Почему саженцы не приживаются на вашем участке

Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.

Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.



Причина 1. Покупка неподходящего саженца

Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца

Причина 3. Чрезмерная обрезка корней

Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы

Причина 5. Заглубление корневой шейки

Причина 6. Переувлажнение

Причина 7. Загущенная посадка

Причина 8. Неправильный полив

Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца

Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева

С наступлением очередного сезона точки продажи плодовых саженцев вырастают на каждом углу, словно грибы после дождя. Их привозят в садовые товарищества, выставляют перед гипермаркетами или вдоль трасс – соблазн купить интересный сорт крайне велик и возрастает с каждым днем. Однако брать деревце у неизвестного поставщика всегда риск. Даже если предположить, что это именно тот сорт, который обещает продавец, шансов получить урожай все равно немного. В столь сомнительных условиях чаще всего продаются слабые, больные или неакклиматизированные саженцы, выращенные без соблюдения агротехники. Кроме того, никто не может точно сказать, сколько времени они провели в месте продажи в выкопанном состоянии, и какова вероятность того, что они приживутся.Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы.Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.