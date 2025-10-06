9 простых трюков с волосами, которые действуют как молодильные яблоки

Раньше зрелых женщин сильно ограничивали: говорили, что нужно делать скромный макияж, выбирать лаконичную одежду темного цвета, делать короткую стрижку и обязательно неприметное окрашивание. Novate.ru считает, что этим стереотипам не место в современном обществе, и каждая женщина имеет право выглядеть так, как она хочет., чтобы волосы освежали, а не делали старше, возьмите на вооружение несколько советов.
Совет 1: Светлые пряди у лица
Большая часть волос может быть светлая или темная, главное - пряди у лица
Здесь ситуация примерно такая же, как и с одеждой – светлые цвета молодят, темные – подчеркивают морщины и накидывают несколько лет к реальному возрасту. Если у вас от природы черный или каштановый цвет волос и краситься в блонд вы не планируете, можно обойтись малыми жертвами – осветлить исключительно те пряди, которые находятся в непосредственной близости от лица.
Еще один вариант – сделать мягкий балаяж. Это техника окрашивания волос, которая является разновидностью мелирования. Главная цель – создать эффект прядей, выгоревших на солнце. Для этого используют сразу несколько оттенков и создают между ними плавный переход. Отличное решение для тех, кто хочет освежить прическу, но при этом не готов к кардинальным изменениям.
На заметку: Балаяж идет всем без исключения – и взрослым женщинам, и юным девушкам. Однако, чтобы техника выполнила свою миссию – помогла выглядеть молодо и привлекательно, оттенки должны плавно перетекать друг в друга, без резких переходов.
Совет 2: Низкая челка и небрежные локоны
Низкая челка скроет морщины на лбу, а локоны - освежат образ
Если на лбу появились мимические морщины и вы пока не придумали, как их нейтрализовать (и стоит ли это делать вообще), пора отправляться в парикмахерскую и делать челку. Она удачно скроет заломы от посторонних взглядов и позволит себя чувствовать более уверенно. Что касается небрежных локонов, то они создадут расслабленный, романтичный образ и заставят окружающих забыть о том, какая цифра значится в вашем паспорте.
Совет 3: Ассиметричная стрижка
Длина может быть до плеч или короче
Если длинные волосы, как у Рапунцель – это не ваша история, и вам намного больше нравятся короткие стрижки, за которыми гораздо проще ухаживать, то есть отличный вариант прически. Вместо четких линий, которые привлекают излишнее внимание к неидеальному овалу лицу, и ровной челки, делающей акцент на морщинках в уголках глаз, выбирайте ассиметрию. Рваная стрижка с высветленными структурными прядями, о которых мы упоминали выше, помогут визуально выровнять лицо, отвлекая от маленьких несовершенств. Кстати, знаменитости очень часто пользуются этим методом. Стоит лишь взглянуть на Холли Берри, которая недавно снова обновила свой имидж – в свои 55 лет актриса выглядит гораздо моложе, и не последнюю роль в этом играет удачная стрижка.
Совет 4: Медные оттенки
Ученые говорят, что рыжеволосые женщины выглядят моложе
Британские и голландские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что рыжеволосые от природы люди выглядят примерно на два года моложе своих ровесников благодаря особому гену MC1R, который отвечает за выработку меланина. Этот темный пигмент защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. У гена много модификаций, в том числе он может определять рыжий оттенок прядей. Ученые сделали вывод, что определенные модификации MC1R и делают носителей визуально моложе своих ровесников.
Конечно, если покрасить свои волосы в медный цвет, не получится спровоцировать появление гена, однако визуально сбросить несколько лет – очень даже. Кроме того, нельзя забывать, что самыми удачными и полезными оттенками в зрелом возрасте являются именно теплые.
Совет 5: Зачес назад
Хвост позволит открыть длинную красивую шею
Этот вариант больше всего подходит обладательницам длинной, лебединой шеи. Например, 46-летняя Анджелина Джоли и 48-летняя Гвинет Пэлтроу часто пользуются данным приемом. Волосы, зачесанные назад или собранные в конский хвост, делают акцент на красивой шее, отвлекая внимание от мелких морщин и прочих недостатков. Если убрать пряди от лица, появится шанс сделать его более свежим, а овал – более четким и пропорциональным. Да и вариантов подходящих причесок существует огромное количество. Одних вариантов хвоста – около 20 примеров, а то и больше.
Совет 6: Кудри
Кудри прекрасно смотрятся на любой длине волос
Стилисты, психологи и социологи объединили свои усилия для того, чтобы провести любопытный эксперимент. Группе респондентов показали фотографии женщин и предложили оценить их возраст по имеющемуся снимку. В результате у экспертов получилось сделать вывод, как прическа влияет на восприятие внешности человека. И одной из самых «омолаживающих» стали кудри. Вне зависимости от цвета и длины локонов, кудри отнимают у своих обладательниц несколько лет от реального возраста.
На одном из этапов эксперимента участникам нужно было оценить фотографии одних и тех же девушек с прямыми и волнистыми волосами. По словам респондентов, первые выглядели в среднем на пять лет старше. Делаем выводы и берем хитрый прием на заметку.
Совет 7: Гарсон
Гарсон прекрасно смотрится со рваными концами
Если вы не боитесь кардинальных перемен и готовы расстаться с длинной, прическа гарсон, которая берет свое начало в мужском парикмахерском искусстве, станет идеальным вариантом. Гарсон ассоциируется с французской легкостью и шармом. Женщинам, которые придерживаются классического образа в романтическом стиле, эта прическа поможет всегда выглядеть женственно и элегантно. Вне зависимости от того, какой оттенок волос вы выберете, блонд или, возможно, рыжий, обязательно должна соблюдаться грамотная колористика, которая создает модную структурность и объем волос.
У гарсона есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание:
• прекрасно смотрится со рваными концами;
• не подходит пышным, объемным дамам;
• плохо смотрится в сочетании с квадратным и круглым лицом;
• отлично сочетается с одеждой в деловом стиле, в частности, с объемными костюмами, которые любит Виктория Бекхэм;
• существуют разные способы укладки, под настроение.
Совет 8: Волосы до плеч, кончики наружу
С такой прической образ получается нежным и романтичным
Эта прическа была популярна в 60-70-х годах и похоже снова вернулась в моду. По крайней мере большое количество звезд, среди которых Ким Кардашьян, Хэлстон Сейдж и Кеке Палмер, уже примерили ее на себе. Подобная укладка смотрится более выигрышно по сравнению с той же длиной, но уложенной концами вовнутрь. Румянец становится более заметным, взгляд открытым, а лицо – молодым и свежим. Это прекрасный способ сбавить возраст, поэтому следует поэкспериментировать.
В укладке «от лица» нет ничего сложного, особенно если у вас уже был опыт работы с феном. Просто необходимо высушить волосы при помощи круглой щетки и в процессе вытянуть пряди по всей длине, а затем закрутить кончики наружу. Чтобы усилить блеск и сделать прическу более праздничной, добавьте спрей для сияния – получится прекрасный образ для вечернего выхода в свет.
Совет 9: Низкий пучок
Низкий пучок очень идет Кейт Уинслет и Меган Маркл
Со временем волосы в области висков седеют, становятся тонкими и ломкими, поэтому от высоких тугих причесок приходится отказываться, чтобы скрыть от окружающих произошедшие возрастные изменения. Им на замену приходят низкие хвосты и пучки. Лучше всего отдавать предпочтение легким, небрежным вариантам, которые сделают образ более свежим.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии