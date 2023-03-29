Натуральная подкормка для рассады овощей

С выращивания и закалки крепкой и здоровой рассады все только начинается. Не менее важно обеспечить овощные культуры всеми необходимыми для нормального роста и получения большого количества завязи микроэлементами.

Используя копеечные средства вместо дорогостоящих и далеко не безвредных комплексных удобрений можно добиться потрясающих результатов. Урожай помидоров, огурцов, перца и прочих овощных культур будет превосходным. Более того, получив все необходимое, растения увеличат количество завязи, а сформированные плоды будут крупными и устойчивыми к болезням.







Отличной бюджетной подкормкой являются сухие дрожжи. При этом стоит учесть, что чаще 1 раза в 2 недели такую подкормку использовать нельзя. Интервал между дрожжевыми подкормками можно увеличить до 1 месяца, подкормив овощи в промежутке другой органикой. Для приготовления подкормки разводим сухие дрожжи в воде с добавлением небольшого количества сахара.







После полного растворения дрожжей доводим жидкость до нужной для полива концентрации из расчета 10 г дрожжей на 1 литр воды. Под каждое растение выливаем понемногу драгоценной жидкости, стараясь не попадать на листья. Подкормить таким способом можно не только огурцы, помидоры и прочие овощные культуры, но и цветы.







Для томатов и перца недостаток кальция может обернуться катастрофой. При дефиците кальция урожай этих культур будет довольно скудным. Более того, недостаток этого элемента может стать причиной образования гнили у основания плодов.







Избежать проблем поможет обычная яичная скорлупа. Достаточно растолочь ее, а в идеале измельчить в бленде, а затем посыпать грунт в прикорневой зоне. Кальций в измельченной скорлупе находится в легкоусвояемой для растений форме. По мере осуществления полива скорлупа будет постепенно передавать питательные вещества овощам.







Все предельно просто, безопасно и доступно. Попробуйте сделать так, и вы обязательно останетесь довольными полученным результатом.

Читать далее →