Цветочный горшок, изготовленный из обычного цемента

В отличие от покупных пластиковых горшков, бетонные изделия отличаются большей прочностью и долговечностью. Изготовить их своими руками очень просто.

Для этого нам потребуется форма, в которую будем заливать цементный раствор. Форма состоит из двух частей: наружной и внутренней опалубки.

Изготовить форму можно из пластика. В данном случае используются полосы пластика.

Отрезаем заготовку требуемой длины, после чего размечаем ее и делаем пять пропилов на одинаковом расстоянии друг от друга. Сгибаем форму в шестиугольник. Края фиксируем скотчем.

Таким вот нехитрым способом изготавливаем внутреннюю и наружную опалубку. Расстояние между ними должно соответствовать толщине горшка.

После того как изготовили форму, можно приступать к приготовлению цементного раствора. Для этого вы можете использовать как обычный (серый), так и белый цемент.

Основные этапы работ

Устанавливаем наружную опалубку на ровное основание, подложив под нее кусок пластика. Внутренние стенки желательно смазать маслом.

Заливаем в опалубку небольшое количество цементного раствора, формируем «подушку» толщиной 2-3 см. По центру устанавливаем кусок трубы, чтобы получилось дренажное отверстие.

После этого внутрь наружной опалубку вставляем внутреннюю опалубку, предварительно смазав маслом наружную часть стенок.

Засыпаем внутреннюю опалубку песком. Свободное пространство между двумя частями формы заливаем цементным раствором.

После затвердевания раствора удаляем наружную и внутреннюю части формы. Небольшие раковины на поверхности можно замазать раствором.

При желании цветочные горшки можно покрыть акриловым лаком или просто покрасить, предварительно прогрунтовав поверхность.

Видео по теме

Подробно о том, как самостоятельно сделать оригинальный бетонный горшок для цветов, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.