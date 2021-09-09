Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Автомобили ломаются – это свойственно любой технике. С сегодняшним уровнем сервисного обслуживания практически любую неисправность можно устранить. Однако есть такие поломки, ремонт которых уже не сможет привести техническое состояние машины в норму. После них лучшим вариантом будет продажа машины, и чем скорее – тем лучше.
1. Нарушенная геометрия кузова
Кузов автомобиля имеет определённую, точно рассчитанную силовую структуру. | Фото: zarechny-auto.ru
Кузов – это самая дорогая часть автомобиля. А самое серьезное, что может произойти с кузовом – это нарушение его геометрии. Кузов автомобиля имеет определённую, точно рассчитанную силовую структуру. При сильном ударе силовая клетка автомобиля с большой долей вероятности будет нарушена – кузов «поведет». После этого, даже если сделать дорогостоящую процедуру «вытягивания», автомобиль потеряет свою прочность. Нарушение геометрии также влечет за собой изменения в характеристиках подвески и управляемости, естественно, не в лучшую сторону. Все это делает нарушение геометрии проблемой, наилучшим решением которой является продажа машины.
2. Поломки и дефекты АКПП
Автоматически трансмиссии очень сложные в своем устройстве. | Фото: akpp.one
Автоматические трансмиссии всем хороши. Ими удобно управлять, сегодня они отлично работают, но есть у них один недостаток. Они очень сложные в своем устройстве. Это влечет за собой дороговизну ремонта. Поэтому любая серьезная поломка автомата значит, что менее, чем в 1000 долларов, ремонт не станет. А потому пока неисправность только начала давать о себе знать, гораздо проще будет просто продать автомобиль. Так и дешевле, и головной боли меньше.
3. Поломки двигателя
Черный дым из выхлопной трубы - признак серьезных проблем с двигателем. | Фото: tusciaweb.eu
Двигатель также является очень сложным и дорогим механизмом. Такие признаки как повышенное потребление масла, сизый или черный дым из выхлопной трубы, потеря антифриза, высокий расход топлива и отсутствие тяги значат, что двигатель требует капитального ремонта. Ранее на сайте Novate.ru были подробно разобраны признаки скорой поломки мотора. Капремонт занимает кучу времени, отнимает много денег и нервов. Некоторые же поломки, такие как поведенный блок цилиндров или трещины в нем и вовсе требуют замены практически всего мотора. Конечно, продать автомобиль с такими неисправностями будет непросто, но это все же будет гораздо проще и, скорее всего, выгоднее, чем «капиталить» двигатель.
4. Утопленная машина
Утопленная машина – целый кладезь проблем. | Фото: business.carfax.eu
Утопленная машина – целый кладезь проблем. Самой же большой проблемой «утопленников» является восстановление электроники. В современных автомобилях ее много, и она крайне сложна. Поэтому редко можно встретить по-настоящему хорошего мастера-электронщика. Если электрика машины «подмокла», она скорее всего начнёт сбоить. И можно было бы провести ремонт, если бы негативному воздействию подверглась какая-то отдельная цепь. В утопленной машине, негативному воздействию подвергается вся электрика, и отремонтировать ее становится практически невозможно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии