Сиеста всем: 8 правил сна после полудня для долгой и здоровой жизни

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Понедельник – день тяжёлый. Собственно, как вторник, среда, четверг и первая половина пятницы. Неудивительно, что многих из нас так и тянет заснуть на работе. В некоторых офисах полуденная сиеста сотрудников не считается чем-то криминальным.
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Правило 1: знать меру
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Затянувшийся дневной сон не принесет вашему организму ничего хорошего, а то и подбросит проблем. Идеальную продолжительность сиесты определили ученые NASA. Они установили что сон длинной от 10 до 26 минут способен улучшить показатели пилотов на целых 34%, а внимание – на все 54%. Сон длиною в час улучшает память. А 90 минут хватит, чтобы полностью пройти цикл сна и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Но остерегайтесь дремать более полутора часов: рискуете втянуться в новый цикл сна и проспать будильник.
Правило 2: сон по расписанию
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Если хотите получить максимум от дневного сна, сделайте его повседневной привычкой. Главное – соблюдайте регулярность.
Правило 3: заряд кофеина
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Пускай звучит противоречиво, но иногда чашечка кофе и сон могут гармонично ужиться в одном предложении. Согласно исследованиям японских учёных, некрепкий кофе перед коротким (20-30 минут) сном не повлияет на засыпание, зато поможет чувствовать себя куда бодрее после отдыха. Секрет в том, что кофеин действует не сразу, а в течение 20-30 минут. Так что допивайте свой латте, заводите будильник и бегом под одеяло.
Правило 4: найдите тихое, темное место и примите горизонтальное положение
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Оказывается, сидя нам требуется в половину больше времени, чтобы заснуть, чем лёжа. Вот, почему сон в транспорте редко бывает освежающим и бодрящим.
Правило 5: правильная температура
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
15-17 градусов Цельсия – идеальная температура для быстрого погружения в дрёму.
Правило 6: растяжка
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Почувствовать себя бодрее поможет небольшая растяжка. Уделите буквально 2 минуты упражнениям, чтобы прогнать остатки сна. Если нет времени на мини-тренировку, заведите руки за голову и полминуты делайте глубокие медленные вдохи. «Взбодрив» таким образом собственную грудную клетку, вы увеличите количество вдыхаемого кислорода и ощутите себя отдохнувшим.
Правило 7: отправляйтесь на прогулку после пробуждения
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Кислород поможет вам быстрее взбодриться, а солнечный свет стимулирует выработку серотонина, ответственного за энергию и хорошее настроение.
Правило 8: не переживайте, если не получается уснуть
8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше
Желаемый сон не приходит – не переживайте. Волнением делу не поможешь. Просто закройте глаза и полежите, сосредоточившись на собственном глубоком дыхании. Это тоже отдых и для мышц, и для мозга.
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