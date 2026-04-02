7 способов, как быстро очистить белые кроссовки

Белая обувь всегда выглядит красиво, свежо и празднично, вот только продолжается это недолго. Стоит только выйти на улицу после дождя или целый день ходить по пыльным дорогам, как кроссовки или кеды сразу становятся грязными и неухоженными. Мы рассказываем, как быстро привести любимую обувь в порядок, чтобы она выглядела, как в день покупки.

Способ 1: Сода + перекись водорода

Способ 2: Зубная паста

Способ 3: Хозяйственное мыло

Способ 4: Мицеллярная вода

Способ 5: Жидкость для мытья посуды

Способ 6: Меламиновая губка

Способ 7: Крахмал + молоко

Натрите готовой пастой кеды с помощью зубной щетки.Самое простое и эффективное средство, которое поможет вернуть обуви белизну – это паста из соды и перекиси водорода. Только перед тем, как приступать к приготовлению, нужно убрать пыль и грязь с поверхности кроссовок, чтобы вам было проще их чистить. Это удобно делать мягкой щеткой или круглой щеткой для пылесоса.Далее смешайте в небольшой миске одну столовую ложку пищевой соды, половину столовой ложки перекиси водорода и половину столовой ложки теплой воды. Хорошо все перемешайте, чтобы получилась однородная масса, а затем окуните в нее старую зубную щетку и аккуратно пройдитесь по обуви. В данной ситуации сода выступает пятновыводителем, а перекись – отбеливателем, поэтому получается избавиться сразу от нескольких проблем. В конце уберите излишки пасты влажной тряпкой и высушите обувь, например, на балконе. Кстати, подошву можно почистить этой же пастой.Используйте белую зубную пасту.Если не хотите смешивать несколько компонентов, просто возьмите зубную пасту. Важно, чтобы она была чисто белой, без вкраплений и добавления красителей, иначе можно ненароком окрасить материал обуви.Также вам понадобится мягкая зубная щетка, способная деликатно очистить поверхность. Если вы будете чистить кроссовки с замшевыми или кожаными вставками, используйте вместо щетки обычную губку для посуды – она действует более мягко.Смочите выбранный инструмент в теплой воде, нанесите сверху немного зубной пасты, вотрите ее в загрязненные участки круговыми движениями, а затем аккуратно уберите излишки салфеткой или бумажным полотенцем. Можете оставить пасту на поверхности на пять-десять минут, чтобы она лучше подействовала.Натрите хозяйственное мыло на теркеЕсли участок не сильно загрязненный, можете воспользоваться помощью хозяйственного мыла. Здесь есть два варианта – или помыть кроссовки самим бруском, или натереть им щетку, а затем использовать ее в качестве очищающего инструмента. В конце нужно удалить остатки мыла влажной тряпкой, иначе на поверхности останется некрасивый налет.В запущенных случаях, когда нужно подключать тяжелую артиллерию, сделайте следующее. Натрите половину бруска на терке, переложите в миску, залейте стаканом кипятка и оставьте на 15-20 минут, чтобы жидкость настоялась. После этого добавьте чайную ложку соды, хорошо перемешайте и обработайте кроссовки готовым раствором. Оставьте на полчаса, а затем уберите остатки средства сухой щеткой или тряпкой.Протрите обувь ватным дискомОказывается, мицеллярная вода подходит для очищения не только лица, но и белой обуви. Если загрязнения не сильные, например, вам просто нужно убрать слой пыли, смочите ватный диск мицеллярной водой и обработайте поверхность. Излишки влаги следует убрать бумажным полотенцем или сухой салфеткой, после чего отправить обувь на балкон или поставить рядом с открытым окном, чтобы она быстрее высохла.Обратите внимание: Нельзя сушить кроссовки и кеды на батарее – это может привести к деформации материала. Также эксперты не советуют выставлять обувь на улицу – солнечные лучи портят ткань, провоцируют появление желтых пятен.Сделайте мыльную воду.Еще один вариант для чистки белой обуви – мыльная вода. Только в этот раз мы будем добавлять не стружку хозяйственного мыла, а пару капель жидкости для мытья посуды. Одного стакана воды будет вполне достаточно. После того, как вы размешаете раствор, смочите в нем зубную щетку, а затем протрите ею все загрязненные участки. Если есть губка-ластик, используйте ее для удаления пятен и очистки обуви. Затем уберите остатки средства влажной тряпкой и в конце протрите поверхность бумажным полотенцем. Если кроссовки после чистки будут мокрыми, набейте их изнутри газетами. Так влага быстро впитается и обувь не деформируется в процессе высыхания.Губкой удобно чистить подошву обуви. / Фото: mk.ruЭта губка представляет собой вспененный пластик на основе полимера, и идеально подходит для чистки подошвы. Она работает в качестве своеобразного ластика – когда вы трете губкой подошву, ее пористая структура не только соскребает грязь, но и затягивает ее внутрь.Процедура очистки простая и быстрая. Для начала нужно смочить меламиновую губку водой, немного отжать ее, а затем аккуратно пройтись по загрязненным участкам. Старайтесь производить движения в одну сторону, например, слева направо – так губка не будет скатываться и качество очистки повысится.Для удобства и экономии материала можно использовать не всю губку, а небольшой кусочек. Отрежьте столько, сколько вам нужно, и приступайте к работе. В конце протрите подошву влажной тряпкой, а руки помойте с мылом.Средство подходит для чистки кожаной обувиЭто средство подходит только для кожаных кроссовок – изделия из замши, текстиля и нубука лучше чистить вышеупомянутыми средствами. Крахмал и молоко отлично нейтрализуют желтизну на поверхности, а также помогают убрать заломы на кроссовках.Итак, для начала нужно приготовить пасту. Смешайте крахмал и молоко в равных пропорциях, чтобы получилась однородная консистенция, а затем нанесите полученную смесь на загрязненные участки. Удобнее всего это делать с помощью губки для посуды. Удалите остатки влажной тряпкой и насухо протрите обувь бумажным полотенцем.