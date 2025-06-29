Так ли опасны зыбучие пески, как о них говорят

Лучше выбираться с чьей-нибудь помощью /Фото:dzen.ru
Загораживающее природное явление, с которым не так уж и сложно столкнуться - Зыбучие пески. В представлении множества людей зыбучие пески напоминают собой болота, когда попавший в них медленно погружается в эту пучину и не имеет возможности выбраться.
Что из себя представляют зыбучие пески
Зыбучий песок у воды /Фото:magiya-vokrug.ru
Сами по себе они довольно просты. Это некая смесь песка, воды и воздуха, в итоге образующая нестабильную массу. Как правило, встретить их можно в прибрежных зонах, а также рядом с трясинами, реками и также просто посреди пустынь. Реально ли можно в них провалиться так, как показано в кино? А если проварился, возможно ли выбраться? Из-за того, что трение между песчинками снижено, при наступлении на область зыбучих песков на нестабильный грунт оказывается давление. Они моментально теряют свою структурную целостность, а следственно, начинают затягиваться в себя предметы.
Когда человек или животное оказывает давление на эту зону, достаточный вес сжимает необычный грунт. Внутри неё образуются некого рода пустоты, и масса превращается в нечто, напоминающее жидкость, а уже не песок или твердое тело.
В чём их опасность на самом деле
Да, опасность такого явления и правда очень сильна. Человек, оказавшийся в этой ловушке, полностью будет затянут в них. А их наибольшая опасность заключается также и в том, что из-за своей структуры они сильно препятствуют при спасении. Зыбучие пески - это не простая яма, у которой есть какое-то дно. Потому и любое тело, оказавшееся в них, продолжит погружаться всё глубже и глубже.
В целом сложно сказать, может ли человек в прямом смысле утонуть в них, ведь для того, чтобы это произошло, нужна достаточно специфическая ситуация. Зыбучие пески в пустыне не способны поддерживать в себе большие объёмы воды, захлебнуться там нельзя, а вот задохнуться в песке при сильном испуге — да.
Он не всегда сразу бывает заметен /Фото:darminaopel.ru
На протяжении долгого времени они были достаточно непонятными для исследователей, несмотря на то, что всё равно считались очень опасными. Считалось, что если человек попадёт в зыбучие пески, то точно не сможет выбраться из них без помощи. Но всё же исследования показали, что полное погружение внутрь этого своеобразного оазиса совсем маловероятно. Но скованность в движении и что при любом неправильном подходе тело начинает тонуть ещё больше, точно приводит к большим трудностям при спасении.
Потому сейчас уже понятно, что зыбучие пески совсем не столь опасны, как это принято показывать в массовой культуре. Нужно всего лишь сохранять спокойствие и не дёргаться. И тогда, при плавном движении, стараясь не образовывать дополнительных пустот под ногами, есть возможность выбраться из трясины самостоятельно. Но всё же, изначально подобных мест в реальности стоит избегать. Ситуации могут быть разные.
Действительно ли можно выбраться из зыбучих песков самому
Как же выбраться, если провалился /Фото:kinoafisha.info
Если всё же получилось так, что нога начала скользить в зыбучие пески, важно помнить о сохранении спокойствия. Ни в коем случае не стоит совершать резкие движения. Такие действия лишь ухудшать положение. Вместо этого нужно как можно сильнее и плавнее отклониться назад для распределения веса, а также раскинуть руки, что также уменьшит давление в конкретную точку. И после очень медленно начать двигать ногами из одной стороны в другую, чтобы спокойно и без паники освободить их.
Зыбучие пески около воды имеют схожую активность. Тут тоже необходимо медленно двигать ногами и создавать своего рода, в которые будет поступать вода вокруг себя самого. Такой подход снизит трение, и ногам будет куда проще, наконец, выбраться из захвата зыбучего песка.
Особо сильно не затянет /Фото:pikabu.ru
Но, это на самый крайний случай. При возможности лучше всего позвать на помощь сразу. Чем меньше совершается телодвижений, тем более высокие шансы на успешное и быстрое освобождение.
Исследователь Даниэль Бонн из Амстердамского университета в 2005 году опубликовал свою стать о исследованиях, посвящённых феномену зыбучих песков. Когда он посещал Иран, увидел в пустыне информационное табло, в котором говорилось об опасности расположения поблизости этих песков рядом с озером неподалёку.
Обычно в пустыне есть таблички /Фото:YouTube
Внутри зыбучих песков вода не просто расположена слоями, а находится непосредственно между самими песчинками. Потому, когда на это место оказывается сильно давление, вода вытеснятся из своего пространства, и песок перестаёт быть стабильным.
Исследователь собрал некоторые образцы этого песка и приступил к серии экспериментов уже в университете. Изучение их физических свойств помогло наилучшим образом понять самые важные механизмы их такого необычного поведения, а также реакции на механические воздействия снаружи.
После того как всё это стало понятно, он приступил к созданию искусственных зыбучих песков в условиях лаборатории и также начал проводить эксперименты по их тестированию. На поверхности искусственных песков были расположены бруски из нескольких разных материалов, их плотность также была совершенно разной, однако совпадающей с плотностью тела человека. При этом эксперименте Бонн с коллегами обнаружили, что эта странная масса из песка не в состоянии до конца засосать человеческое тело в себя, ведь его плотность будет куда больше плотности песка с водой.
Зыбучий песок /Фото:ohotniki.ru
Потому результатом экспериментов стал вывод, что при нахождении в зыбучем песке человек способен опуститься в него всего лишь на половину и подумать, что начнёт продавливаться и дальше, и в конечном итоге совсем утонуть. Однако, несмотря на это, выбраться из них также может быть проблематично, это приведёт к ненужной панике и физическому истощению организма в дальнейшем без оказания своевременной помощи.
Нельзя сказать, что это явление по итогу безопасно, оно всё равно остаётся достаточно коварным. Можно устать сильно физически, если продолжать самостоятельные неправильные попытки выбраться. Песчинки с большей скоростью продолжат сближаться и уплотняться, что только лишь усилит этот эффект капкана. А потеря сил как раз ведёт к физическому истощению, если помощь не прибудет вовремя, то человек может погибнуть в условиях жаркой пустыни, но это будет не прямое воздействие подобной трясины.
В реальности не так, как показано в кино /Фото:stock.adobe.com
Также существует и ряд других опасностей, при нахождении в таких песках близ моря опасность представляет приближающийся прилив, а уровень воды на побережье значительно увеличится. В пустыне иная ситуация, но очень высокие температур днём и их резкий перепад ночью приведёт к сильному тепловому удару. Важно сохранять как можно больше сил, оказавшись в такой ситуации. Эта медленная ловушка всё же не так безопасна, как могло бы показаться.
Проводимые исследования также выявили, что физические силы человека тратятся не только из-за природных факторов, но и очень много сил уходит при попытке освободиться самостоятельно. Для того, чтобы высвободить одну ногу из трясины песка, необходимо потратить такое же количество сил, какое заартачится при подъёме в воздух легкового автомобиля.
Но, лучше соблюдать осторожность /Фото:pxhere.com
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