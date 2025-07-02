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Где находятся самые тихие места на планете, где не существует даже эха



Кажется, что весь мир наполнен звуками, и даже тогда, когда мы хотим оказаться в тишине, абсолютной она всё равно не будет. Вот только на самом деле оно давно существует - самое тихое место на Земле, где не слышно даже эха. Самое интересное, что его создали сами люди, ещё и не в единственном экземпляре, а используют их совсем не для отдыха от шумной окружающей среды.


Есть на планете такие места, в которых тишина будет абсолютной. /Фото: techcult.ru

Есть на планете такие места, в которых тишина будет абсолютной. /Фото: techcult.ru

 

Учёные давно доказали, что люди живут в слишком шумной среде - звуки, которые нас окружают в городах и даже дома, чаще всего, намного громче, чем естественный фон. Само собой, на здоровье это также влияет, оттого мы частенько и ищем место, где можно насладиться тишиной. Впрочем, она всё равно не будет абсолютной - только если таким местом не станет безэховая камера.
Безэховая камера Лаборатории Орфилда, США. /Фото: vse-znay.ru

Безэховая камера Лаборатории Орфилда, США. /Фото: vse-znay.ru

 

Феномен безэховых комнат состоит в том, что там используются специальные материалы, поглощающие звук - чаще всего, применяется какой-нибудь пористый либо волокнистый материал по типу стекловолокна, войлока или шерсти, пены или пенополиэтиленов и даже некоторые виды минеральных ват. Из них делают шумоглушители клиновидной формы, похожие на пирамидки, которыми покрывают стены, пол и потолок безэховой камеры.
Один из вариантов, как может выглядеть звукопоглотитель в безэховой камере. /Фото: rostec.ru

Один из вариантов, как может выглядеть звукопоглотитель в безэховой камере. /Фото: rostec.ru

 

В результате получается помещение различного размера - от небольшой ниши до полноценной просторной комнаты - где не формируется даже эхо. В таких условиях человек может слышать биение своего сердца, звук дыхания и даже течение собственной крови по жилам.
Правда, стоит отметить, что для отдыха такая камера не совсем подходит: по данным novate.ru, длительное воздействие абсолютной тишины на человека сказывается, скорее, негативно - всё-таки, наш организм привык к естественному фону, где какие-то шумы присутствуют всегда.
Самые тихие комнаты могут быть очень большими. /Фото: fishki.net

Самые тихие комнаты могут быть очень большими. /Фото: fishki.net

 

Что же касается применения безэховых камер, то они служат отличной испытательной площадкой для огромного количества различной аппаратуры и оборудования. Началось всё ещё в 1940 году, когда появилась первая подобная комната - там тестировали микрофоны, а также изучали особенности акустики. Со временем в безэховой камере стали испытывать и другое оборудование, так что количество их быстро разрасталось. Сегодня их можно найти во многих странах мира, где есть предприятия самого разного толка. Есть такие камеры и в РФ - например, на заводе «Октава» в Туле, где с их помощью тестируют микрофоны.
Одна из безэховых камер компании Samsung. /Фото: news.samsung.com

Одна из безэховых камер компании Samsung. /Фото: news.samsung.com

 

Впрочем, и среди самых тихих комнат нашёлся свой рекордсмен - это безэховая камера, расположенная в здании 87 штаб-квартиры корпорации Microsoft, что в американском городе Редмонд, штат Вашингтон. Именно это место вошло в Книгу рекордов Гиннеса - по информации редакции novate.ru, показатель фонового шума там в -20,6 децибел, что практически равно звуку столкновения молекул в воздухе. Достичь этого рекорда удалось благодаря специальным условиям, которые предельны для помещения, где нет вакуума.

 
Вход в камеру штаб-квартиры Microsoft - самое тихое место на планете. /Фото: pikabu.ru

Вход в камеру штаб-квартиры Microsoft - самое тихое место на планете. /Фото: pikabu.ru

 

Безэховая камера для компании Microsoft имеет кубическую форму полностью покрыта звукопоглощающими клиньями длиной в четыре фута. На проектирование комнаты ушло два года, но результат очевидно превзошёл все ожидания: те, кто посетил камеру, рассказывали, что слышали там, как двигаются их суставы. Но используют её всё-таки в чисто научных целях - прежде всего, для испытания разработанного специалистами оборудования - безэховое помещение оказалось лучшим местом, чтобы тестировать звуковой фон, который издают гаджеты и их элементы.

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