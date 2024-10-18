Какие произведения искусства создавали в Средневековье: От украшений до впечатляющих алтарей

Драгоценные камни в искусстве Средневековья

Пара фибул: Позолоченное серебро, инкрустированное гранатами, стеклом и эмалью. \ Фото: blog.stephens.edu.

Слева направо: Церемониальный крест графа Людольфа. \ Подвеска, якобы принадлежавшая Карлу Великому.

Византийские серьги, 1492 год. \ Фото: pinterest.com.

Роскошный англосаксонский плечевой браслет. \ Фото: pinterest.com.

Витражи, мозаики и эмали

Слева направо: Императрица Феодора, Равенна. \ Символ души — птица на византийской мозаике православного храма VI века, Херсонес.

Мозаика с крестом. \ Фото: ravennantica.it.

Шкатулка-реликварий, Лимож, Франция, около 1200 года н.э.

Средневековые витражи. \ Фото: bing.com.

Заменители драгоценных камней

Мадонна с младенцем на троне, Карло Кривелли, 1470 год.

Колба, Фатимидский Египет, X-XI века н.э., резной горный хрусталь.

Детали Пале-дОро, Базилики Сан-Марко.

Символика и значение драгоценных камней в Средневековье

Удивительный алмаз Шах. \ Фото: bing.com.

Амбон Генриха II в Ахенском соборе.

Внутри часовни Сент-Шапель в Париже.

Металлы в искусстве Средневековья

Чаша - сокровище Аттарути.

Курильница для благовоний конца XIII - начала XIV века.

Византийская золотая подвеска крест, 500-700 гг. н.э.

Слева направо: Три англосаксонских сокровища: подвеска из золота и граната с подложкой из фольги с рисунком; брошь из золота, граната, стекла и черненого диска; и подвеска из золота и граната, датируемая началом VII века н.э.

Декорирование металла

Водолей — антропоморфный или зооморфный сосуд для омовения рук в форме льва, около 1200 года н.э. \ Фото: bing.com.

Реликварий, около 1230 года н.э.

Обложка Евангелия, XI век н.э.

Наиболее популярные произведения из металла

Пала дОро — алтарный образ в базилике Святого Марка. \ Фото: maquetland.com.

Вырезка из хоровой книги, 1470-1480 годы.

Переносной алтарь графини Гертруды, Германия, Нижняя Саксония, около 1045 года н.э. \ Фото: bing.com.

Фрагменты переносного алтаря графини Гертруды.