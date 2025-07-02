Где находятся самые тихие места на планете, где не существует даже эха

Есть на планете такие места, в которых тишина будет абсолютной. /Фото: techcult.ru

Безэховая камера Лаборатории Орфилда, США. /Фото: vse-znay.ru

Один из вариантов, как может выглядеть звукопоглотитель в безэховой камере. /Фото: rostec.ru

Самые тихие комнаты могут быть очень большими. /Фото: fishki.net

Одна из безэховых камер компании Samsung. /Фото: news.samsung.com

Вход в камеру штаб-квартиры Microsoft - самое тихое место на планете. /Фото: pikabu.ru