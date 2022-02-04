Египет и его жители: Уникальные фотографии, сделанные братьями Зангаки в 1870-х - 1890-х годах

Уникальные фотографии, сделанные в Египте.
Братья Зангаки – два греческих фотографа, которые снимали в Египте в конце XIX века. И хотя о самих этих фотографах мало что известно, фотографии их вызывают действительно огромный интерес. Благодаря этим фото, можно увидеть, какими были в то время египетские пирамиды и Сфинкс, Суэц и Александрия, как выглядели простые египтяне в повседневной жизни. Этот фотоцикл – фантастическое погружение в историю.
1. Солдат из племени Бишарин
Бишаринский солдат в 1870-е годы.
2. Большой сфинкс
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе.
3. Арабские женщины в национальных костюмах
Две арабские женщины.
4. Покорители пирамид
Европейские туристы и местные гиды поднимаются на одну из пирамид в Гизе.
5. Проводник
Мальчик с ослом.
6. Бишаринский солдат
Бишаринский солдат на верблюде в 1870-го года.
7. У входа в пирамиду Хеопса
Мужчины у входа в Великую пирамиду в Гизе.
8. Мумии фараонов Египта
Мумии фараонов Сети I и Рамсеса II.
9. Местная жительница
Женщина из племени бишарин.
10. Профессор египетского университета
Профессор арабского языка. Каир, 1909 году.
11. Бишарин
Ещё один мужчина из племени бишарин.
12. Восточная танцовщица
Турецкая танцовщица.
13. Пальмовая роща
Пальмовая роща возле пирамид.
14. Парикмахер
Уличный парикмахер.
15. Древнеегипетский обелиск
Египетский обелиск из Гелиополя.
16. Путешествие по Египту
Турист и гиды с верблюдом.
17. Студенты в мечети
Студенты в мечети Аль-Азхар в Каире.
18. Корабль в бесшлюзовом судоходном канале
Корабль в Суэцком канале.
19. Восточный базар
Уличные торговцы на рынке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии