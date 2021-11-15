Карты, деньги, удача: как мадам Усы обыгрывала всех в покер

Обычно, когда речь заходит о картежниках, воображение рисует уверенных в себе мужчин с сигарой в зубах и бокалом виски. Однако во второй половине XIX века во всех игорных домах Америки звучало имя Элеоноры Дюмонт. Эта женщина, получившая прозвище Мадам Усы, практически не проигрывала и нажила себе огромное состояние. Вот только настоящего счастья ей это не принесло.













В 1849 года в Невада-Сити появилась молодая девушка Элеонора Дюмонт, на которую обратил внимание весь город. Красивый наряд, приятный парфюм, изысканные манеры – рабочие из шахт до этого не встречали подобных дам.



Уже через несколько дней после прибытия в город Элеонора отправилась в один из игорных домов, облюбовала для себя стол и приглашала всех сыграть с ней. А желающих было хоть отбавляй: для рабочих видеть такую роскошную даму было в диковинку, поэтому каждый хотел оказаться с ней рядом. Элеонора неизменно выигрывала. Одни говорили, что она слишком обольстительна за игрой, другие утверждали, что дама мухлюет, но, как бы там ни было, через пару месяцев такой игры молодая женщина купила свой собственный игорный дом.







В ее заведении под названием «Vingt-et-un» (т. е. «Двадцать одно») не было места для грубости и сквернословия.

Рабочих, пришедших в грязных сапогах, выгоняли на улицу, поэтому вскоре к Элеоноре Дюмонт при полном параде. Клиентов привлекала общая атмосфера заведения. Если мужчины проигрывали – им приносили бокал шампанского, а если выигрывали – хозяйка благосклонно поздравляла победителей.С течением времени красота Элеоноры Дюмонт стала увядать, женщина располнела, а над верхней губой у нее появились усики. Во время одной из партий проигравший пьяный шахтер назвал Элеонору Мадам Усы, это прозвище и прижилось. В конце концов госпоже Дюмонт надоело жить в Неваде, и она отправилась в другие города. Женщина нигде не задерживалась надолго, она переезжала из штата в штат, неизменно открывала там игорный дом, удивляла всех своим мастерством игры в карты, получала очередное прозвище «Блистательной Дюмонт» и двигалась дальше . Но удача и выигрыши не приносили женщине счастья. Неудавшаяся личная жизнь, обманы мошенников, притворявшихся ее любимыми из-за желания получить побольше денег , привели к тому, что женщина начала пить.В ее игорном доме уже подавали не шампанское, а виски. «Джентльменов» развлекали девушки легкого поведения, а ругаться Элеонора научилась как сапожник.Боди – город, в котором обосновалась Элеонора Дюмонт.Очередной переезд привел Мадам Усы в небольшой городок Боди (штат Калифорния). В финансовом плане дела шли, как всегда хорошо, но в душе у Элеоноры Дюмонт было неспокойно. Из-за депрессии женщина в больших количествах принимала снотворное , запивая его виски, затем перешла на морфин.8 сентября 1879 года женщина как обычно проводила время за карточным столом. В тот день ей не везло. Женщина проиграла около 300 долларов и вышла на улицу. Ранним утром ее тело было обнаружено пастухами на окраине города. Рядом с ней лежала бутылка с морфином и записка, в которой было написано, что Элеонора устала от жизни. Так закончилась жизнь легенды покера блистательной Мадам Усы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)