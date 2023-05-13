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Гаити: сцены из жизни

Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.

Посмотрим, как там живут.

Гаити: сцены из жизни

Республика Гаити завоевала независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой во главе с негроидами.

Полицейский патрулирует улицу во время операции по борьбе с бандами в Круа-де-Миссион, к северу от Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):

Гаити: сцены из жизни

Перестрелки между соперничающими бандами вынудили жителей покинуть свои дома в Порт-о-Пренс, Гаити, 28 апреля 2022. (Фото Ralph Tedy Erol):

Гаити: сцены из жизни

Поднятые вверх руки означают, что ты не бандит. (Фото Ralph Tedy Erol):

Гаити: сцены из жизни

Школа, превращенная в приют после того, как они были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений между вооруженными бандами. (Фото Joseph Odelyn):

Гаити: сцены из жизни

Фабрика по производству гравия для строительных площадок. (Фото Odelyn Joshep):

Фабрика по производству гравия для строительных площадок

Тяжелая работа в гравийном карьере Кенскофф, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):

Тяжелая работа в гравийном карьере Кенскофф, Гаити

Мужчина ведет своих коз на рынок для продажи в районе Кенскофф в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):

Мужчина ведет своих коз на рынок

Политический митинг. (Фото Georges Harry Rouzier):

Политический митинг

Полицейские на акции протеста. (Фото Ralph Tedy Erol):

Полицейские на акции протеста

Военные проверяют двух мужчин, ехавших на мотоцикле, на наличие оружия в районе государственных учреждений Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):

Haiti Violence

Горящая баррикада, установленная таксистами в знак протеста против нехватки топлива в стране в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):

Горящая баррикада, установленная таксистами

Продажа “контрабандного бензина” на улице в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):

Haiti Fuel Shortage

Еще одна баррикада, установленная таксистами в знак протеста против нехватки топлива в стране в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):

Еще одна баррикада, установленная таксистами

Сушка белья на улице. (Фото Joseph Odelyn):

Haiti Violence

Дети в школе, которая временно стала приютом. (Фото Joseph Odelyn):

Дети в школе, которая временно стала приютом

С востока на запад страну пересекают сильно расчленённые горные хребты, окаймлённые узкими прибрежными равнинами. Северная часть страны занята Северным хребтом и Северной равниной. Некоторые участки побережья покрыты мангровыми болотами, а внутренние долины — саваннами с соснами.

Гаити: сцены из жизни

Гаити — слаборазвитое аграрное государство. Беднейшая в плане экономики страна западного полушария планеты и одна из самых неразвитых стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году — 1317 долл. (203-е место в мире).

Сторонники бывшего президента Гаити Жана-Бертрана Аристида идут к его дому, чтобы поздравить с 69-летием, в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Ralph Tedy Erol):

Гаити: сцены из жизни

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Гаити: сцены из жизни

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