7 способов, как быстро очистить белые кроссовки

Белая обувь всегда выглядит красиво, свежо и празднично, вот только продолжается это недолго. Стоит только выйти на улицу после дождя или целый день ходить по пыльным дорогам, как кроссовки или кеды сразу становятся грязными и неухоженными. Мы рассказываем, как быстро привести любимую обувь в порядок, чтобы она выглядела, как в день покупки.
Способ 1: Сода + перекись водорода
Натрите готовой пастой кеды с помощью зубной щетки.
Самое простое и эффективное средство, которое поможет вернуть обуви белизну – это паста из соды и перекиси водорода. Только перед тем, как приступать к приготовлению, нужно убрать пыль и грязь с поверхности кроссовок, чтобы вам было проще их чистить. Это удобно делать мягкой щеткой или круглой щеткой для пылесоса.
Далее смешайте в небольшой миске одну столовую ложку пищевой соды, половину столовой ложки перекиси водорода и половину столовой ложки теплой воды. Хорошо все перемешайте, чтобы получилась однородная масса, а затем окуните в нее старую зубную щетку и аккуратно пройдитесь по обуви. В данной ситуации сода выступает пятновыводителем, а перекись – отбеливателем, поэтому получается избавиться сразу от нескольких проблем. В конце уберите излишки пасты влажной тряпкой и высушите обувь, например, на балконе. Кстати, подошву можно почистить этой же пастой.
Способ 2: Зубная паста
Используйте белую зубную пасту.
Если не хотите смешивать несколько компонентов, просто возьмите зубную пасту. Важно, чтобы она была чисто белой, без вкраплений и добавления красителей, иначе можно ненароком окрасить материал обуви.
Смочите выбранный инструмент в теплой воде, нанесите сверху немного зубной пасты, вотрите ее в загрязненные участки круговыми движениями, а затем аккуратно уберите излишки салфеткой или бумажным полотенцем. Можете оставить пасту на поверхности на пять-десять минут, чтобы она лучше подействовала.
Способ 3: Хозяйственное мыло
Натрите хозяйственное мыло на терке
Если участок не сильно загрязненный, можете воспользоваться помощью хозяйственного мыла. Здесь есть два варианта – или помыть кроссовки самим бруском, или натереть им щетку, а затем использовать ее в качестве очищающего инструмента. В конце нужно удалить остатки мыла влажной тряпкой, иначе на поверхности останется некрасивый налет.
В запущенных случаях, когда нужно подключать тяжелую артиллерию, сделайте следующее. Натрите половину бруска на терке, переложите в миску, залейте стаканом кипятка и оставьте на 15-20 минут, чтобы жидкость настоялась. После этого добавьте чайную ложку соды, хорошо перемешайте и обработайте кроссовки готовым раствором. Оставьте на полчаса, а затем уберите остатки средства сухой щеткой или тряпкой.
Способ 4: Мицеллярная вода
Протрите обувь ватным диском
Оказывается, мицеллярная вода подходит для очищения не только лица, но и белой обуви. Если загрязнения не сильные, например, вам просто нужно убрать слой пыли, смочите ватный диск мицеллярной водой и обработайте поверхность. Излишки влаги следует убрать бумажным полотенцем или сухой салфеткой, после чего отправить обувь на балкон или поставить рядом с открытым окном, чтобы она быстрее высохла.
Обратите внимание: Нельзя сушить кроссовки и кеды на батарее – это может привести к деформации материала. Также эксперты не советуют выставлять обувь на улицу – солнечные лучи портят ткань, провоцируют появление желтых пятен.
Способ 5: Жидкость для мытья посуды
Сделайте мыльную воду.
Еще один вариант для чистки белой обуви – мыльная вода. Только в этот раз мы будем добавлять не стружку хозяйственного мыла, а пару капель жидкости для мытья посуды. Одного стакана воды будет вполне достаточно. После того, как вы размешаете раствор, смочите в нем зубную щетку, а затем протрите ею все загрязненные участки. Если есть губка-ластик, используйте ее для удаления пятен и очистки обуви. Затем уберите остатки средства влажной тряпкой и в конце протрите поверхность бумажным полотенцем. Если кроссовки после чистки будут мокрыми, набейте их изнутри газетами. Так влага быстро впитается и обувь не деформируется в процессе высыхания.
Способ 6: Меламиновая губка
Губкой удобно чистить подошву обуви.
Эта губка представляет собой вспененный пластик на основе полимера, и идеально подходит для чистки подошвы. Она работает в качестве своеобразного ластика – когда вы трете губкой подошву, ее пористая структура не только соскребает грязь, но и затягивает ее внутрь.
Процедура очистки простая и быстрая. Для начала нужно смочить меламиновую губку водой, немного отжать ее, а затем аккуратно пройтись по загрязненным участкам. Старайтесь производить движения в одну сторону, например, слева направо – так губка не будет скатываться и качество очистки повысится.
Для удобства и экономии материала можно использовать не всю губку, а небольшой кусочек. Отрежьте столько, сколько вам нужно, и приступайте к работе. В конце протрите подошву влажной тряпкой, а руки помойте с мылом.
Способ 7: Крахмал + молоко
Средство подходит для чистки кожаной обуви
Это средство подходит только для кожаных кроссовок – изделия из замши, текстиля и нубука лучше чистить вышеупомянутыми средствами. Крахмал и молоко отлично нейтрализуют желтизну на поверхности, а также помогают убрать заломы на кроссовках.
Итак, для начала нужно приготовить пасту. Смешайте крахмал и молоко в равных пропорциях, чтобы получилась однородная консистенция, а затем нанесите полученную смесь на загрязненные участки. Удобнее всего это делать с помощью губки для посуды. Удалите остатки влажной тряпкой и насухо протрите обувь бумажным полотенцем.
