6 способов красиво оформить хрущевку

Хрущевки достаточно сложно декорировать из-за их маленькой площади и не всегда удачной планировки. Однако есть несколько способов, которые смогут преобразить и наполнить уютом даже такую квартиру. Мы рассказываем о них более подробно, чтобы вы смогли повторить идеи в своем интерьере.



Выбирайте обои с нейтральным рисункомМногие из нас помнят фотообои из 90-х, которых не было в квартирах только у ленивых.Изображения моря, леса, цветов и прочих природных красот занимало всю стену и смотрелось, честно говоря, не очень красиво. Но современные фотообои выглядят совсем иначе. Они стильные, разноплановые, отлично вписываются в любой интерьер. Важно лишь подобрать вариант, подходящий вашей квартире. Например, для стиля лофт подойдет изображение города, а в скандинавский стиль впишутся природные мотивы. Откажитесь от пестрых рисунков – остановитесь на чем-то нейтральном. И помните, что акцентная стена должна быть одна (на то она и акцентная).Поставьте на кухню винтажный табурет, а в ванной – жалюзийную дверцуВ маленькой квартире особо не разгуляешься – она накладывает существенные ограничения на выбор отделки и мебели. Чтобы добавить интерьеру изюминку, придется проявить фантазию и подойти к вопросу творчески. Например, обычный пластиковый люк, который скрывает коммуникации в ванной, можно заменить на уютный вариант с жалюзийными дверцами. А чтобы он не выбивался из общей обстановки, поддержите его экраном для ванны, выполненным из такого же материала. Так вы сможете добавить комнате уюта и расслабленного настроения, что весьма актуально для санузла.Что касается кухни, то там достаточно заменить один стул или табурет, чтобы обстановка стала уникальной. Такие приемы не захламляют пространство и не ограничивают площадь – они позволяют грамотно использовать ту базу, которая у вас есть. Поэтому смело можете использовать их в любых помещениях.Варианты использования шторкиВо время ремонта захотели открытые полки на кухне, а теперь не знаете, куда прятаться от вечного бардака, который там царит? Не зря дизайнеры постоянно предупреждают своих клиентов о том, что такие полки требуют повышенного внимания. Хаос там – хаос на всей кухне. Есть два возможных решения проблемы: снять полки или спрятать их. Не хотите лишаться полезной системы хранения? Тогда просто замаскируйте ее при помощи шторок. Это быстрый и бюджетный способ скрыть беспорядок от посторонних глаз, а также сделать комнату уютнее.Избегайте синтетических и блестящих тканей. Лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, вроде хлопка или льна. Активные принты тоже пусть проходят мимо – они часто создают визуальный шум, который противопоказан маленьким кухням. Лаконичные однотонные шторки, которые будут комбинироваться с остальным текстилем – вот идеальный вариант. Если же хотите какой-то узор, пусть он будет минималистичным.Цветы можно подвесить под потолок или поставить на подоконникМногие хозяйки избегают комнатных растений в своих квартирах, так как боятся, что не смогут ухаживать за ними должным образом. Однако именно зелень помогает приблизиться к природе, добавить интерьеру свежести и уюта. Если вы живете в большом городе и редко бываете в парках, скверах, дышите свежим воздухом, комнатные цветы станут настоящим спасением.Выбирайте неприхотливые растения, которые можно редко поливать и которым не нужно большое количество солнечного света. Та же монстера или замиокулькас прекрасно чувствует себя в тени, а суккулентам нужна вода раз в пару недель. Необязательно заставлять цветами подоконники – попробуйте поставить их на комод, тумбу, журнальный столик. Также некоторые хозяйки используют подвесные кашпо, чтобы не занимать поверхности. Для такого формата отлично подойдут лианы или небольшие вьющиеся сорта, например, эпипремнум.Старайтесь избегать слишком крупных растений – они займут слишком много места и визуально сделают комнату меньше. В крайнем случае можете поставить рядом с диваном фикус, но следите, чтобы он не мешал передвижению по гостиной.Освободите полки и займите декором стену над диваномОбычно мы располагаем декор на полках, тумбах, столах и прочих горизонтальных поверхностях. Но в маленькой квартире это не самая лучшая идея, ведь места для хранения и так мало. Попробуйте перенести декор на стены. Используйте постеры, картины, фотографии в рамках, зеркала необычной формы. Можно скомбинировать их между собой, создав стильную композицию. Вместе они создадут интересный узор из форм, рисунков и цветов.При выборе декора обращайте внимание на его размер. Слишком масштабные картины перегрузят пространство и сделают маленькую комнату еще меньше. А вот небольшие полотна и постеры идеально впишутся в интерьер.Дверь сольется со стеной и пространство станет большеНачать преображение квартиры можно с покраски. Если не хотите возиться с мебелью, плиткой в ванной или на кухне, то покрасьте дверь: входную, межкомнатную или на шкафу в спальне. Для этого вам понадобится минимальное количество инструментов: пару кистей, валик, грунтовка для лучшего сцепления с поверхностью и, собственно, сама краска.Лучше всего выбирать лаконичный цвет, близкий по оттенку к стенам, чтобы дверь не бросалась в глаза и не перетягивала на себя внимание. Кроме того, такой прием поможет визуально раздвинуть границы комнаты и сделать ее больше.