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Натуральная подкормка для рассады овощей

С выращивания и закалки крепкой и здоровой рассады все только начинается. Не менее важно обеспечить овощные культуры всеми необходимыми для нормального роста и получения большого количества завязи микроэлементами.
Используя копеечные средства вместо дорогостоящих и далеко не безвредных комплексных удобрений можно добиться потрясающих результатов. Урожай помидоров, огурцов, перца и прочих овощных культур будет превосходным. Более того, получив все необходимое, растения увеличат количество завязи, а сформированные плоды будут крупными и устойчивыми к болезням.

Натуральная подкормка для рассады овощей

Отличной бюджетной подкормкой являются сухие дрожжи. При этом стоит учесть, что чаще 1 раза в 2 недели такую подкормку использовать нельзя. Интервал между дрожжевыми подкормками можно увеличить до 1 месяца, подкормив овощи в промежутке другой органикой.  Для приготовления подкормки разводим сухие дрожжи в воде с добавлением небольшого количества сахара.

Натуральная подкормка для рассады овощей

После полного растворения дрожжей доводим жидкость до нужной для полива концентрации из расчета 10 г дрожжей на 1 литр воды. Под каждое растение выливаем понемногу драгоценной жидкости, стараясь не попадать на листья. Подкормить таким способом можно не только огурцы, помидоры и прочие овощные культуры, но и цветы.

Натуральная подкормка для рассады овощей

Для томатов и перца недостаток кальция может обернуться катастрофой. При дефиците кальция урожай этих культур будет довольно скудным. Более того, недостаток этого элемента может стать причиной образования гнили у основания плодов.

Натуральная подкормка для рассады овощей

Избежать проблем поможет обычная яичная скорлупа. Достаточно растолочь ее, а в идеале  измельчить в бленде, а затем посыпать грунт в прикорневой зоне. Кальций в измельченной скорлупе находится в легкоусвояемой для растений форме. По мере осуществления полива скорлупа будет постепенно передавать питательные вещества овощам.

Натуральная подкормка для рассады овощей

Все предельно просто, безопасно и доступно. Попробуйте сделать так, и вы обязательно останетесь довольными полученным результатом.
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