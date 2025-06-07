Вся правда о национальных символах

Итальянская пицца, русская матрешка, кубинские сигары — некоторые вещи мы ассоциируем с определенной страной. Но насколько верны наши представления о национальных символах?
Френч-пресс
Национальный символ Франции Родом из Италии Ох и часто же мы считаем французским то, что к Франции имеет лишь косвенное отношение., круассаны родом из Австрии, а френч-пресс — из Италии. Первый патент на поршневую кофеварку зарегистрировали итальянцы — Аттилио Калимани и Джулио Монета. Произошло это в 1929 году. А вот серийное производство прибора начала французская компания «Мелиор» в конце 1930-х. Отсюда и название «френч-пресс».
Картофель фри
Национальный символ США / Франции Родом из Бельгии Одно из главных блюд американского фастфуда по-английски называется french fries — «французская жареная картошка». На самом деле ее впервые приготовили не американцы (и даже не французы), а бельгийцы. Произошло это в XVII веке. Жители города Намюр часто жарили рыбу, которую вылавливали в реке Маас. Однако в 1680 году зима выдалась особенно холодной и река замерзла. Тогда бельгийцы попробовали жарить вместо рыбы картошку. И это оказалось довольно вкусно! Американские солдаты, остановившиеся во время Первой мировой войны во франкоговорящей части Бельгии, попробовали блюдо и назвали его французской жареной картошкой. Картофель фри по-прежнему едят в Бельгии, как в России — семечки. И у каждого местного жителя есть любимый ларек, где жареную картошку готовят особенно вкусно.
Матрешка
Национальный символ России Родом из Японии Посетить Россию и не купить на память матрешку — все равно что побывать в Венеции и не поплавать на каналах.идола. Если б вы видели, как он хорош, я влюбилась в него», — писала она художнику Илье Остроухову в 1891 году. А в 1898 году в магазине «Детское воспитание», принадлежавшем семье меценатов Мамонтовых, на свет появилась матрешка. Считается, что японская фигурка вдохновила художника мастерской Сергея Малютина на создание русской национальной игрушки. Он сделал эскиз, а изготовил фигуру мастер Василий Звездочкин, превратив образ японца в крестьянскую девушку. Вскоре к ней «приросло» распространенное тогда в России женское имя Матрена, а от него возникло название игрушки — «матрешка».
Панама
Национальный символ Панамы Родом из Эквадора Из Эквадора стоит привезти какао, кофе или панамскую шляпу. Да-да, не позволяйте названию вас запутать! Шляпы эти вовсе не панамские, а эквадорские. Крупнейший в стране центр ремесленных промыслов находится в Куэнке. А самым крупным продуктом Куэнки являются панамские шляпы. Сырьем для них служит особый вид пальмы — карлюдовика пальмовидная, из листьев которой делается тончайшая соломка токилья. Из нее и плетут шляпы. Но почему же они вдруг стали панамскими? Во всем виноваты инженеры, которые прокладывали Панамский канал. В Панаме они покупали шляпы, которые защищали от палящего солнца. И никто не задумывался, что привозили их из Эквадора. Со временем шляпы стали ассоциироваться не с местом изготовления, а с местом покупки.
Чилийский перец
Национальный символ Чили Родом из Мексики За право считаться родиной этого «остренького» растения (но далеко не самого острого!) долгое время боролся ряд стран Латинской Америки. Но в 2009 году американские ученые из Университета штата Веракрус и Калифорнийского университета в Риверсайде установили: это Мексика. Проанализировав ДНК в трех локусах 58 диких и 22 культурных форм чилийского перца, генетики доказали, что центром его происхождения является полуостров Юкатан. А Чили тут совершенно ни при чем. Название перца происходит от слова chilli в языке науатль, на котором говорили предки современных мексиканцев — ацтеки. На русский оно переводится как «красный».
Пицца
Национальный символ Италии Родом из Египта / Греции На звание родины этого блюда претендует не только Италия, но и Греция или же Египет. Ведь что такое пицца? По сути, лепешка из теста, на которой раскладываются разные ингредиенты. Идея приготовления тонкого хлеба возникла еще в Древнем Египте, а вот класть на него чеснок, зелень, лук и по возможности другие продукты придумали греки. Упоминание об этом кушанье, которое, кстати, называлось в Древней Греции πλακοῦς («плакус»), встречается уже в летописях Платона. Именно такая лепешка считается прабабушкой современной пиццы. Древнеримские легионеры заимствовали блюдо и усовершенствовали его, добавив оливковое масло и сыр. История современной пиццы начинается в XVI веке, когда в Европу завезли помидоры. Сначала их называли дьявольской ягодой и отказывались есть, но вскоре неаполитанские бедняки смекнули, что томаты не только съедобны, но и довольно вкусны. И пицца стала представлять собой лепешку, покрытую сыром, томатами, травами и политую оливковым маслом. Почему же «пицца»? Есть разные гипотезы: возможно, название блюда произошло от итальянских слов piatto — тарелка и piazza — площадь, а может, от греческого πίτα (пита) — круглая лепешка. В любом случае греки явно приложили руку к созданию национального итальянского блюда.
Укулеле
Национальный символ Гавайев (США) Родом из Португалии Гавайская пицца, цветные рубашки и укулеле, чья музыка погружает в воспоминания о море и жарком лете, — ассоциации, которые обычно возникают при упоминании Гавайских островов. Укулеле — миниатюрная четырехструнная гитара, но вовсе не гавайская, а португальская. Предком инструмента стала гитара брагинья, распространенная на острове Мадейра. На Гавайские острова укулеле попала благодаря иммигрантам. В конце XIX — начале XX веков многие португальцы отправились на поиски лучшей жизни, в том числе на Гавайские острова. Некоторые брали с собой брагинью. Перебравшись, люди пробовали себя в разных сферах деятельности, и в 1886 году четверо друзей-столяров изобрели необычный инструмент с живым и ярким звучанием, имеющий на одну струну меньше, чем у брагиньи. Это и была укулеле. Сначала местные жители отнеслись к ней весьма прохладно. Отношение изменилось после того, как во время небольшого праздника на укулеле сыграл король Гавайев Давид Лаамеа Каманакапуу Махинулани Налаиаехуокалани Лумиалани Калакауа. С тех пор ни одно торжество не обходилось без звуков этой четырехструнной гитары. А мировую известность инструмент приобрел после выступления группы Royal Hawaiian Quartet на Панамо-Тихоокеанской международной выставке, прошедшей в Сан-Франциско в 1915 году в честь завершения строительства Панамского канала.
Кубинские сигары
Национальный символ Кубы Родом из Испании Куба — родина табака, а вот родиной сигар является Испания. Именно здесь в XVII веке придумали курить скрученные листья табака. До этого в Европе табак либо курили исключительно в трубках, либо просто нюхали. Новшество европейцам понравилось, и испанцы быстро смекнули, что сигары являются золотой жилой. В 1717 году Филипп V объявил монополию — отныне никто, кроме испанцев, не мог пользоваться кубинским табаком. Так Остров свободы стал основным производителем табака, но скручивались сигары в основном в Испании. Монополия продолжалась до 1817 года.
Китайские шашки
Национальный символ Китая Родом из Германии Родиной шашек считается Древний Египет. Оттуда игра распространилась по другим странам, где получила свои разновидности. Но китайские шашки — их еще называют шестигранными — радикально отличаются от остальных. Более того, их и шашками можно назвать с трудом. А с Китаем они не связаны даже косвенно. Придумали их в 1892 году в Германии, по мотивам американской настольной игры Halma. Сначала игра называлась Stern-Halma (Halma в виде звезды). Она быстро стала популярна в Германии, а затем в Европе и США. Но после Первой мировой войны Германия оказалась в опале, и американские предприниматели пошли на хитрость: они решили привлечь внимание покупателей к восточной экзотике, назвав игру китайскими шашками. И не прогадали!
Феска
Национальный символ Турции Родом из Марокко Сейчас этот головной убор в Турции покупают в основном туристы. А ведь еще два века назад он был обязательным атрибутом любого мужского наряда, хотя родиной его является город Фес в Марокко, где фески изготавливали в большом количестве для международного рынка. Отсюда, кстати, и название. Когда изобрели этот головной убор, точно не известно, но существовал он еще во времена Византии. Символом турецкой нации феска стала в XV веке. Захватив Константинополь, султан Мехмед II сделал ее обязательным головным убором солдат и чиновников. Тюрбаны попали под запрет точно так же, как в свое время бороды при Петре I. Так продолжалось до начала XX века, пока первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, прославившийся своими реформами, не принял закон о шляпах. В соответствии с ним все мужчины Турции были обязаны снять фески и заменить их на европейские шляпы. Нарушители карались штрафом либо тюремным арестом на срок вплоть до шести месяцев. Примечательно, что наказание отменили только в 2014 году, хотя на практике закон уже давно не применялся.
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