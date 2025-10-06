9 простых трюков с волосами, которые действуют как молодильные яблоки

Совет 1: Светлые пряди у лица

Большая часть волос может быть светлая или темная, главное - пряди у лица

Совет 2: Низкая челка и небрежные локоны

Низкая челка скроет морщины на лбу, а локоны - освежат образ

Совет 3: Ассиметричная стрижка

Длина может быть до плеч или короче

Совет 4: Медные оттенки

Ученые говорят, что рыжеволосые женщины выглядят моложе

Совет 5: Зачес назад

Хвост позволит открыть длинную красивую шею

Совет 6: Кудри

Кудри прекрасно смотрятся на любой длине волос

Совет 7: Гарсон

Гарсон прекрасно смотрится со рваными концами

Совет 8: Волосы до плеч, кончики наружу

С такой прической образ получается нежным и романтичным

Совет 9: Низкий пучок

Низкий пучок очень идет Кейт Уинслет и Меган Маркл