Гаити: сцены из жизни

Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.
Посмотрим, как там живут.
Республика Гаити завоевала независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой во главе с негроидами.
Полицейский патрулирует улицу во время операции по борьбе с бандами в Круа-де-Миссион, к северу от Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):
Перестрелки между соперничающими бандами вынудили жителей покинуть свои дома в Порт-о-Пренс, Гаити, 28 апреля 2022. (Фото Ralph Tedy Erol):
Поднятые вверх руки означают, что ты не бандит. (Фото Ralph Tedy Erol):
Школа, превращенная в приют после того, как они были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений между вооруженными бандами. (Фото Joseph Odelyn):
Фабрика по производству гравия для строительных площадок. (Фото Odelyn Joshep):
Тяжелая работа в гравийном карьере Кенскофф, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):
Мужчина ведет своих коз на рынок для продажи в районе Кенскофф в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):
Политический митинг. (Фото Georges Harry Rouzier):
Полицейские на акции протеста. (Фото Ralph Tedy Erol):
Военные проверяют двух мужчин, ехавших на мотоцикле, на наличие оружия в районе государственных учреждений Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):
Горящая баррикада, установленная таксистами в знак протеста против нехватки топлива в стране в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Odelyn Joseph):
Продажа “контрабандного бензина” на улице в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):
Еще одна баррикада, установленная таксистами в знак протеста против нехватки топлива в стране в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Joseph Odelyn):
Сушка белья на улице. (Фото Joseph Odelyn):
Дети в школе, которая временно стала приютом. (Фото Joseph Odelyn):
С востока на запад страну пересекают сильно расчленённые горные хребты, окаймлённые узкими прибрежными равнинами. Северная часть страны занята Северным хребтом и Северной равниной. Некоторые участки побережья покрыты мангровыми болотами, а внутренние долины — саваннами с соснами.
Гаити — слаборазвитое аграрное государство. Беднейшая в плане экономики страна западного полушария планеты и одна из самых неразвитых стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году — 1317 долл. (203-е место в мире).
Сторонники бывшего президента Гаити Жана-Бертрана Аристида идут к его дому, чтобы поздравить с 69-летием, в Порт-о-Пренс, Гаити. (Фото Ralph Tedy Erol):
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Гаити: сцены из жизни
Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.
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