12 способов упростить себе жизнь

А можно ли сделать жизнь хоть немного проще? Можно. Для этого нужно лишь следовать простым советам.



1. Выбирайте правду

2. Принимайте

3. Говорите меньше

4. Отбросьте оправдания

5. Одевайтесь просто

6. Создайте тишину

7. Гуляйте больше

8. Концентрируйтесь

9. Ешьте просто

10. Прекратите пытаться всё контролировать

11. Наведите порядок

12. Покупайте меньше