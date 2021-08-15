Немецкое качество: 10 автомобилей из Германии, которые можно брать не раздумывая

Немецкие автомобили пользуются неизменным спросом на отечественном рынке. Когда произносят слова «машина из Германии» у большинства соотечественников в голове синонимом проносится слово «высокое качество». Конечно, среди немецких автомобилей (как и любых других) есть и неудачные модели. Однако речь пойдет сегодня не о них, а о тех, что являются их полной противоположностью.
1. Audi A3
Один из лучших в своем классе. | Фото: autoleak.ru.
Сверхкомпактный немецкий автомобиль, который знают во всем мире. Удобный и рациональный салон – вот первое, что стоит похвалить в этой модели. Машина также славится своей отличной управляемостью, достигаемой благодаря системе регулировки жесткости амортизаторов. Работает на 2-литровом 143-сильном агрегате.
2. Volkswagen Polo
Отличный выбор для большинства водителей. | Фото: volkswagen.by.
Небольшой, экономичный и маневренный автомобиль. Отличный вариант для очень большого количества отечественных автомобилистов. Один из лучших выборов для городских жителей в целом. Отдельно следует отметить отличную защиту кузова от коррозии. Работает авто на экологичном 1.2-литровом двигателе с расходом 5.3 литра.
3. Mercedess A-Klasse
Роскошный вариант. | Фото: imotor.su.
Еще один отличный вариант для ездоков по городу. Машина с классическими пропорциями и элегантной формой. Престижный облик и добротная начинка. Что еще нужно для водительского счастья? Автомобиль имеет современное оснащение. В России есть модели с дизельными моторами, адаптированные производителем специально для суровых условий страны.
4. Volkswagen Golf
Проверенный годами автомобиль. | Фото: meluk.ru.
Динамичный и солидный Golf – это образец отличного семейного автомобиля. Последнее поколение стало легче, манёвреннее и намного интереснее в плане оборудования. Оцинкованный кузов обеспечивает 12-летнюю защиту от коррозии. Самая мощная комплектация работает на 1.4-литровом 140-сильном двигателе.
5. Audi A4
Отличное решение. | Фото: 1gai.ru.
Машина, которая будет неплохим выбором для любителей путешествовать. Впрочем, полностью свой потенциал А4 раскрывает все-таки в условиях города. Главное, что стоит подчеркнуть в этом «немце» - высокий уровень безопасности, которая отчасти обеспечивается благодаря новейшей системе автоматического торможения. Авто использует 2-литровый 225-сильный дизельный двигатель. Есть также вариант с 2-литровым 136-сильным мотором.
6. Audi A6
Самый заметный автомобиль на дороге. | Фото: topauto24.ru.
Широкий и объемный автомобиль, который всегда выделяется на дороге. Многие специалисты считают эту машину лучшей в своем классе и ценовой категории. Консультанты Novate.ru здесь не исключение. Отдельно стоит также похвалить высокий уровень безопасности и удобную современную систему навигации. Одна из лучших сборок работает на 5-литровом 580-сильном моторе.
7. Mercedes-Maybach S600
Роскошная машина. | Фото: automobilemag.com.
Нужно что-то действительно крутое и роскошное? Тогда стоит обратить внимание на Maybach S600. Пускай производитель и завил о существовании данного подразделения, как самостоятельного, эта машина будет еще долго пользоваться не малым спросом на рынке страны. Само собой, среди тех, кто сможет себе ее позволить.
8. Audi Q7
Лучший кроссовер на свете. | Фото: optdisktorg.ru.
Автомобиль, который уже не первый год задает тренды на немецком и мировом рынке среди кроссоверов. Последний рестайлинг модели сделал этого красавца еще более брутальным и стильным. В движение приводится 3-литровым 333-сильным мотором. За ходовые качества Q7 не придется переживать даже самому требовательному к характеристикам автомобилисту.
9. BMW X5
Классический баварский автомобиль. | Фото: bmw-fotoblog.ru.
Классический «баварский» салон, отличная сборка, неплохая динамика. Поругать Х5 можно разве, что за нехватку свободного пространства в багажнике и задней части салона. Существует несколько неплохих комплектаций, впрочем, большинство Россиян, неизменно предпочитает брать этого здоровяка с 450-сильным мотором.
10. Volkswagen Touran
Когда нужен фургон. | Фото: mvcars.ru.
Наконец, если нужно взять добротный минивэн, то стоит поинтересоваться на рынке Volkswagen Touran. Данный автомобиль является живым подтверждением того, что фургоны могут быть не только вместительными и практичными, но также достаточно стильными. А современное оснащение и высокая безопасность делают данный автомобиль отличным выбором для больших семей.
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