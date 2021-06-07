Почему Бритни Спирс не имеет права распоряжаться собственной жизнью

Она прославилась ещё в подростковом возрасте и уже в 17 лет заключила свой первый контракт. Сегодня Бритни Спирс получает ежегодный доход в несколько десятков миллионов долларов, но при этом не имеет никакого права распоряжаться собственными деньгами. Кроме того, у неё нет возможности беспрепятственно посещать друзей или выходить замуж, а полный контроль над жизнью 39-летней исполнительницы осуществляет отец, да и мама очень старается получить свою долю с имущества дочери.
Талантливая дочь простых родителей
Бритни Спирс в детстве. / Фото: www.howmade.ru
Кажется, она с детства жила так, как хотели её родители. Ни своему первенцу Брайану, ни младшей дочери Джейми Линн они не уделяли столько внимания, сколько Бритни. Джеймс и Линн Спирс были простыми людьми, не имевшими никакого отношения к шоу-бизнесу. Глава семьи имел опыт работы повара и строителя, а его жена была учительницей.
Бритни Спирс в детстве. / Фото: www.stuki-druki.com
Зато Бритни уже в три года начала заниматься художественной гимнастикой, вскоре добавились занятия в танцевальной студии, спустя год она стала посещать театральный коллектив. Ещё она пела в детском церковном хоре, принимала участие в детских шоу талантов и песенных конкурсах. В восьмилетнем возрасте очаровательную малышку Бритни Линн Спирс привела на кастинг в знаменитый «Клуб Микки Мауса». Но руководство клуба посоветовало матери дать возможность дочери немного подрасти и вернуться на кастинг годика через два.
Бритни Спирс в детстве с родителями. / Фото: www.loveradio.ru
Тем не менее, директор по кастингу представил маленькую исполнительницу агенту Нэнси Карсон, которая рекомендовала матери Бритни немедленно записать девочку в профессиональную школу исполнительских искусств. Свою первую профессиональную роль Бритни Спирс сыграла в бродвейском мюзикле «Ruthless!» в 1991 году, позже участвовала ещё в нескольких постановках, телешоу Star Search и снималась в рекламных роликах. С декабря 1992 года снималась в «Клубе Микки Мауса», а после закрытия клуба в 1996 вернулась из Нью-Йорка в Миссисипи.
Бритни Спирс в 13 лет. / Фото: www.eva.ru
Вскоре Бритни Спирс заключила свой первый контракт с Jive Records. Ей придумали не только образ невинной девочки, но и заставили петь не своим голосом. По мнению продюсеров, сопрано Бритни Спирс слишком напоминало по тембру Кристину Агилеру, а они хотели избежать сравнений, поэтому Бритни приходилось петь тонким детским голосом.
Без права на отказ
Бритни Спирс. / Фото: www.nevsepic.com.ua
Кажется, с тех самых пор жизнь и работа Бритни Спирс находились под постоянным давлением. Она уже не принадлежала сама себе. Ей не позволили в 2006 году выпустить акустический альбом из-за возможного несоответствия обычному репертуару.
Отпуск, как выяснилось, ей тоже не полагался, даже когда Бритни просила о нём. Она записала один за другим три альбома, с каждым из которых отправлялась в турне, и мечтала о перерыве хотя бы на полгода. Но Бритни заставили вернуться в студию и начать работу над новым диском с последующим новым же туром.
Бритни Спирс. / Фото: www.pinterest.com
Уже в то время поклонники стали беспокоиться о состоянии певицы, ибо в песнях кумира им слышался крик о помощи. Композиция «Overprotected» вышла на первые строчки хит-парадов, а название её на русский язык переводится как «Чрезмерно опекаемая».
А в клипе, адресованном Джастину Тимберлейку, с которым Бритни к тому времени уже два года, как рассталась, кажется, вместилась вся невысказанная боль исполнительницы. Или мистическое пророчество, которое вскоре нашло отражение в её жизни.
Забота или оковы
Бритни Спирс. / Фото: www.elle.ua
Постоянное напряжение и чрезмерная усталость вполне ожидаемо привели к срыву. Невинная девочка, какой позиционировали Бритни Спирс продюсеры, сорвалась. У неё появились проблемы с наркотиками, она стала демонстративно протестовать против всего и сразу: стрижка наголо, прогулка в обнажённом виде, конфликт с папарацци и лечение в рехабе.
Бритни Спирс. / Фото: www.trinixy.ru
Джеймс Спирс после нервного срыва Бритни взял дочь под опеку. Всего на один год, в течение которого она, после добровольного подписания всех бумаг, не имела права принимать никакие решения касательно личной жизни и карьеры. С этого момента она на всё должна была получать разрешение отца: на вождение автомобиля и свидания с собственными детьми, отношения с мужчинами и голосование на выборах. Естественно, право распоряжения финансами она тоже утратила.
Бритни Спирс с сыновьями. / Фото: www.womanadvice.ru
Но временное ограничение в правах длится вот уже 12 лет и все попытки Бритни освободиться от опеки на сегодня успехом не увенчались. Отец полностью распоряжается жизнью дочери, а её мать… Она тоже устроилась весьма неплохо, получив очень приличный гонорар за издание книги о подробностях жизни Бритни Спирс, которые она сама вряд ли хотела бы придавать огласке. А не так давно Линн Спирс решила отсудить себе право распоряжаться деньгами дочери, подав соответствующее прошение.
Свободу Бритни
Бритни Спирс. / Фото: www.elle.ua
Когда один из немногих друзей Бритни Спирс Эндрю Галлери опубликовал письмо, написанное певицей с просьбой обнародовать его, поклонники исполнительницы всерьёз обеспокоились судьбой кумира. И запустили в сети флешмоб #FreeBritney с требованием предоставить ей право самой распоряжаться собственной жизнью.
Бритни Спирс. / Фото: www.zimbio.com
В письме, написанном от третьего лица, речь идёт о чрезмерной опеке со стороны родителей Бритни, о манипуляциях её жизнью, приведших к разводу с Кевином Федерлайном и последующей потере опеки над детьми. Возмущения певицы заканчиваются принудительной госпитализацией в рехаб, а права распоряжаться самостоятельно своими деньгами, жизнью и карьерой у неё как не было, так и нет.
Бритни Спирс с отцом. / Фото: www.bez-makiyazha.ru
При этом отец певицы называет флешмоб в защиту Бритни Спирс теорией заговора и считает, что его дочь не может контролировать себя, а потому нуждается в постоянной опеке. Он заявил: «Все эти теоретики заговора ничего не знают. Мир не имеет ни малейшего понятия. Суд Калифорнии должен решить, что лучше для моей дочери. Это никого не касается. Я люблю свою дочь. Я люблю всех своих детей. Но это наше дело. Это личное дело каждого».
Бритни Спирс. / Фото: www.newsprolife.com.ua
Поклонники и многие коллеги исполнительницы с этим категорически не согласны и откровенно говорят о том, что ни один человек в мире не заслуживает такого отношения, как Бритни Спирс. Но пока в сети продолжаются дебаты о праве певицы на свободу, опека отца над ней продлена, как минимум, до февраля 2021 года.
Певица, тем не менее, сдаваться не намерена. Она начала готовить почву для отстранения отца от опекунства над ней, адвокат Бритни Спирс требует, чтобы следующее судебное заседание было открытым для общественности вопреки протестам её отца. Бритни требует, чтобы её финансами управляла независимая компания Bessemer Trust Co, а её саму восстановили в правах.
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