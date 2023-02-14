Как получить богатый урожай клубники без возни на грязных грядках

Сложно найти человека, который не любил бы сладкую и сочную клубнику. Для того чтобы получить богатый урожай этой вкусной ягоды важно не только выбрать правильные сорта и подкормки, необходимо тщательно продумать то, как клубника будете выращиваться.

Ведь выращивание клубники на обычных грядках уже не дает желаемого результата: ягоды часто остаются грязными, они подвержены высокому риску заражения бактериями и грибками и нападению вредителей, да и количество урожая оставляет желать лучшего.

Креативные садоводы и огородники придумали много эффективных способов выращивания клубники без грязных грядок. Для многих из этих способов даже не нужен огород, поэтому вырастить клубнику можно даже в небольшом дворе. Берите на заметку эти оригинальные проекты, и вашему урожаю позавидуют все соседи!





































































































































































































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