5 автоматических коробок передач, в надежности которых не приходится сомневаться




Коробок передач, которые могли бы прослужить не одну сотню тысяч километров не так уж много. При этом каждый автомобилист, который выбирает для себя новую «ласточку», глубоко заинтересован в том, чтобы его машина проездила как можно больше без капитального ремонта. Для того, чтобы это было возможным, очень важно выбрать автомобиль с действительно выносливой коробкой передач.

1. Volkswagen 09M


Создавалась на заказ. |Фото: drive2.ru.

Создавалась на заказ. |Фото: drive2.ru.

 

Агрегат 09M разрабатывался для немецкого концерна Aisin и может работать, в том числе с 3.5-литровыми силовыми агрегатами. Заявленный ресурс составляет 200 тысяч километров. Однако, при достаточно бережной езде и своевременном техническом обслуживании трансмиссия может протянуть и все 400 тысяч км.

На каких машинах встречается: на полноприводных автомобилях концерна VAG, например на Volkswagen Tiguan.

2. Jatco JF613E


Серьезная коробка. |Фото: wikimedia.org.

Серьезная коробка. |Фото: wikimedia.org.


 

Разные бренды обозначают данную 6-ступенчатую коробку разными индексами. На рынке она встречается под названиями AJO, RE6F01A, F6AJA/W6AJA. Несмотря на почтенный возраст, а разработана эта АКПП еще в 2006 году, при должном уходе она служит не менее 250 тысяч км пробега.

На каких машинах встречается: Nissan Murano, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos, Pathfinder.

3. Aisin TB-50LS


Отличная коробка. |Фото: ya.ru.

Отличная коробка. |Фото: ya.ru.

 

Еще одна известная 5-ступенчатая коробка передач, которая встречается на рынке под разными обозначениями, в том числе A750F или 5AWF. Трансмиссия также является достаточно старой – разработана еще в 2003 году. Если в АКПП вовремя менять масло, то прослужить она может и 500 тысяч километров.

На каких машинах встречается: чаще всего на машинах с моторами V6, таких как Mitsubishi Pajero, Suzuki Grand Vitara, а также на автомобилях Toyota: Fortuner, Land Cruiser, Hilux

4. Aisin TF-80SC/81SC


Работает многие сотни тысяч км. |Фото: srotas24.lt.

Работает многие сотни тысяч км. |Фото: srotas24.lt.


 

Достаточно популярная коробка передач среди автопроизводителей. При должном уходе прослужить данная модель может не менее 250 тысяч километров пробега. Во всяком случае, если старательно избегать нахождения в пробках в летнюю пору и при своевременной замене масла в агрегате.

На каких машинах встречается: на автомобилях Opel, таких как Insignia, Zafira, Astra, Volvo XC60 и XC90, Mazda CX-7, а также моделях Land Rover Freelander и Evoque.

5. A6MF1/A6LF1


Стоит к такой присмотреться. |Фото: izap24.by.

Стоит к такой присмотреться. |Фото: izap24.by.

 

Семейство 6-ступенчатых автоматических коробок передач, которое появилось на свет стараниями инженеров в 2009 году. Как правило, ставятся на автомобили с 2-литровыми силовыми агрегатами. Развитием линейки стали 8-ступенчатые коробки A8LR1/A8TR1, вышедшие в свет в 2011 году и вобравшие в себя все лучшее от предшественников. Ресурс всех четырех трансмиссий может составлять 300 тысяч км и более при должном уходе.


На каких машинах встречается: Hyundai и Kia, на моделях Creta, Sportage, Tucson, ix35, Soul.

