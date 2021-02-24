5 креативных самоделок, которые легко изготовить своими руками

Оригинальное изобретение, которое поможет устроить крутой праздник.

1. Самодельный фонарик

Компактный и удобный фонарик для дома и отдыха на природе. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: фиксируем диоды клеем. /Фото: youtube.com

Завершающий этап работы: скрепление деталей. /Фото: youtube.com

2. Компактная шлифовальная машина

Отлично справляется с ржавчиной и налетом. /Фото: youtube.com

Соединение барабана с маленьким мотором. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: соединение деталей. /Фото: youtube.com

3. Веселая вечеринка с шариками

Простой способ для надувания шариков без нагрузки на легкие. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы: подключение деталей. /Фото: youtube.com

Завершающая работа по соединению деталей. /Фото: youtube.com

4. Зарядное устройство для смартфона

Компактное и недорогое устройство для зарядки телефона. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы. /Фото: youtube.com

5. Самодельный резак

С помощью такого компактного резака вполне можно резать пенопласт, как масло. /Фото: youtube.com

Промежуточный этап работы с подключениями. /Фото: youtube.com

Закрепление нихромовой проволоки. /Фото: youtube.com