соскучишься!

Мы расскажем о местах, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания.









Аркаим: Челябинская область

Гора Белуха: Алтай

Село Дивеево: Нижегородская область

Менгиры: Республика Хакасия

Озеро Светлояр: Нижегородская область

Остров Ольхон: Иркутская область

Сейдозеро: Мурманская область