Правила этикета во время еды разных стран мира, которые вызывают недоумение у наших соотечественнико

Каждый из нас знает, насколько важным может быть этикет. Зачастую он настолько входит в привычку с детства, что мы уже перестаем замечать, что конкретно делаем, чтобы оставаться в рамках приличия. Но перед поездкой в другие страны стоит озаботиться тем, какие нормы этикета соблюдают в конкретном месте, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Иногда даже очевидные положительные поступки могут восприниматься, как оскорбление или неуважение.
1. Вилка с другим назначением
Кто-то придумывает несколько вилок для еды, а кто-то и одной не пользуется. /Фото: phuket.thai-sale.com
Тайская еда настолько вкусна, что невозможно удержаться и не попробовать ее, когда путешествуешь по этому удивительному краю. Для поедания лапши в Таиланде используются палочки, а для всего остального подаются вилка и ложка. Однако с ними возникают некоторые трудности, особенно если на столе есть рис. Вилкой рис только разбивается на небольшие кусочки, а есть его нужно руками. И лучше брать много маленьких кусочков вместо нескольких больших.
Еда в Таиланде продается прямо на улицах. /Фото: turtai.com
Полезный совет от Novate.ru: В Таиланде, чтобы проявить уважение к старшим, не стоит заказывать самостоятельно. Старшие женщины за столом несут ответственность за заказы для всей семьи или компании. Поэтому не следует высказываться с личными предложениями, даже если они касаются ограничений по диете или состоянию здоровья. После того, как подадут еду, среди заказов будет много вариантов, так что нет ничего предосудительного в том, чтобы отказаться от чего-то по какой-то конкретной причине.
2. Пустая тарелка
Полностью съеденная еда в разных странах интерпретируется по-разному. /Фото: s.zagranitsa.com
В отличие от наших обычаев, в Китае не принято оставлять пустую тарелку. Чистая тарелка без еды предполагает, что вы все еще голодны, а это означает, что хозяин дома не обеспечил достаточно сытный стол. Не стоит подробно объяснять, что это выглядит, как оскорбление. Однако, для тех, кто решил посетить Индию или Японию, следует знать, что оставлять на тарелке даже немного еды — плохая привычка. В этих странах это подразумевает неуважение к хозяину и еде, что считается расточительным. То, как по-разному интерпретируется пустая тарелка, является прекрасным примером того, почему стоит ознакомиться с этикетом страны перед поездкой туда.
3. Кофейный этикет
В Англии особое внимание уделяют чайным церемониям, а в Иордании — кофепитию. /Фото: miramalo.club
В Иордании кофе просто так не пьют. Это целая система со строгим набором правил, которые являются частью культуры. Распитие горячего напитка — это не только отдых и повод поговорить, но и сборы по важным мероприятиям, таким как переговоры или заключение соглашения о браке. Мужчины и женщины обычно пьют кофе отдельно, каждая группа ждет и смотрит, пока хозяин готовит кофе, а затем пробует его, чтобы убедиться, что он подходит для подачи. Затем каждый гость получает свою порцию в крошечной чашке, и нет ничего необычного в том, что чашку возвращают, чтобы наполнить и передать следующему человеку. Напиток подается справа налево, и выпить разрешается максимум три чашки. Нужно быть готовым опустошить хотя бы одну чашку, ведь отказ невероятно огорчит хозяина.
4. Не везде стоит говорить «спасибо»
Излишняя вежливость иногда бывает во вред. /Фото: sfera.fm
В Индии не стоит злоупотреблять со словом «спасибо». Тогда как во многих странах считается хорошими манерами поблагодарить человека, который передаст тебе соль или подаст напиток, то в Индии простое слово «спасибо» может быть совершенно оскорбительным. В формальной обстановке, сказать «спасибо» вполне нормально. Но если вы проводите время с друзьями или семьей за обеденным столом, и благодарите их, подразумевая, что они старались изо всех сил сделать что-то особенное для вас, то это лишнее. Поскольку близкие люди могут обидеться, воспринимая излишнюю благодарность, как признак того, что вы рассматриваете свои отношения как более формальные, а не дружеские.
5. Рыба, которая не переворачивается
Правильная подача всегда имеет значение. /Фото: static.tildacdn.com
В Китае, когда на стол подают рыбу, ее не принято переворачивать, даже когда хочется добраться до другой стороны с мясом. Это плохая примета, которая навлекает предательство и раздор. А еще некоторые китайцы до сих пор верят, что такие действия могут привести к опрокидыванию рыбацкой лодки, поэтому предпочитают не рисковать во время трапезы. Также важный обычай в Китае, что рыба или другое мясо или птица, которые подаются целыми, должны быть поставлены головой к старшему человеку за столом. Таким образом, к нему проявляется уважение. Размешать блюдо любым другим способом — это серьезное оскорбление.
6. Быстрота и сноровка
В некоторых странах, чтобы занять себе место за столом, нужно проявить особую наблюдательность. /Фото: r-cf.bstatic.com
Заполучить столик в некоторых испанских ресторанах может быть намного сложнее, чем это принято в наших краях. В спокойном уютном заведении, где работает специальный обслуживающий персонал, готовый посадить гостей, как только какой-либо стол освободится, это не составит труда. Но вот в оживленном баре, или патио-кафе на улице или в другом многолюдном, непринужденном месте нет ни очереди, ни бронирования, а обслуживающему персоналу есть чем заняться без рассадки гостей. Поэтому о своем комфорте нужно позаботиться самостоятельно. Приходится караулить возле столиков с посетителями, которые выглядят так, как будто они заканчивают свою трапезу. Как только они встанут, чтобы уйти, совершенно нормально подскочить и занять этот столик для себя. И можно не сомневаться, что конкуренция будет немалая.
7. Без звона бокаловhttp://navote.ru/?p=23730
В Венгрии не принято чокаться бокалами. /Фото: shopping.dmkt-sp.jp
В Венгрии звон бокалов ассоциируется с политическим подтекстом, поэтому очень не рекомендуется. Если пренебречь этим советом, то можно навлечь на себя гнев местных жителей, особенно старшего поколения. Когда австрийское правительство подавило восстание в Венгрии в 1848 году, австрийские лидеры публично праздновали, поддерживая казнь венгерских повстанцев. Они, конечно, чокались по заведенному обычаю, и теперь даже во время веселья это всем напоминает те неприятные времена. Некоторые утверждают, что традиция не чокаться бокалами должна была поддерживаться всего 150 лет, и поскольку это время истекло 1 января 2000 года, то нарушить ее не так страшно, но все же лучше не рисковать.
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