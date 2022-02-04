Египет и его жители: Уникальные фотографии, сделанные братьями Зангаки в 1870-х - 1890-х годах

Уникальные фотографии, сделанные в Египте.

1. Солдат из племени Бишарин

Бишаринский солдат в 1870-е годы.

2. Большой сфинкс

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе.

3. Арабские женщины в национальных костюмах

Две арабские женщины.

4. Покорители пирамид

Европейские туристы и местные гиды поднимаются на одну из пирамид в Гизе.

5. Проводник

Мальчик с ослом.

6. Бишаринский солдат

Бишаринский солдат на верблюде в 1870-го года.

7. У входа в пирамиду Хеопса

Мужчины у входа в Великую пирамиду в Гизе.

8. Мумии фараонов Египта

Мумии фараонов Сети I и Рамсеса II.

9. Местная жительница

Женщина из племени бишарин.

10. Профессор египетского университета

11. Бишарин

Ещё один мужчина из племени бишарин.

12. Восточная танцовщица

Турецкая танцовщица.

13. Пальмовая роща

14. Парикмахер

Уличный парикмахер.

15. Древнеегипетский обелиск

Египетский обелиск из Гелиополя.

16. Путешествие по Египту

Турист и гиды с верблюдом.

17. Студенты в мечети

Студенты в мечети Аль-Азхар в Каире.

18. Корабль в бесшлюзовом судоходном канале

Корабль в Суэцком канале.

19. Восточный базар

Уличные торговцы на рынке .