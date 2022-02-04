С нами не соскучишься!

8 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    То "пикетируют с большой скоростью", то "фывавыфавыфаыва" - ну как ТАКОЕ рекомендовать кому-то?!10 малоизвестных ...
  • Игорь Кузнецов
    ЧушьГлавное не выделя...
  • Песня
    Гречка + молоко... Древнейшее сочетание, ему сотни, если не тысячи лет. И как же люди не вымерли?! А тут вдруг - опа!...10 пар продуктов,...

Египет и его жители: Уникальные фотографии, сделанные братьями Зангаки в 1870-х - 1890-х годах


Уникальные фотографии, сделанные в Египте.

Уникальные фотографии, сделанные в Египте.

Братья Зангаки – два греческих фотографа, которые снимали в Египте в конце XIX века. И хотя о самих этих фотографах мало что известно, фотографии их вызывают действительно огромный интерес. Благодаря этим фото, можно увидеть, какими были в то время египетские пирамиды и Сфинкс, Суэц и Александрия, как выглядели простые египтяне в повседневной жизни. Этот фотоцикл – фантастическое погружение в историю.

1. Солдат из племени Бишарин


Бишаринский солдат в 1870-е годы.

Бишаринский солдат в 1870-е годы.

 

2. Большой сфинкс


Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе.

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе.

 

3. Арабские женщины в национальных костюмах


Две арабские женщины.

Две арабские женщины.

 

4. Покорители пирамид


Европейские туристы и местные гиды поднимаются на одну из пирамид в Гизе.

Европейские туристы и местные гиды поднимаются на одну из пирамид в Гизе.

 

5. Проводник


Мальчик с ослом.

Мальчик с ослом.

 

6. Бишаринский солдат


Бишаринский солдат на верблюде в 1870-го года.

Бишаринский солдат на верблюде в 1870-го года.

 

7. У входа в пирамиду Хеопса


Мужчины у входа в Великую пирамиду в Гизе.

Мужчины у входа в Великую пирамиду в Гизе.

 

8. Мумии фараонов Египта


Мумии фараонов Сети I и Рамсеса II.

Мумии фараонов Сети I и Рамсеса II.

 

9. Местная жительница


Женщина из племени бишарин.

Женщина из племени бишарин.

 

10. Профессор египетского университета


Профессор арабского языка. Каир, 1909 году.

Профессор арабского языка. Каир, 1909 году.

 

11. Бишарин


Ещё один мужчина из племени бишарин.

Ещё один мужчина из племени бишарин.

 

12. Восточная танцовщица


Турецкая танцовщица.

Турецкая танцовщица.

 

13. Пальмовая роща


Пальмовая роща возле пирамид.

Пальмовая роща возле пирамид.

 

14. Парикмахер


Уличный парикмахер.

Уличный парикмахер.

 

15. Древнеегипетский обелиск


Египетский обелиск из Гелиополя.

Египетский обелиск из Гелиополя.

 

16. Путешествие по Египту


Турист и гиды с верблюдом.

Турист и гиды с верблюдом.

 

17. Студенты в мечети


Студенты в мечети Аль-Азхар в Каире.

Студенты в мечети Аль-Азхар в Каире.

 

18. Корабль в бесшлюзовом судоходном канале


Корабль в Суэцком канале.

Корабль в Суэцком канале.

 

19. Восточный базар


Уличные торговцы на рынке.

Уличные торговцы на рынке.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Египет и его жители: Уникальные фотографии, сделанные братьями Зангаки в 1870-х - 1890-х годах

И не забудьте:
Египет и его жители: Уникальные фотографии, сделанные братьями Зангаки в 1870-х - 1890-х годахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх