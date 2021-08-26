Основные преимущества вертикальных садов на фасадах домов: скоро сделать также захочется каждому

Зеленый фасад в контексте города. | Фото: arch-sochi.ru
Каждый день возводятся дома, расширяются сотни городов. И почти все они представляют собой холодный и строгий бетон. В мегаполисах остается все меньше зелени, что негативно отражается на самочувствии человека. Но все же существует ряд решений: высаживание деревья, создание парков. Среди прочего есть одно наиболее занимательное – это озеленение фасадов домов. Так давайте разберемся, что это и зачем нужно.
Озеленение домов. | Фото: kommersant.ru
Зеленый фасад оказывает положительное влияние и на фасад, и на внутреннюю сторону дома, а также способствует насыщению города чистым и свежим воздухом. На данный момент существуют множество домов с данным декором. А растения подобраны не только с дизайнерской точки зрения, но и для лучшей фильтрации воздуха. В целом зелень на домах будет выполнять те же функции, что и деревья. Только зеленые фасады занимают меньше места, так как расположены на не использованной площади.
1. Шум
Растения подавляют часть внешнего городского шума. | Фото: hzvt.abok.ru
Большой проблемой городского жителя является шум. Кучи машин, сирен, все это рассеивает внимание при работе, может мешать сну. А плохой сон ведет к плохим последствиям. К тому же, в городах часто проводятся стройки, от которых исходят ужасно громкие звуки. Шумоизоляция здания должна решать эту проблему. Хотя зачастую она не слишком справляется. Но ее можно улучшить, озеленив фасад. Листья будут поглощать часть шума. Еще они создадут естественную природную звуковую среду. Если заняться внутренним и внешним озеленением можно уменьшить микроклимат, создаваемый зданием.
2. Тепло
Озеленение старого здания. | Фото: propertytimes.com.ua
Растения повышают теплоизоляцию помещения, это снижает потерю тепла. При этом, если вы беспокоитесь о палящем солнце, которое навещает нас каждое лето, то не стоит. Зелень защищает и от солнца, не давая ему перегревать здания. Это все означает то что, охлаждая или нагревая комнату температура не будет молниеносно испаряться. Растения могут ее зафиксировать в комфортном положении.
3. Вентиляция
Растения улучшают микроклимат в здании. | Фото: yandex.com
Существует множество домов с плохой вентиляцией. В ее отсутствии человек может получить ряд заболеваний. Дабы избежать данной проблемы, прибегают к озеленению. Растения дают необходимый воздух. Помимо этого они служат природным фильтром. Вредные испарения будут переработаны. Еще они изменят влажность помещения и его температуру, сделав ее приемлемой для человека.
4. Эстетика
Во многих развитых странах озеленяют фасады. | Фото: realty.rbc.ru
В странах СНГ пренебрегают такой профессией, как урбанист. Если подробней, то это человек или организация, которая грамотно занимается благоустройством города. И во многих развитых государствах эти квалифицированные люди озеленяют фасады. Зеленый цвет растений оказывает положительный эффект на восприятие человека. Также озеленением зданий можно закрыть внешнюю непривлекательность дома. Таким образом можно сэкономить на дизайне и городу помощь оказать.
5. Как происходит озеленение?
Вьющиеся растения на фасаде. | Фото: ikomek.kz
В самом начале нужно подобрать растения. В основном выбор падает на зелень, которая растет на скалах или в других неудобных местах. Это сделано для того, чтобы использовать минимум почвы. Далее их надо грамотно расположить: в верхней части здания находятся растения, которые любят солнце и свет, а в нижней почитатели тени. Еще выбор зависит и от расположения стены относительно стороны света, и конечно же от климата.
Установка зелени первым методом. | Фото: botanichka.ru
Стоит упомянуть, что существуют два вида озеленения. Первый заключается в использовании вьющихся растений. К стене крепят каркас. Он может быть металлический, деревянный или сделанный из веревок. Само его строение напоминает клетчатую бумагу. Далее через клетки пускаются растения.
Вид озеленения: живая стена. | Фото: arch-sochi.ru
А вот второй вид озеленения немного сложнее. Его название – живая стена. И в отличии от первого, растения интегрируются в здание, а не просто обвивают его. Из отличий можно выделить и саму зелень. Для живой стены используются травяные растения. Но они куда привередливей. Все травы будут находиться в контейнерах с питательными веществами. Еще их оснащают датчиками дождя. Это сделано чтобы растения попросту не засохли.
Концепт небоскреба в Шанхае. | Фото: bagnet.org
Бетонные джунгли давно стали обыденностью. Но это обыденность несет и угрозы. В основном это загрязнения. Озеленения зданий могут стать одним из удачных решений. Всего они конечно не исправят, но с минимальными задачами справятся. Они очистят воздух в городе, поглотив токсины, далее нормализуют микроклимат в домах. Помогут старым зданиям зажить новыми красками в контексте города. Растения повысят комфорт здания. Так что озеленение зданий несет в себе массу плюсов.
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