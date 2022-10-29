Почему саженцы не приживаются на вашем участке

Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.
Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.
Причина 1. Покупка неподходящего саженца
С наступлением очередного сезона точки продажи плодовых саженцев вырастают на каждом углу, словно грибы после дождя. Их привозят в садовые товарищества, выставляют перед гипермаркетами или вдоль трасс – соблазн купить интересный сорт крайне велик и возрастает с каждым днем. Однако брать деревце у неизвестного поставщика всегда риск. Даже если предположить, что это именно тот сорт, который обещает продавец, шансов получить урожай все равно немного. В столь сомнительных условиях чаще всего продаются слабые, больные или неакклиматизированные саженцы, выращенные без соблюдения агротехники. Кроме того, никто не может точно сказать, сколько времени они провели в месте продажи в выкопанном состоянии, и какова вероятность того, что они приживутся.
Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.
Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца
Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.
Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.
В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.
Причина 3. Чрезмерная обрезка корней
Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.
Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы
Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.
На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.
На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.
Причина 5. Заглубление корневой шейки
Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.
Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.
Причина 6. Переувлажнение
Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.
Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.
Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
Причина 7. Загущенная посадка
На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.
Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.
Причина 8. Неправильный полив
Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.
Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца
Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.
Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.
Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева
Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.
Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.
Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.
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