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Блюда, которыми можно удивить родных и друзей

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей

У каждого есть коронное блюдо, которым принято производить впечатление на гостей. Причем обычно его можно сделать уже с закрытыми глазами, поскольку готовилось это блюдо множество раз. Но если вы вдруг стали замечать, что гостям надоели ваши фирменные крылышки, то предлагаем 28 кулинарных вариантов, чем еще можно удивить друзей за столом.

Портал Business Insider расспросил британских признанных шеф-поваров, обладателей почетных мишленовских звезд, какие же блюда должен обязательно приготовить каждый человек до того, как ему исполнится 30 лет.

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей

Сбалансированный и вкусный салат, сделанный на скорую руку из того, что осталось в холодильнике, — настоящее искусство. Нужно знать, что сочетается в салате, а что нет.

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Тосты с авокадо и беконом — отличный вариант для плотного завтрака.

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Полноценный киш — восхитительная слоеная выпечка с сыром грюйер и беконом, заполненная ароматным яичным кремом.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Яблочный пирог — один из самых вкусных и простых десертов.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Сочный стейк любой степени прожарки. Главное, чтобы стейк перед приготовлением был комнатной температуры, сковорода раскалена. Время в данном случае — ключевой момент. Обязательно дайте стейку отдохнуть после приготовления.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Правильная подливка может вознести до небес вкус любого жаркого или просто приготовленного куска мяса.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Голландский соус отлично подойдет для завтрака из яиц-пашот. Для соуса не требуется много ингредиентов, только внимание и время.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Запеченный картофель — чем проще, тем лучше.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Цветная капуста, запеченная в сыре, — дешевое, простое и вкусное блюдо.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Соус карри — универсальный соус для многих блюд.

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Простой овощной суп — дешевое, быстрое в приготовлении и сытное блюдо.

Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Спагетти болоньезе — хит для больших компаний.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Жареная курица со специями.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Eton Mess — классический британский десерт с клубникой, который еще с XIX века подают в Итонском колледже игрокам и болельщикам во время ежегодных соревнований по крикету.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Сочная свиная отбивная в специях.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Бёф бургиньон — традиционное блюдо французской кухни. Тушеные, слегка обжаренные кусочки говядины готовятся в густом винном соусе на говяжьем бульоне, приправляются чесноком, луком, морковью, грибами.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Курица-гриль на пивной банке обязательно понравится большой компании.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Жареный рис со свежими овощами и мясом — быстрый и вкусный ужин.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Хрустящие спринг-роллы с любой начинкой.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Восхитительные ребрышки в кисло-сладком соусе.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Густое и сытное ризотто.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Воздушный шоколадный мусс.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Нежный лимонный тарт.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Паста aglio olio e peperoncino’s (с оливковым маслом и итальянским красным перцем).
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Хрустящий торт Павлова со свежими фруктами.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Французский луковый суп отлично подойдет для ужина в холодный зимний день.
Блюда, которыми можно удивить родных и друзей
Ароматный карри с креветками.

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