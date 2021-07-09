Правила этикета во время еды разных стран мира, которые вызывают недоумение у наших соотечественнико

1. Вилка с другим назначением

Кто-то придумывает несколько вилок для еды, а кто-то и одной не пользуется. /Фото: phuket.thai-sale.com

Еда в Таиланде продается прямо на улицах. /Фото: turtai.com

2. Пустая тарелка

Полностью съеденная еда в разных странах интерпретируется по-разному. /Фото: s.zagranitsa.com

3. Кофейный этикет

В Англии особое внимание уделяют чайным церемониям, а в Иордании — кофепитию. /Фото: miramalo.club

4. Не везде стоит говорить «спасибо»

Излишняя вежливость иногда бывает во вред. /Фото: sfera.fm

5. Рыба, которая не переворачивается

Правильная подача всегда имеет значение. /Фото: static.tildacdn.com

6. Быстрота и сноровка

В некоторых странах, чтобы занять себе место за столом, нужно проявить особую наблюдательность. /Фото: r-cf.bstatic.com

7. Без звона бокаловhttp://navote.ru/?p=23730

В Венгрии не принято чокаться бокалами. /Фото: shopping.dmkt-sp.jp