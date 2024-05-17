15 сказочных мест на нашей планете, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Удивительные места мира, которые стоит посетить.
Прогресс и технологии подарили человечеству возможность увидеть весь мир на мониторе, не выходя из дома. Но настоящие любители путешествий знают: даже самая яркая картинка на экране гаджета не заменит вкуса свободы, запаха свежего ветра, возможности встретить рассвет или любоваться закатом.
1. Деревня Благай, Босния и Герцеговина
В живописном месте у скал с красивыми водными каскадами располагается бывшая молельня дервишей.
2. Оазис Уакачина, Перу
Самое востребованное место в мире для «сэндбординга» и катания на специальных внедорожниках-багги.
3. Соленое озеро Хиллиер, Австралия
Своим розовым цветом озеро обязано галобактериям, способным жить в среде с высоким содержанием солей.
4. Скрытый пляж на острове Мариета, Мексика
Удивительный пляж представляется идеальным местом для уединения влюбленных и весьма популярен среди драйверов.
5. Тектоническая трещина Сильфра, Исландия
В пресной кристально чистой воде видимость достигает 300 метров, что привлекает любителей подводного плавания.
6. Остров Изола-Белла, Италия
Всю территорию острова занимает дворец Борромео и прилегающий к нему сад с фонтанами, статуями и экзотическими растениями.
7. Деревня Попай, Мальта
Сказочный поселок, который был построен для съёмок мюзикла «Попай», является полноценным комплексом развлечений с аттракционами, игровыми залам и музеем.
8. Красные земли Дончуань, Китай
Красный цвет грунта возникает здесь из-за окисей железа и некоторых других видов металла, что создает необычные причудливые рисунки.
9. Остров Флориш, Португалия
Остров знаменит живописными озерами, расположенными в кратерах потухших вулканов, и разнообразием полевых цветов.
10. Газовый кратер Дарваза, Туркменистан
Огненная яма, расположенная в пустыне Каракумы, получила название «Дверь в преисподнюю» и является результатом бурения и раскопок, проводившихся в 1971 году.
11. Национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис», Бразилия
Небольшая пустыня с белоснежными песчаными дюнами, среди которых в сезон дождей образуются лагуны с бирюзовой водой.
12. Скалистый город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Необычный город стал известен благодаря тому, что нарядные белые дома буквально встроены в базальтовые скалы.
13. Грот Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция
Грот представляет собой огромную сеть пещер с кристально чистой водой и разноцветными горными породами.
14. Мраморные пещеры, Чили
Запутанные лабиринты пещер, которые являются самыми красивыми в мире, не оставят равнодушным ни одного путешественника.
15. Церковь Лас-Лахас, Колумбия
Неоготическая церковь, возвышающаяся над рекой Гуаитара, служит обрамлением для наскальной иконы «Senora de las Lajas» и является самой посещаемой в Колумбии.
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