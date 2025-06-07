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Вся правда о национальных символах

Итальянская пицца, русская матрешка, кубинские сигары — некоторые вещи мы ассоциируем с определенной страной. Но насколько верны наши представления о национальных символах?

Френч-пресс


Вся правда о национальных символах

Национальный символ Франции Родом из Италии Ох и часто же мы считаем французским то, что к Франции имеет лишь косвенное отношение.
Например, круассаны родом из Австрии, а френч-пресс — из Италии. Первый патент на поршневую кофеварку зарегистрировали итальянцы — Аттилио Калимани и Джулио Монета. Произошло это в 1929 году. А вот серийное производство прибора начала французская компания «Мелиор» в конце 1930-х. Отсюда и название «френч-пресс».

Картофель фри


Вся правда о национальных символах Национальный символ США / Франции Родом из Бельгии Одно из главных блюд американского фастфуда по-английски называется french fries — «французская жареная картошка». На самом деле ее впервые приготовили не американцы (и даже не французы), а бельгийцы. Произошло это в XVII веке. Жители города Намюр часто жарили рыбу, которую вылавливали в реке Маас. Однако в 1680 году зима выдалась особенно холодной и река замерзла. Тогда бельгийцы попробовали жарить вместо рыбы картошку. И это оказалось довольно вкусно! Американские солдаты, остановившиеся во время Первой мировой войны во франкоговорящей части Бельгии, попробовали блюдо и назвали его французской жареной картошкой. Картофель фри по-прежнему едят в Бельгии, как в России — семечки. И у каждого местного жителя есть любимый ларек, где жареную картошку готовят особенно вкусно.

Матрешка


Вся правда о национальных символах Национальный символ России Родом из Японии Посетить Россию и не купить на память матрешку — все равно что побывать в Венеции и не поплавать на каналах.
Матрешка является главным сувениром, который везут туристы из страны. Хотя корни ее родословной уходят в японскую историю. По разным версиям, матрешка произошла от фигурки японского бога мудрости Фукурумы, «неваляшки» дарумы или деревянной куклы, покрытой росписью, — кокэси. Из документальных подтверждений сохранилось только письмо Марии, жены издателя Анатолия Мамонтова: «На днях Юра привез из Петербурга старинную каменную (глиняную) фигуру — японского идола. Если б вы видели, как он хорош, я влюбилась в него», — писала она художнику Илье Остроухову в 1891 году. А в 1898 году в магазине «Детское воспитание», принадлежавшем семье меценатов Мамонтовых, на свет появилась матрешка. Считается, что японская фигурка вдохновила художника мастерской Сергея Малютина на создание русской национальной игрушки. Он сделал эскиз, а изготовил фигуру мастер Василий Звездочкин, превратив образ японца в крестьянскую девушку. Вскоре к ней «приросло» распространенное тогда в России женское имя Матрена, а от него возникло название игрушки — «матрешка».

Панама


Вся правда о национальных символах Национальный символ Панамы Родом из Эквадора Из Эквадора стоит привезти какао, кофе или панамскую шляпу. Да-да, не позволяйте названию вас запутать! Шляпы эти вовсе не панамские, а эквадорские. Крупнейший в стране центр ремесленных промыслов находится в Куэнке. А самым крупным продуктом Куэнки являются панамские шляпы. Сырьем для них служит особый вид пальмы — карлюдовика пальмовидная, из листьев которой делается тончайшая соломка токилья. Из нее и плетут шляпы. Но почему же они вдруг стали панамскими? Во всем виноваты инженеры, которые прокладывали Панамский канал. В Панаме они покупали шляпы, которые защищали от палящего солнца. И никто не задумывался, что привозили их из Эквадора. Со временем шляпы стали ассоциироваться не с местом изготовления, а с местом покупки.

Чилийский перец


Вся правда о национальных символах Национальный символ Чили Родом из Мексики За право считаться родиной этого «остренького» растения (но далеко не самого острого!) долгое время боролся ряд стран Латинской Америки. Но в 2009 году американские ученые из Университета штата Веракрус и Калифорнийского университета в Риверсайде установили: это Мексика. Проанализировав ДНК в трех локусах 58 диких и 22 культурных форм чилийского перца, генетики доказали, что центром его происхождения является полуостров Юкатан. А Чили тут совершенно ни при чем. Название перца происходит от слова chilli в языке науатль, на котором говорили предки современных мексиканцев — ацтеки. На русский оно переводится как «красный».

Пицца


Вся правда о национальных символах Национальный символ Италии Родом из Египта / Греции На звание родины этого блюда претендует не только Италия, но и Греция или же Египет. Ведь что такое пицца? По сути, лепешка из теста, на которой раскладываются разные ингредиенты. Идея приготовления тонкого хлеба возникла еще в Древнем Египте, а вот класть на него чеснок, зелень, лук и по возможности другие продукты придумали греки. Упоминание об этом кушанье, которое, кстати, называлось в Древней Греции πλακοῦς («плакус»), встречается уже в летописях Платона. Именно такая лепешка считается прабабушкой современной пиццы. Древнеримские легионеры заимствовали блюдо и усовершенствовали его, добавив оливковое масло и сыр. История современной пиццы начинается в XVI веке, когда в Европу завезли помидоры. Сначала их называли дьявольской ягодой и отказывались есть, но вскоре неаполитанские бедняки смекнули, что томаты не только съедобны, но и довольно вкусны. И пицца стала представлять собой лепешку, покрытую сыром, томатами, травами и политую оливковым маслом. Почему же «пицца»? Есть разные гипотезы: возможно, название блюда произошло от итальянских слов piatto — тарелка и piazza — площадь, а может, от греческого πίτα (пита) — круглая лепешка. В любом случае греки явно приложили руку к созданию национального итальянского блюда.

Укулеле


Вся правда о национальных символах Национальный символ Гавайев (США) Родом из Португалии Гавайская пицца, цветные рубашки и укулеле, чья музыка погружает в воспоминания о море и жарком лете, — ассоциации, которые обычно возникают при упоминании Гавайских островов. Укулеле — миниатюрная четырехструнная гитара, но вовсе не гавайская, а португальская. Предком инструмента стала гитара брагинья, распространенная на острове Мадейра. На Гавайские острова укулеле попала благодаря иммигрантам. В конце XIX — начале XX веков многие португальцы отправились на поиски лучшей жизни, в том числе на Гавайские острова. Некоторые брали с собой брагинью. Перебравшись, люди пробовали себя в разных сферах деятельности, и в 1886 году четверо друзей-столяров изобрели необычный инструмент с живым и ярким звучанием, имеющий на одну струну меньше, чем у брагиньи. Это и была укулеле. Сначала местные жители отнеслись к ней весьма прохладно. Отношение изменилось после того, как во время небольшого праздника на укулеле сыграл король Гавайев Давид Лаамеа Каманакапуу Махинулани Налаиаехуокалани Лумиалани Калакауа. С тех пор ни одно торжество не обходилось без звуков этой четырехструнной гитары. А мировую известность инструмент приобрел после выступления группы Royal Hawaiian Quartet на Панамо-Тихоокеанской международной выставке, прошедшей в Сан-Франциско в 1915 году в честь завершения строительства Панамского канала.

Кубинские сигары


Вся правда о национальных символах Национальный символ Кубы Родом из Испании Куба — родина табака, а вот родиной сигар является Испания. Именно здесь в XVII веке придумали курить скрученные листья табака. До этого в Европе табак либо курили исключительно в трубках, либо просто нюхали. Новшество европейцам понравилось, и испанцы быстро смекнули, что сигары являются золотой жилой. В 1717 году Филипп V объявил монополию — отныне никто, кроме испанцев, не мог пользоваться кубинским табаком. Так Остров свободы стал основным производителем табака, но скручивались сигары в основном в Испании. Монополия продолжалась до 1817 года.

Китайские шашки


Вся правда о национальных символах Национальный символ Китая Родом из Германии Родиной шашек считается Древний Египет. Оттуда игра распространилась по другим странам, где получила свои разновидности. Но китайские шашки — их еще называют шестигранными — радикально отличаются от остальных. Более того, их и шашками можно назвать с трудом. А с Китаем они не связаны даже косвенно. Придумали их в 1892 году в Германии, по мотивам американской настольной игры Halma. Сначала игра называлась Stern-Halma (Halma в виде звезды). Она быстро стала популярна в Германии, а затем в Европе и США. Но после Первой мировой войны Германия оказалась в опале, и американские предприниматели пошли на хитрость: они решили привлечь внимание покупателей к восточной экзотике, назвав игру китайскими шашками. И не прогадали!

Феска


Вся правда о национальных символах Национальный символ Турции Родом из Марокко Сейчас этот головной убор в Турции покупают в основном туристы. А ведь еще два века назад он был обязательным атрибутом любого мужского наряда, хотя родиной его является город Фес в Марокко, где фески изготавливали в большом количестве для международного рынка. Отсюда, кстати, и название. Когда изобрели этот головной убор, точно не известно, но существовал он еще во времена Византии. Символом турецкой нации феска стала в XV веке. Захватив Константинополь, султан Мехмед II сделал ее обязательным головным убором солдат и чиновников. Тюрбаны попали под запрет точно так же, как в свое время бороды при Петре I. Так продолжалось до начала XX века, пока первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, прославившийся своими реформами, не принял закон о шляпах. В соответствии с ним все мужчины Турции были обязаны снять фески и заменить их на европейские шляпы. Нарушители карались штрафом либо тюремным арестом на срок вплоть до шести месяцев. Примечательно, что наказание отменили только в 2014 году, хотя на практике закон уже давно не применялся.

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