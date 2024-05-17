15 сказочных мест на нашей планете, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Удивительные места мира, которые стоит посетить.

1. Деревня Благай, Босния и Герцеговина

В живописном месте у скал с красивыми водными каскадами располагается бывшая молельня дервишей .

2. Оазис Уакачина, Перу

Самое востребованное место в мире для «сэндбординга» и катания на специальных внедорожниках-багги.

3. Соленое озеро Хиллиер, Австралия

Своим розовым цветом озеро обязано галобактериям, способным жить в среде с высоким содержанием солей.

4. Скрытый пляж на острове Мариета, Мексика

Удивительный пляж представляется идеальным местом для уединения влюбленных и весьма популярен среди драйверов.

5. Тектоническая трещина Сильфра, Исландия

В пресной кристально чистой воде видимость достигает 300 метров, что привлекает любителей подводного плавания

6. Остров Изола-Белла, Италия

Всю территорию острова занимает дворец Борромео и прилегающий к нему сад с фонтанами, статуями и экзотическими растениями.

7. Деревня Попай, Мальта

Сказочный поселок, который был построен для съёмок мюзикла «Попай», является полноценным комплексом развлечений с аттракционами, игровыми залам и музеем.

8. Красные земли Дончуань, Китай

Красный цвет грунта возникает здесь из-за окисей железа и некоторых других видов металла, что создает необычные причудливые рисунки .

9. Остров Флориш, Португалия

Остров знаменит живописными озерами, расположенными в кратерах потухших вулканов, и разнообразием полевых цветов.

10. Газовый кратер Дарваза, Туркменистан

Огненная яма, расположенная в пустыне Каракумы, получила название «Дверь в преисподнюю» и является результатом бурения и раскопок, проводившихся в 1971 году .

11. Национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис», Бразилия

Небольшая пустыня с белоснежными песчаными дюнами, среди которых в сезон дождей образуются лагуны с бирюзовой водой.

12. Скалистый город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания

Необычный город стал известен благодаря тому, что нарядные белые дома буквально встроены в базальтовые скалы.

13. Грот Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция

Грот представляет собой огромную сеть пещер с кристально чистой водой и разноцветными горными породами.

14. Мраморные пещеры, Чили

Запутанные лабиринты пещер, которые являются самыми красивыми в мире, не оставят равнодушным ни одного путешественника.

15. Церковь Лас-Лахас, Колумбия

Неоготическая церковь, возвышающаяся над рекой Гуаитара, служит обрамлением для наскальной иконы «Senora de las Lajas» и является самой посещаемой в Колумбии .