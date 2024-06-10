10 бытовых хитростей на вес золота

Не зря говорят – век живи, век учись. Если раньше вы не пользовались бытовыми лайфхаками и относились к ним со скепсисом, сейчас самое время изменить свое отношение, и собрать копилку полезных хитростей.







Одни из них вы узнаете от мамы, другие – от подруг, а третьи – из статьи Novate.ru. Советуем вооружиться блокнотом и ручкой – будет много интересного.

Хитрость 1: Как вернуть разделочной доске первоначальный цвет?

Хитрость 2: Как избавиться от запаха пота?

Хитрость 3: Что делать, чтобы одежда не электризовалась?

Хитрость 4: Как избежать появления неприятного запаха из водостока?

Хитрость 5: Как избежать пятен на одежде после стирки?

Хитрость 6: Как очистить вещи от пуха и шерсти?

Хитрость 7: Как предотвратить появление плесени в стиральной машине?

Хитрость 8: Что делать, чтобы свежеиспеченный хлеб не был липким внутри?

Хитрость 9: Как убрать неприятный запах в мусорном ведре?

Хитрость 10: Как погладить вещи, если нет утюга?

Сначала натрите доску маслом, а затем обдайте кипяткомНекоторые продукты имеют очень сильный красящий пигмент, который сложно вывести. К ним относится морковь, свекла, шпинат и пр. Если вы заметили, что ваша доска окрасилась в яркий цвет после очередного процесса нарезки, не расстраивайтесь – есть очень простой и быстрый способ, как вернуть ей первоначальный оттенок.Для этого возьмите бутылку растительного масла, нанесите небольшое количество на поверхность доски, оставьте на 5-7 минут, чтобы оно впиталось, после чего обдайте предмет кипятком. Когда доска немного остынет, помойте ее средством для посуды, ополосните, вытрите насухо и наслаждайтесь результатом – от ярких пятен не останется даже следа!Замочите вещи в растворе уксуса.Наверняка вы замечали, что запах пота на одежде может оставаться даже после стирки. Чтобы избежать такого исхода, воспользуйтесь следующим лайфхаком: перед тем, как загружать грязные вещи в барабан стиральной машины, замочите их в растворе уксуса.Возьмите таз или глубокую миску, смешайте в ней уксус с водой в пропорции 1:4, и положите одежду, от которой воняет потом. Оставьте вещи на час, после чего прополощите в холодной воде и постирайте привычным способом. Уксус нейтрализует все запахи и вернет одежде свежесть. Летом этот прием будет особенно актуален.Закрепите булавку с изнаночной стороны одежды.Когда одежда электризуется, это доставляет очень много неудобств: она становится колючей, доставляет дискомфорт при носке, а волосы буквально встают дыбом. Если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, попробуйте прикрепить маленькую булавку к изнанке одежды. Благодаря тому, что металл способен проводить электричество, он снимает статическое напряжение, и одежда перестает электризоваться. Попробуйте, очень эффективный метод!Залейте уксус в раковину.Некоторые проблемы лучше предотвратить, чем потом тратить уйму сил, времени и денег на их решение. Например, неприятный запах из водостока. Обычно он появляется, когда на трубах оседает жир, грязь, застревают волосы и прочий мусор. Но иногда причина может крыться и в чем-то другом.Опытные хозяйки рекомендуют для профилактики раз в неделю заливать в раковину 200 миллилитров уксуса. Благодаря кислоте в составе, он не только нейтрализует запахи, но также убивает бактерии, которые способны размножаться в трубах и становиться источником того самого амбре. Вот так просто можно обеспечить свежесть вашему водостоку на долгое время.Капсулу нужно класть в пустой барабанВы когда-нибудь замечали, что после стирки на вещах появляются странные пятна, которых до этого не было? Возможно, они возникают из-за того, что вы неправильно пользуетесь капсулами для стирки. Оказывается, если класть ее прямо на одежду, капсула может не раствориться полностью и оставить после себя характерные следы.Чтобы такого не происходило, нужно сначала класть капсулу на дно барабана (желательно у самой стенки), а уже потом загружать одежду. Попробуйте в следующий раз постирать грязные вещи именно так, и вы заметите разницу – на ткани не будет никаких сомнительных пятен.Пройдитесь по футболке полотенцем с лаком для волосДо выхода из дома осталось 10 минут, а на платье, в котором вы собирались отправиться на работу, обнаружились следы шерсти? Хорошо, если в этот момент под рукой оказался липкий ролик или скотч, который также может выполнять функцию валика. А если нет? Тогда на помощь придет лак для волос. Да-да, вы все верно прочитали. На первый взгляд лайфхак может показаться странным, но он действительно работает.Итак, возьмите кухонное полотенце для рук, щедро сбрызните его лаком для волос и пройдитесь тканью по грязной одежде. Вы удивитесь, насколько быстро к материалу прилипнут все нежелательные загрязнения: пух, шерсть, волосы и пр. Это отличный способ не только привести одежду в порядок за считанные минуты, но также сберечь себе силы, нервы и время.Сразу доставайте постиранные вещи из стиральной машины.Поднимите руку те, кто хотя бы раз забывал про вещи в стиральной машине и развешивал их уже на следующий день? Уверены, найдется очень много таких хозяек. В целом, в этом нет ничего страшного, если это разовая акция. Но если подобные ситуации происходят регулярно, есть риск появления в стиральной машине бактерий, плесени и грибков, ведь влажная ткань – идеальная среда для развития микробов. Плюс на вещах возникает затхлый запах, который потом сложно вывести. Советуем не доводить до таких последствий, а сушить одежду сразу после того, как стиральная машина закончила цикл.На заметку: А чтобы стиральная машина служила вам дольше, не оставляйте дверцу открытой, иначе со временем она провиснет и сломается. Также принудительное высушивание барабана может нарушить конструктивные особенности прибора и уменьшить срок эксплуатации. Что касается вентиляции, то о ней можете не переживать – производитель уже обо всем позаботился, когда проектировал устройство.Не доставайте хлеб из хлебопечки один час.Многие хозяйки предпочитают не покупать магазинный хлеб, а готовить свой. А чтобы максимально упростить и ускорить этот процесс, они используют хлебопечку вместо духовки. Вот только здесь тоже есть ряд тонкостей, которые важно соблюдать, чтобы выпечка получилась воздушной, мягкой и вкусной.Самое главное правило – не доставать хлеб сразу же после того, как вы услышали сигнал окончания программы, иначе он может получиться слишком липким внутри. В то же время, забывать о нем на несколько часов также не стоит, ведь есть риск, что выпечка пересохнет и станет жесткой.Оптимальное решение – доставать хлеб через 60 минут после приготовления. За это время он успеет остыть, станет более упругим, но сохранит свою мягкость и пористость. Вот самый простой вариант получить свежий и вкусный хлеб.Насыпьте небольшое количество соды в ведро.Если вы почувствовали, что на кухне неприятно пахнет, скорее всего, всему виной мусорное ведро, поэтому в первую очередь следует заглянуть именно туда. Опасения подтвердились? Тогда вооружитесь пищевой содой – в этой ситуации она ваш лучший друг и помощник. Насыпьте небольшое количество в ведро и оставьте примерно на час. Этого времени хватит на то, чтобы сода поглотила запахи, влагу и предотвратила развитие бактерий. В конце помойте ведро теплой водой с моющим средством и насухо вытрите бумажным полотенцем. Готово!Воспользуйтесь помощью фена.Если вам срочно нужно погладить рубашку или футболку, а под рукой нет утюга, не отчаивайтесь. Воспользуйтесь помощью фена. Сначала увлажните мятую одежду с помощью пульверизатора, а затем включите фен и направьте на нее горячую струю воздуха. Вот так просто и быстро получится вернуть одежде презентабельный внешний вид.