12 способов упростить себе жизнь

А можно ли сделать жизнь хоть немного проще? Можно. Для этого нужно лишь следовать простым советам.
1. Выбирайте правду
Говорите прямо. Правда — это намного проще, чем лгать самому себе, жить в иллюзиях и постоянно бояться разоблачения.
2. Принимайте
Отрицание — это сложно. Мы часто отрицаем то, кто мы есть, отрицаем выбор, который мы сделали, отрицаем, чего хотим, отрицаем реальность, как она есть. Но представьте себе мир, где каждый принимает всё, что он сделал, сказал или подумал. Разве это не удивительно?
Начните с принятия себя таким, какой вы есть, со всеми своими хорошими и плохими чертами, прошлыми ошибками, мечтами и планами. Когда с этим будет всё в порядке, вы легко сможете измениться.
3. Говорите меньше
Мы говорим слишком много, и зачастую не говорим ничего существенного. В то же время мы не слушаем других, так что другие не слушают нас. Вот почему так сложно общаться в такие дни. Так почему бы с этого момента не начать говорить меньше, а слушать больше?
4. Отбросьте оправдания
Мы так много оправдываемся каждый день. Мы отлично находим причины не делать что-то, даже если мы этого очень хотим, мы не пытаемся пробовать что-то новое, не встречаемся с новыми людьми, не меняемся. Жить так — трудно. Вместо этого следует открыться простоте, и просто делать то, что хочется. Проще некуда!
5. Одевайтесь просто
Устранение некоторых аксессуаров может облегчить жизнь. Кроме того, у нас есть масса одежды, которую мы не носим годами, и есть одежда, которую мы вообще больше не собираемся носить. Так что избавьтесь от всего этого.
6. Создайте тишину
Оставьте себе немного тишины. Отдыхайте время от времени. Вокруг нас так много шума, что мы порой не можем расслышать даже собственных мыслей.
7. Гуляйте больше
Прогулка — простой и бесплатный способ повысить себе настроение, освежить голову, потратить калорий и отдохнуть от вождения, если вы постоянно за рулём.
8. Концентрируйтесь
Мы продуктивно работаем не тогда, когда у нас есть много задач, занимающих всё наше время, но тогда, когда мы сконцентрировались на какой-то одной деятельности и устранили всё остальное.
9. Ешьте просто
Разнообразие на кухне — тоже иллюзия. Сегодня нам доступно слишком много видов еды. Мы используем слишком много приправ, едим слишком много жиров, думаем, что десерт — необходимость, едим много раз в день и так далее. Прекратите делать всё это.
Ешьте самое основное: фрукты и овощи, рыбу и мясо, молочные продукты, орехи, оливковое масло, рис, картофель и бобовые.
10. Прекратите пытаться всё контролировать
Большинство вещей вы контролировать не можете, даже в собственной жизни. Понимание этого сделает всё куда проще и легче. Мы постоянно волнуемся о вещах, которыми не можем управлять, боимся, к чему они приведут, и стараемся исправить их. Но правда в том, что исправлять их не нужно. Всё будет прекрасно. Просто плывите по течению, делайте лучшее, на что способны, а всё остальное само встанет на свои места.
11. Наведите порядок
Выбросьте из дома вещи, которые не используете. Избавьтесь от вещей, которые просто занимают место. Как только вы сделаете это, у вас будет меньше имущества, о котором нужно заботиться, которое нужно чистить и ремонтировать. И вы почувствуете себя свободнее.
12. Покупайте меньше
Чем больше вы покупаете, тем больше вы имеете, тем больше вы тратите на это денег, и тем меньше получаете удовлетворения от этого.
Так что в следующий раз, когда вы задумаетесь об очередной покупке, не спешите, и спросите себя, действительно ли вам это нужно, и будете ли вы этим пользоваться спустя несколько недель с момента покупки.
Это — лишь некоторые способы упростить вашу жизнь. Все они состоят из устранения чего-либо, из отказов от каких-то действий, из вещей, от которых нужно избавиться, которые нужно пустить на самотёк и так далее. Это легко. А преимущества этого бесценны — покой, пространство, свобода, удовлетворённость, осведомлённость, счастье.
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