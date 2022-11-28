«Хьюстон, у нас понос!» или истории о людях, которые возненавидели свой кишечник

Согласитесь, внезапный приступ диареи – это то состояние организма, которое никогда не бывает кстати. Вам повезло, если в момент, когда ваш кишечник вышел из-под контроля, вы находитесь в своей уютной квартирке с централизованной системой водоснабжения, канализацией и стопкой давно не читанных журнальчиков под рукой. Намного хуже, если «шторм в животе» атаковал вас в метро, совсем не повезло – если колокол зазвонил по вам во время важного собеседования.







Однако сейчас вы поймете, что резкие позывы в туалет во время деловой встречи или перед долгожданным сексом с любовью всей своей жизни – это далеко не самая страшная участь, ведь все ваши страдания никогда не сравнятся с теми ситуациями, в которые не посчастливилось попасть невезучим героям нашей сегодняшней статьи. Итак, мы расскажем вам о самых нелепых, неудобных, а временами о опасных случаях несвоевременной диареи в истории.



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