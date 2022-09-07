Авиапром СССР – неизданное

Мы не увидели много из автопрома СССР, но не менее трагично сложилась судьба в нашем авиапроме. В середине 80-х СССР приступил к проектированию следующего поколения самолетов разных классов. Лишь часть ТУ 204, Ту 334, ИЛ 114 и ИЛ 96 увидели небо. Остальные остались в чертежах, макетах и мечтах. Взглянем на утраченное небо



ЯК 46 – он должен был сменить на региональных трассах Ту 134 с пассажирской нагрузкой 110- 150 чел.







Ту 330 – старичок Ан 12 хорошо послужил. но и его век подошел к финишу. Ему на смену шел самолет с грузоподъемностью 35 тонн







ТУ 324 – он шел на смену старичку АН 24







МИГ 110 – конкуренцию КБ Туполева, для замены АН 24, представило ОКБ МиГ







МиГ 110 в разрезе







АН 50 – но КБ Антонова не собиралась сдавать свою нишу без боя и предложила модернизацию старичка, сохранив удачный планер, заменив двигатели на турбореактивные







АН 50







ТУ 206 – проведя успешные испытания ТУ 204 КБ Туполева сразу приступила к проектированию нового вариант самолета на водородном топливе, который мог бы стать первым в мире серийным самолетом на таком топливе







ТУ 244 -учтя ошибки при проектировании ТУ 144, туполевцы приступили к проектированию нового сверхзвукового самолета с вместимостью 280 человек и дальностью полета 10500 км, что вдвое выше чем на ТУ 144







Ту 304 – этот самолет должен был стать сменщиком удачного, но 4-х моторного ИЛ 96 с вместимостью 300 человек







ТУ 404 – СССР приступил к созданию суперлайнера крыловидной формы на 1200 пассажиров в туристском, как сегодня написали бы, эконом классе







ИЛ 106, уже к 1985 году ИЛ 76 не соответствовал требованиям военных. Так появился этот проект грузоподъемностью на 65 тонн







АН 180. НА смену Ту 154 должен был прийти новый самолет, его возможность садиться на грунт должен был быть крайне привлекательным для внешнего рынка. Никто до сих пор не реализовал эту возможность. которая важна для слабо развитых стран







АН 218. НА смену надежному, но прожорливому ИЛ 86 шел этот двухдвигательный аэробус на 350 мест с дальностью полета 6500 км, что в половину больше, чем у ИЛ 86







АН 218







АН 228 – бизнескласс по-советски







АН 218 – в его фюзеляже было сделано предыдущее фото







АН 318 должен был сменить на дальних трассах ИЛ 96







АН 218, АН 318







АН 424 – проектируемы на базе АН 124, он бы на 20 лет раньше открыл эпоху двухпалубных самолетов, чем А 380, с общей вместимостью 880 человек или же 650 в трехклассном исполнении







АН 424







Молния – самолет приступило к проектировке одноименное объединение, с него должен был стартовать советский Спейс-Шатлл, без всяких там ускорителей, и выводить на орбиту себя сам







Бе 2500 – большой стране нужны были большие самолеты. В 1987 году КБ Бериева приступило к проектированию самолета – амфибию с грузоподъемность 1000 тонн







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